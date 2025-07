Communiqué de presse : Sanofi va acquérir Vicebio et enrichir son pipeline de vaccins respiratoires

Sanofi va acquérir Vicebio et enrichir son pipeline de vaccins respiratoires

Paris, le 22 juillet 2025. Sanofi annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'acquisition de Vicebio Ltd (« Vicebio »), une société de biotechnologie privée dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni. Cette acquisition apporte à Sanofi un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (hMPV), deux virus respiratoires, et renforce les capacités de conception et de développement de vaccins grâce à la technologie « Molecular Clamp » de Vicebio.

Ce candidat-vaccin complète la position de Sanofi dans le domaine des vaccins respiratoires, où l'entreprise est déjà présente dans la prévention de la grippe et du VRS. Il permet à Sanofi d'offrir un choix élargi aux médecins et aux patients pour la prévention du VRS et du hMPV en ajoutant un vaccin non-ARNm à son pipeline.

L’acquisition apporte également à Sanofi la technologie innovante « Molecular Clamp », qui stabilise les protéines virales dans leur forme native, facilitant ainsi leur reconnaissance par le système immunitaire. Cette approche permet un développement plus rapide de vaccins combinés entièrement liquides qui peuvent être conservés à des températures de réfrigération standard (2-8°C), éliminant ainsi le besoin de congélation ou de lyophilisation, ce qui simplifie la fabrication et la distribution. De plus, ces vaccins peuvent être disponibles en seringues préremplies, ce qui facilite leur utilisation, la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans tous les établissements de santé.

« La technologie 'Molecular Clamp' de Vicebio introduit une approche délibérément simple mais réfléchie pour améliorer davantage la conception des vaccins à un moment où les infections virales respiratoires continuent d'affecter des millions de personnes dans le monde », a déclaré Jean-François Toussaint, Responsable Mondial de la Recherche et Développement Vaccins chez Sanofi. « Cette acquisition renforce l'engagement de Sanofi en faveur de l'innovation vaccinale avec le potentiel de développer des vaccins combinés de nouvelle génération qui pourraient offrir aux personnes âgées une protection contre plusieurs virus respiratoires en une seule immunisation. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Sanofi », a déclaré Emmanuel Hanon, Directeur Général de Vicebio. « Leur présence mondiale et leur expertise approfondie dans le développement de vaccins offrent l'environnement idéal pour réaliser pleinement le potentiel de notre technologie innovante. En tant que membre de l'équipe Sanofi, nous nous réjouissons de faire progresser notre plateforme et notre portefeuille pour apporter des bénéfices significatifs aux patients et à la santé publique. »

Le pipeline de Vicebio comprend VXB-241, un candidat-vaccin bivalent qui cible le VRS et le hMPV et est actuellement en étude exploratoire de phase 1 chez les adultes âgés, et VXB-251, un candidat-vaccin trivalent préclinique qui cible le VRS, le hMPV et le virus parainfluenza de type 3 (PIV3). Le VRS, le hMPV et le PIV3 sont des causes majeures d'infections des voies respiratoires inférieures comme la pneumonie. Bien qu'ils provoquent souvent des symptômes similaires tels que toux, fièvre et détresse respiratoire, ces virus sont antigéniquement distincts, circulent fréquemment simultanément et contribuent aux pics saisonniers de maladies respiratoires qui peuvent entraîner la fragilité des personnes âgées, leur hospitalisation et, dans certains cas, leur décès.

Considérations financières

Selon les termes de l'accord, Sanofi acquerrait la totalité du capital de Vicebio pour un paiement initial total de 1,15 milliards de dollars, avec des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 450 millions de dollars en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires. L'acquisition n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

À propos de Vicebio

Vicebio se consacre au développement de vaccins de nouvelle génération contre les virus respiratoires en utilisant la technologie Molecular Clamp. L'entreprise a été fondée avec l'investissement de Medicxi et a acquis les droits de la technologie Molecular Clamp par le biais d'une licence accordée par UniQuest, l'entité de commercialisation de l'Université du Queensland, en Australie. Cette technologie propriétaire a été développée par le Pr Paul Young, le Pr Daniel Watterson et le Pr Keith Chappell à l'Université du Queensland. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.vicebio.com/

Déclarations prospectives

