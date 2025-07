Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 22.07.2025 klo 11.30

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Samuli Seppälä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 116860/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-07-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 100000 Yksikköhinta: 3.335 EUR

(2): Volyymi: 95341 Yksikköhinta: 3.34 EUR

(3): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 3.35 EUR

(4): Volyymi: 2200 Yksikköhinta: 3.35 EUR

(5): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 3.35 EUR

(6): Volyymi: 998 Yksikköhinta: 3.35 EUR

(7): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(8): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(9): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(10): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(11): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(12): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(13): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 3.32 EUR

(14): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 3.32 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):

Volyymi: 199319 Keskihinta: 3.33761 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-07-21

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 3.34 EUR

(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 3.355 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 681 Keskihinta: 3.35101 EUR

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja

klaus.korhonen@verkkokauppa.com

puh +358 50 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.