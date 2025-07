Parandusteade: LHV Groupi 2025. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

--- Parandatud versioonis on lisatud korrigeeritud eestikeelne vahearuanne ---

2025. aasta II kvartalis suutis LHV Group langenud intressimäärade taustal teenida kõrgemat puhaskasumit ja suurendada ärimahte. LHV Groupi laenuportfell jõudis 5 miljardi euroni.

LHV Group teenis 2025. aasta II kvartalis 30,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida oli 1,6 miljonit eurot enam kui eelmises kvartalis (+6% kasv). Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli II kvartalis 17,4%.

Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik Grupi tütarettevõtted. LHV Pank teenis puhaskasumit 29,7 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,1 miljonit eurot, LHV Varahaldus 0,5 miljonit eurot ja LHV Kindlustus 1,1 miljonit eurot.

Konsolideeritult teenis LHV Group 2025. aasta II kvartalis netotulusid 73,9 miljonit eurot, mida oli 7% vähem kui eelmises kvartalis ja 14% vähem kui aasta tagasi. Käesoleva aasta II kvartali netotuludest moodustasid 57,6 miljonit eurot neto intressitulud ja 15,6 miljonit eurot neto teenustasutulud. Kulud moodustasid kokku 40,5 miljonit eurot, mida oli 8% rohkem kui eelmises kvartalis ja 11% rohkem kui aasta tagasi. Makromajandusliku olukorra paranemise tõttu hinnati II kvartalis 4,2 miljoni euro ulatuses alla varasemalt tehtud laenuallahindlusi, mis mõjus lõpuks positiivselt puhaskasumi tasandil.

Juuni lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 9,38 miljardit eurot, mida oli 10% rohkem kui eelmises kvartalis ja 28% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 269 miljoni euro ehk 6% võrra 5,0 miljardi euroni (aastases võrdluses kasvas laenuportfell 1,1 miljardi euro ehk 28% võrra). LHV Groupi konsolideeritud hoiused suurenesid 760 miljoni euro ehk 12% võrra 7,36 miljardi euroni. LHV poolt juhitud fondide maht suurenes 3,7 miljoni euro võrra 1,56 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientide maksete arv oli II kvartalis 19,9 miljonit makset, mis jäi veidi alla võrreldes eelmise kvartaliga.

LHV Group 2025. aasta 6 kuu konsolideeritud netotulud moodustasid 153,3 miljonit eurot, mida on 16,5 miljonit eurot ehk 10% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulud ulatusid kokku 78,1 miljoni euroni, mida oli 7,8 miljonit eurot ehk 11% rohkem. Grupi 6 kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 59,9 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 19,4 miljoni euro võrra ehk 24% väiksem. LHV Pank teenis 6 kuuga 54,9 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Ltd 2,3 miljonit eurot, LHV Varahaldus 0,6 miljonit eurot ja LHV Kindlustus 1,7 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi ROE oli esimesel poolaastal 17,0%.

Esimese poolaasta põhjal edestab LHV Group netotulude tasandil finantsprognoosi 2,0 miljoni euro ja puhaskasumi tasandil 2,3 miljoni euro ulatuses.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2025 I kv 2025 II kv 2024

korrigeeritud Neto intressitulu 57 643 62 010 70 424 Neto teenustasutulu 15 579 14 071 14 352 Neto finantstulud -380 2 747 -37 Kindlustusteenuse tulem 1 065 597 421 Muud tegevustulud ja -kulud 0 -4 638 Netotulud kokku 73 907 79 421 85 798 Personalikulu -22 901 -22 655 -20 420 Kontorikulud -679 -659 -874 IT kulud -4 017 -3 576 -3 267 Turunduskulud -1 526 -1 258 -796 Muud tegevuskulud -11 387 -9 394 -10 741 Kulud kokku -40 510 -37 542 -36 098 Ärikasum 33 397 41 879 49 700 Kasum enne allahindlusi 33 397 41 879 49 700 Allahindlus 4 152 -5 667 -5 043 Tulumaksukulu -6 784 -7 052 -6 071 Puhaskasum 30 765 29 160 38 586 Vähemusosaluse osa 716 592 300 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 30 049 28 568 38 286 Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0.09 0.09 0.12 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0.09 0.09 0.12 Bilanss, tuhandetes eurodes juuni 2025 märts 2025 juuni 2024 Raha ja nõuded pankadele 3 867 487 3 279 271 3 217 448 Finantsvarad 454 979 442 463 157 131 Laenud klientidele 5 038 379 4 774 970 3 925 877 Laenude allahindluse reserv -39 734 -45 629 -35 333 Nõuded klientide vastu 16 626 9 439 15 380 Muud varad 46 058 47 771 49 220 Varad kokku 9 383 795 8 508 285 7 329 723 Nõudmiseni hoiused 4 669 435 4 189 062 3 659 675 Tähtajalised hoiused 2 694 906 2 415 430 2 124 254 Saadud laenud 1 037 347 936 215 735 281 Võlgnevused klientidele ja saadud laenud 8 401 688 7 540 707 6 519 211 Viitvõlad ja muud kohustused 105 692 163 690 100 709 Allutatud laenud 161 155 126 247 107 521 Kohustused kokku 8 668 535 7 830 644 6 727 441 Omakapital 715 260 677 641 602 282 sh vähemusosaluse osa 7 850 7 134 7 694 Kohustused ja omakapital kokku 9 383 795 8 508 285 7 329 723

LHV Grupi netotulusid II kvartalis mõjutasid jätkuv intressimäärade langus. Kõrgema kasumlikkuse võrreldes eelmise kvartaliga tõi positiivne eelnevalt tehtud provisjonide allapoole hindamise efekt, mille mõjul kasvas Grupi puhaskasum II kvartalis 1,6 miljoni euro võrra. II kvartalit ilmestas ka tugev laenumahtude ja hoiuste kasv, mis eelmise kvartaliga võrreldes oli vastavalt 269 ja 760 miljonit eurot.

LHV Panga klientide arv kasvas kvartaliga 8 300 võrra. Panga hoiused samal perioodil kasvasid 576 miljoni euro võrra, millest 113 miljonit eurot moodustasid finantsvahendajate hoiused ja 113 miljonit eurot platvormihoiused. II kvartalis toodi turule ka uudne pangandusteenus LHV Premium ühendades igapäevapanganduse, kindlustuse ja investeerimise mugavust pakkuvate reisiteenustega. Lisaks, hakkas teisest kvartalist kehtima uus väärtpaberitega kauplemise ja pensioni investeerimiskonto (PIK) hinnakiri, mis langetas mitmeid investeerimisega seotud tasusid pea poole võrra.

LHV Panga laenuportfelli maht suurenes 190 miljoni euro võrra ning portfelli kvaliteet püsis tugev. Ühe suure probleemse krediidikaasuse lahendamise ja paranenud majandusolukorra tõttu vähendati varasemalt tehtud provisjone 4,1 miljoni euro võrra.

II kvartalis emiteeris LHV Pank 300 miljoni euro väärtuses nelja-aastase tähtajaga pandivõlakirju, mis finantseerimisallikate mitmekesistamise eesmärgil noteeriti Dublini börsil. Eesti kodulaenudega tagatud pandivõlakirjad müüdi Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pakkumisel osales 44 institutsionaalset investorit ja pakkumise maht märgiti täis 2,5-kordselt.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki hoiuste ja laenude mahud jätkasid II kvartalis kasvu – laenuportfelli maht kasvas 79 miljoni euro võrra 569 miljoni euroni. Samal ajal on krediidikomitee poolt heaks kiidetud, kuid veel väljastamata laene 204 miljoni euro väärtuses.

LHV Banki kaasatud hoiused kasvasid kvartaalses võrdluses 202 miljoni võrra ning jõudsid rekordiliselt 1,02 miljardi euroni. II kvartalis toodi turule jaepanganduse mobiilipank, kus on esimesed 1 000 klienti konto avanud ning 17 miljonit eurot uusi hoiuseid saadud. LHV Bank teenis kvartali vaates 0,1 miljonit eurot puhaskasumit – väiksem kasumlikkus oli tingitud suurematest turunduskuludest, konverentside osalustasudest, allokeeritud kuludest ja intressiriski maandamise lepingute väärtuse muutusest. Kiire laenuportfelli kasvu toetamiseks suurendati aktsiakapitali 12 miljoni euro võrra ja väljastati 12 miljoni euro ulatuses allutatud võlakirju. Esimese poolaasta seisuga ületavad LHV Banki netotulud ja puhaskasum tugevalt finantsplaani.

LHV Kindlustus näitas II kvartalis tugevat kasvu, kui kindlustustegevuse tulem kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 78% ning puhaskasum 62%, kuid II kvartali tulemus jäi finantsplaanile veidi alla. Turuüleselt kindlustusmaksete mahud vähenesid oluliselt võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Esimese poolaasta tulemused on tugevalt ületamas finantsprognoosi. Juuni lõpu seisuga oli LHV Kindlustusel 176 000 klienti ja 278 000 kehtivat kindlustuslepingut.

Globaalsete finantsturgude poolt II kvartalis ette näidatud hea tootlus kajastus ka LHV pensionifondides, mis pakkusid kõik positiivset tootlust. LHV pensionifondide M, L ja XL tootlused kujunesid kvartalis vastavalt 1,2%, 1,0% ja 2,8%. Konservatiivsemate fondide XS ja S tootlus oli 0,7% ja 0,8%. Pensionifond Indeks tõusis 3,0% ja pensionifond Roheline tõusis 4,4%. LHV Varahalduse netotulud jäid suuresti samaks eelmisele kvartalile ning puhaskasum kerkis. Aktiivsete igakuiseid sissemakseid tegevate II samba klientide arv kvartali lõpuks oli 110 000.

Olulise infona avalikustati, et alates 2. septembrist lõpetavad tegevuse LHV II ja III samba Rohelised pensionifondid, mis ühinevad teiste LHV fondidega ning liidetakse LHV pensionifondid S ja M ning muutuvad II samba pensionifondide nimed. Muudatuste tulemusena saavad LHV kliendid edaspidi oma pensionivara kasvatamiseks valida 4 aktiivselt juhitud fondi vahel. Septembrist kannavad LHV aktiivselt juhitud pensionifondid nimesid Julge, Ettevõtlik, Tasakaalukas ja Rahulik.

Poolaasta lõpu seisuga on LHV Group hästi kapitaliseeritud. Teises kvartalis emiteeriti 50 miljoni euro väärtuses AT1 võlakirju ja 60 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju. Moody's Ratings tõstis AS-i LHV Pank pandikirjade programmi ja pandikirjade reitingud kõrgeimale tasemele Aaa. Reitinguagentuur Moody's Investors Service jättis AS-i LHV Pank pikaajaliste pangahoiuste reitingu A3 tasemele (positiivse väljavaatega) ja LHV Groupi pikaajalise emitendi reitingu Baa3 tasemele (positiivse väljavaatega). Reitingud kinnitavad LHV tugevat finantspositsiooni ja kapitaliseeritust ning väljendavad ootust krediidivõime tugevnemisele.





LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

“Hea meel on, et LHV on jätkanud tugeval kasvukursil. Viimase aasta jooksul 1 miljardi euro võrra kasvanud laenumahud on viinud laenuportfelli poolaasta lõpuks 5 miljardi euroni. See on märk Eesti ettevõtete tõusnud investeerimisjulgusest aga ka meie Ühendkuningriigi laenumahu jõudmisest üle poole miljardi suuruse portfellini. Kasvanud on ka kodulaenu soovijate hulk ning klientide üldine aktiivsus. Käimas on tegevused edasise kasvu tagamiseks.”

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 22. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_6RKaesfVT1qxJZ5BWiT4TA

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuni lõpu seisuga 474 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 110 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 176 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





