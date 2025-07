AaB genoptager forhandlinger om et salg af Mathias Jørgensen

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2025/20

Aalborg, 22. juli 2025

Aalborg Boldspilklub A/S har modtaget et nyt og konkret bud fra en udenlandsk klub på spilleren Mathias Jørgensen.



I den forbindelse har AaB valgt at genoptage realitetsforhandlinger om en mulig transfer. Der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.



Mathias Jørgensen skiftede 1. februar 2024 til AaB fra Esbjerg fB og er siden noteret for 27 scoringer og ni assists i 52 officielle kampe for klubben.



24-årige Mathias Jørgensen har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2028.



Et eventuelt salg af Mathias Jørgensen forventes at påvirke forventningerne for 2025 fra et resultat i niveauet minus 15-25 mio. kr. til et resultat i niveauet nul til minus 10 mio. kr.



I forventningerne til 2025 er inkluderet investeringer i AaB Akademiet og i spillertruppen samt en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække Betinia Ligaen.

AaB A/S har for nuværende ikke yderligere kommentarer. En ny meddelelse vil tilgå Fondsbørsen, hvis der opnås en aftale om en transfer af Mathias Jørgensen.





