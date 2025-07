Zurich / Paris, 22 juillet 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GAM renforce sa présence en Europe avec la nomination de Karim Carmoun à la tête de la France, du Benelux et de Monaco

GAM Investments (GAM) a nommé Karim Carmoun au poste de Managing Director pour diriger ses activités en France, au Benelux et à Monaco. Basé à Paris, Karim sera directement rattaché au nouveau Group Chief Distribution Officer de GAM, Tim Rainsford, qui rejoindra la société le 1er octobre. Tim revient chez GAM après avoir occupé des postes de direction chez Generali Investments Partners en tant que CEO, et plus récemment en tant que Chief Product and Distribution Officer chez Generali Asset Management.

La nomination de Karim marque un moment clé dans la stratégie de croissance de GAM en Europe, soutenue par NJJ Holding SA, le groupe d'investissement privé de l'entrepreneur français Xavier Niel et actionnaire majoritaire de GAM.

Sous sa nouvelle direction, GAM se concentre davantage sur ses capacités en matière de gestion active spécialisée, de gestion alternative et de gestion de patrimoine, permettant ainsi à ses clients d'accéder à des talents d'investissement de premier plan et à des stratégies différenciées. Combinant l'expertise interne avec des partenariats de haute qualité, le modèle de GAM connecte les investisseurs professionnels à des sources de rendement distinctives, soutenues par une plateforme de distribution mondiale et un engagement renouvelé envers le service à la clientèle locale.

Karim apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et une connaissance approfondie des marchés français et du Benelux. Il a passé la dernière décennie chez Robeco, où il a été CEO (Président) de Robeco France, après avoir occupé des postes de responsabilités chez Fidelity, Crédit Agricole et BNP Paribas. Il est largement reconnu pour sa très bonne connaissance des clients et sa capacité à s'adapter à l'évolution des conditions de marché.

« Je suis fier de rejoindre GAM à ce moment clé de sa stratégie de croissance », a déclaré Karim Carmoun. « Avec le soutien de NJJ, nous nous attachons à rétablir la présence de GAM en France, au Benelux et à Monaco. Les investisseurs recherchent de plus en plus l'accès à des stratégies spécialisées, à des solutions alternatives et aux meilleurs talents en matière d'investissement, autant de domaines dans lesquels GAM a une proposition distinctive. Je suis impatient de développer cette activité passionnante et de travailler en collaboration avec les clients professionnels de la région pour les aider à répondre à leurs besoins en matière d'investissement. »

« La France, le Benelux et Monaco sont stratégiquement importants pour GAM, et Karim apporte l'expérience, la crédibilité et la perspicacité nécessaires pour nous aider à construire des relations durables dans la région », a déclaré Rossen Djounov, Global Head of Client Solutions de GAM. « Sa nomination reflète notre conviction que l'expertise locale est soutenue par des ressources mondiales. »

GAM est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans la gestion active, alternative et patrimoniale, y compris les stratégies d'actions, multi-actifs et à revenu fixe. Ses capacités couvrent les fonds spéculatifs, le crédit alternatif, les titres liés à l'assurance (ILS) et les marchés privés, grâce à une expertise interne et à des partenariats de qualité avec certaines des équipes d'investissement les plus respectées au monde.

Grâce à ce modèle, GAM met les investisseurs professionnels en contact avec des sources de rendement différenciées et des spécialistes, offrant ainsi une plateforme qui est à la fois prête pour l'avenir et alignée sur les besoins évolutifs des portefeuilles.

Pour contacter Karim Carmoun au sujet des projets de GAM dans la région, merci de contacter :

Karim Carmoun

Managing Director

Responsable France, Benelux et Monaco

Karim.Carmoun@gam.com

Relations avec les médias :

Colin Bennett

T +44 (0) 20 73 938 544

colin.bennett@gam.com

Visitez-nous : www.gam.com

Suivez-nous : X et LinkedIn

A propos de GAM

GAM Investments est une plateforme d'investissement mondiale hautement évolutive, dotée de solides capacités de distribution à l'échelle mondiale, qui se concentre sur trois domaines clés, l'investissement actif spécialisé, l'investissement alternatif et la gestion de patrimoine, et qui est cotée en Suisse. Elle propose des solutions d'investissement distinctives et différenciées dans le cadre de ses activités d'investissement et de gestion de patrimoine. Son objectif est de protéger et d'améliorer l'avenir financier de ses clients. GAM attire les esprits les plus brillants à faire preuve de leadership en matière d'investissement, d'innovation et d'un impact positif sur la société et l'environnement. Le total des actifs sous gestion s'élevait à 16,3 milliards de francs suisses au 31 décembre 2024. GAM Investments dispose d'une distribution mondiale avec des bureaux dans 14 pays et est géographiquement diversifié avec des clients sur presque tous les continents. Basée à Zurich, GAM Investments a été fondée en 1983 et son siège social est situé Hardstrasse 201 Zurich, 8005 Suisse. Pour plus d'informations sur GAM Investments, veuillez consulter le site www.gam.com.

Autres informations importantes

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations qui constituent des énoncés prospectifs. Des termes tels que " anticiper ", " croire ", " s'attendre à ", " estimer ", " viser ", " projeter ", " prévoir ", " risque ", " probable ", " avoir l'intention ", " perspectives ", " devrait ", " pourrait ", " pourrait ", " continuera ", " planifier ", " probabilité ", " indicatif ", " chercher ", " cible ", " plan " et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier ou peuvent identifier des déclarations prospectives.

Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et sont basées sur des hypothèses et des éventualités susceptibles d'être modifiées sans préavis, tout comme les déclarations relatives aux tendances du marché et de l'industrie, les projections, les orientations et les estimations. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué ne constitue pas une indication, une garantie, une assurance ou une prédiction des performances futures et implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la personne qui fait ces déclarations, de ses sociétés affiliées et de ses et de leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents et conseillers, et peuvent impliquer des éléments importants de jugement subjectif et d'hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent ou non être corrects et peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans de telles déclarations. Il vous est fortement recommandé de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et aucune personne n'accepte ou n'assume de responsabilité à cet égard.

Ce communiqué ne constitue pas un produit financier ou un conseil d'investissement, une recommandation d'acquisition, d'échange ou de cession de titres ou un conseil comptable, juridique ou fiscal. Il a été préparé sans tenir compte des objectifs, de la situation juridique, financière ou fiscale et des besoins des personnes. Avant de prendre une décision d'investissement, les particuliers doivent examiner la pertinence des informations au regard de leurs propres objectifs, de leur situation juridique, financière et fiscale et de leurs besoins, et demander des conseils juridiques, fiscaux et autres en fonction de leurs besoins individuels et de la juridiction dont ils relèvent.

