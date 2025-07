Norsk Hydro: God drift og kapitaldisiplin bidrar til sterke resultater

Hydros justerte EBITDA var 7.790 millioner kroner i andre kvartal 2025, en økning fra 5.839 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet økte på grunn av høyere aluminium- og energipriser, og realisering av tidligere eliminerte interne overskudd. Dette ble delvis utliknet av negative valutaeffekter og høyere råvarekostnader, hovedsakelig drevet av høyere aluminakostnader. Hydro genererte 5 milliarder kroner i fri kontantstrøm, mens justert RoaCE over de siste tolv månedene endte på 12 prosent.

Sterke resultater i et usikkert marked

Investeringsmålet for 2025 reduseres med 1,5 milliarder kroner til 13,5 milliarder kroner

Innføring av ekstern ansettelsesstopp og strukturert gjennomgang av antall funksjonærstillinger

Robust kraftforsyningsportefølje i krevende markeder for vind- og solkraft

Forbedringsprogrammer ligger foran målet for 2025

– Jeg er fornøyd med de gode resultatene dette kvartalet, ettersom det fortsatt er usikkerhet i det globale markedet. Hydro tar aktive grep for å effektivisere driften og styrke selskapet på lang sikt. Vi reduserer investeringsmålet for 2025 med 1,5 milliarder kroner. Hydro har også innført ekstern ansettelsesstopp for funksjonærer, mens vi gjør en gjennomgang av eksisterende og framtidig bemanningsbehov, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Det globale markedet er preget av økende usikkerhet, som følge av geopolitiske spenninger og et skiftende regulatorisk landskap. Denne økte usikkerheten gjør det mer komplisert å beregne etterspørsel og planlegge kapasitet, og på grunn av dette reduserer Hydro guidingen for sitt investeringsmål for 2025 med 1,5 milliarder kroner, til 13,5 milliarder kroner, for å sikre finansiell fleksibilitet. Under det rådende politiske landskapet, vil investeringene fokusere på fleksibilitet, risikoreduksjon og tilpasningsevne til endrede økonomiske og regulatoriske forhold.

– Vi tror på aluminiumindustrien, og vi ser at etterspørselen etter lavkarbonaluminium fortsetter å øke. I dagens situasjon legger vi vekt på å opprettholde en sterk økonomisk posisjon, forbedre kapitalutnyttelsen og sikre handlingsrom. Vi har så langt ikke sett større endringer i virksomheten som følge av toll og potensielle handelskriger. Vi er mest bekymret for om usikkerheten vil føre til en global økonomisk nedgang, sier Kallevik.

Selv om langsiktig vekst fortsatt står sentralt i Hydros strategi, er de prioriteringene på kort sikt nå mer orientert mot effektiv drift, kostnadskontroll og å sikre handlingsrom. Ambisjonen er å posisjonere selskapet slik at man kan gripe muligheter og handle raskt etter hvert som forholdene utvikler seg og muligheter oppstår.

I juni startet Hydro en strukturert gjennomgang av antall funksjonærstillinger for å sikre samsvar med selskapets strategiske prioriteringer og effektiv drift. Dette er del av et bredere arbeid som skal forbedre økonomisk disiplin og fleksibilitet i organisasjonen. Gjennomgangen skal bidra til å vurdere selskapets nåværende og framtidige bemanningsbehov. 10. juni innførte Hydro derfor ansettelsesstopp for ekstern rekruttering til funksjonærstillinger. Rekruttering til operatørstillinger knyttet til drift i forretningsområdene fortsetter som planlagt.

Sikker tilgang på fornybar energi er kritisk for Hydros strategi og produksjon av lavkarbonaluminium. Siden fjerde kvartal 2024 har Hydros nest største leverandør av vindkraft i Sverige, Cloud Snurran AB, hatt økonomiske og driftsmessige utfordringer. Dette har ført til at volumer ikke har blitt levert i henhold til kontrakten. Kraftkjøpsavtalen (PPA) mellom partene ble derfor gjenstand for frivillig oppsigelse gjennom et forlik i juli 2025, der Hydro har rett til en kompensasjon på opptil 90 millioner euro. Denne utviklingen, sammen med de tidligere utfordringene knyttet til Markbygden Ett AB, viser et krevende risikobilde i det svenske vindkraftmarkedet, særlig med hensyn til for lave produksjonsvolumer, som fører til finansielle utfordringer blant produsentene. Selv om vindkraft fortsatt er en viktig del av energimiksen, viser disse hendelsene verdien av Hydros varierte og robuste portefølje for kraftforsyning. Situasjonen for fornybar kraftforsyning til de norske aluminiumsverkene er god fram til 2030, og Hydro jobber aktivt med å sikre videre forsyning av fornybar kraft til konkurransedyktige priser.

I Brasil har stadige begrensninger og flaskehalser i strømnettet og regulatorisk usikkerhet ført til reduserte leveranser av sol- og vindkraft, noe som har lagt press på både volumer og priser. På bakgrunn av disse strukturelle utfordringene, har Hydro revidert avkastningskravet for energiinvesteringer i regionen. Som følge av dette er det bokført nedskrivninger på om lag 400 millioner kroner i deler av energiporteføljen. Til tross for disse utfordringene har driften ved Albras, Alunorte og Paragominas vært stabil, støttet av forsyning av fornybar kraft gjennom langsiktige kraftkjøpsavtaler.

Hydro har som mål å oppnå 6,5 milliarder kroner i samlede forbedringer innen 2030, hvor 70 prosent av 2025-målet på 600 millioner kroner allerede er nådd så langt i år, i hovedsak gjennom initiativer knyttet til drift, anskaffelser og kommersielle tiltak. I det operasjonelle forbedringsprogrammet tar Hydro Extrusions sikte på å redusere bemanningen med 100 heltidsstillinger innen 2025 gjennom automatisering for på den måte å ytterligere styrke produktivitet, sikkerhet, ergonomi og kvalitet. Når det gjelder forbedring av kommersielle resultater, har salgsinntektene knyttet til grønnere produkter økt med om lag 50 prosent hittil i 2025, sammenlignet med året før. Disse resultatene omfatter også den første Hydro CIRCAL-kontrakten med en større nordamerikansk bilprodusent, og sterk vekst i salget av lavkarbonprodukter.

Hydro gjennomførte 4. juni en vellykket plassering av sitt første europeiske grønne obligasjonslån, med utstedelse av 500 millioner euro i senior usikrede verdipapirer i henhold til selskapets Euro Medium Term Note (EMTN)-program. Det nye lånet har en løpetid på åtte år, og en fast årlig rente på 3,75 prosent (3,779 prosent reoffer yield). Det var stor interesse blant investorene, og lånet ble notert på Euronext Dublin 17. juni 2025. Obligasjonslånet vil benyttes og allokeres til grønne prosjekter i overensstemmelse med Hydros rammeverk for grønn obligasjonsfinansiering.





Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina gikk ned fra 1.616 millioner kroner til 1.521 millioner kroner, sammenliknet med andre kvartal i fjor. Nedgangen er hovedsakelig drevet av høyere råvarekostnader, økte faste kostnader og lavere aluminasalg, som delvis ble utliknet av valutaeffekter og positive effekter etter innføring av gass. Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) gikk ned til 329 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, før den igjen tok seg opp til 358 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. Prisutviklingen reflekterte et relativt balansert aluminamarked i Kina, der tilbudet har vært begrenset som følge av vedlikehold av raffinerier og produksjonsbegrensninger. Guinea trakk tilbake flere gruvelisenser for bauksitt i løpet av kvartalet, men balansen mellom tilbud og etterspørsel i Kina er likevel stabil, med tilgang på forsyninger fra lager og alternative kilder til import.

Justert EBITDA for Hydro Energy økte fra 611 millioner kroner til 1.069 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig høyere produksjon og høyere gevinst på forskjeller mellom prisområder. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene gikk ned i andre kvartal 2025, sammenliknet med kvartalet før og samme kvartal i fjor. Prisnedgangen sammenliknet med i fjor skyldes hovedsakelig hydrologiske forhold, mens nedgangen sammenliknet med forrige kvartal hovedsakelig skyldes lavere sesongmessig etterspørsel. Forskjellen mellom prisområdene i de sørlige og nordlige delene av de nordiske markedsregionene økte sammenliknet med samme kvartal i fjor og forrige kvartal, ettersom de nordlige områdene ble påvirket av sterke hydrologiske forhold.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned fra 2.520 millioner kroner i andre kvartal 2024 til 2.423 millioner kroner i andre kvartal 2025. Nedgangen skyldes hovedsakelig høyere aluminakostnader, lavere salgsvolumer og negative valutaeffekter, som delvis ble utliknet av høyere all-in metallpriser og lavere energikostnader.​ Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 2,2 prosent, sammenliknet med andre kvartal 2024, drevet av en økning på 4,1 prosent i verden utenom Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i løpet av andre kvartal 2025, med en pris på 2.507 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, og 2.598 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned fra 309 millioner kroner til 276 millioner kroner i andre kvartal 2025, sammenliknet med samme periode i fjor. Dette skyldes svakere resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten, som delvis ble utliknet av bedre resultater fra resirkuleringsvirksomheten.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned fra 1.377 millioner kroner til 1.260 millioner kroner i andre kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgangen var drevet av lavere salgsmarginer, som delvis ble oppveid av høyere salgsvolumer og lavere faste kostnader. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har ligget flatt i andre kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men økt med 4 prosent sammenliknet med første kvartal. Etterspørselen i segmentene bygg og anlegg og industri har stabilisert seg på et moderat nivå, med en liten økning i ordreinngangen i løpet av kvartalet. Etterspørselen i bilsegmentet har vært negativt påvirket av lavere produksjon av lette kjøretøy i Europa i første kvartal, delvis utliknet av økt produksjon av elbiler. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 1 prosent i andre kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men økt med 5 prosent sammenliknet med første kvartal. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har fortsatt vært svært svak i segmentet for kommersiell transport, grunnet lavere produksjon av lastebiler. Etterspørselen i bilsegmentet har også vært svak. Etterspørselen har vært positiv i segmentene bygg og anlegg og industri. Selv om effekten av de nye tollsatsene fortsatt er usikker, har ordreinngangen begynt å utvikle seg i en mer positiv retning for produsenter innenlands, som følge av lavere import.





Andre nøkkeltall

Hydros justerte EBITDA var 7.790 millioner kroner i andre kvartal 2025, en reduksjon fra 9.516 millioner kroner i første kvartal 2025. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere realiserte aluminapriser and negative valutaeffekter, delvis utlignet av realisering av tidligere eliminerte interne overskudd, normalisering av alumina salgsvolum and positive råmaterialkostnader.

Resultat etter skatt utgjorde 2.450 millioner kroner i andre kvartal 2025. Resultat etter skatt inkluderer et urealisert tap på derivater på 480 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til LME-relaterte kontrakter, og en netto valutagevinst på risikostyringsinstrumenter på 72 millioner kroner. Resultatet inkluderer også nedskrivning av investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden på 392 millioner kroner og 102 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengingskostnader. Det er også justert for et valutatap på 508 millioner kroner. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats for skattbare gevinster og fradragsberettigede tap.

Hydros netto gjeld økte fra 15,1 milliarder kroner til 15,5 milliarder kroner i løpet av andre kvartal 2025. Økningen i netto gjeld skyldes hovedsakelig at tilført EBITDA og frigjøring av netto driftskapital ble mer enn utliknet av utdeling til aksjonærene.

Justert netto gjeld økte fra 21,8 milliarder kroner til 23,0 milliarder kroner, som er en kombinasjon av økt netto gjeld på 0,4 milliarder kroner og økte justeringer på 0,8 milliarder kroner, drevet av økte netto pensjonsforpliktelser og økte finansielle forpliktelser.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





