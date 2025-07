Santé Canada autorise le test de dépistage de la syphilis iStatis de bioLytical, afin de renforcer la réponse rapide à l’augmentation des infections au Canada

Maintenant autorisé à une utilisation professionnelle au Canada, le test de dépistage des anticorps de la syphilis iStatis offre une solution rapide, précise et portable pour renforcer les efforts de dépistage de la syphilis dans tout le pays.

Santé Canada autorise le test de dépistage des anticorps de la syphilis iStatis à une utilisation professionnelle, pour fournir des résultats fiables en moins de 15 minutes

Permet un dépistage rapide et précis dans les cliniques et les programmes de prévention

Soutenu par le PAUMM (programme d’audit unique des matériels médicaux) de bioLytical : le système de qualité certifié ISO 13485:2016, avec une sensibilité et une spécificité élevées

Répond au besoin croissant de dépistage rapide de la syphilis dans un contexte d’augmentation des taux d’infection nationaux

RICHMOND, Colombie Britannique, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- bioLytical Laboratories Inc. (« bioLytical »), un leader mondial du diagnostic rapide, a reçu l’autorisation de Santé Canada pour son test de détection des anticorps de la syphilis iStatis. Cette étape importante permet une distribution immédiate dans tout le Canada, en offrant aux professionnels de la santé un outil puissant pour dépister la syphilis rapidement et avec précision dans des cadres clinique et communautaire.

« Nous sommes honorés de recevoir l’autorisation de Santé Canada pour notre test de dépistage des anticorps de la syphilis iStatis », a déclaré Robert Mackie, PDG de bioLytical. « Avec l’augmentation des taux de syphilis dans les communautés dans tout le Canada, il est plus important que jamais de doter les professionnels de la santé d’outils rapides et fiables. Cette autorisation renforce notre capacité à soutenir les efforts de santé publique du Canada grâce à des tests rapides et précis. »

Rapide, précis et conçu pour une utilisation dans le monde réel

Le test iStatis des anticorps de la syphilis est un test de flux latéral qui détecte les anticorps dirigés contre Treponema pallidum, la bactérie responsable de la syphilis. Conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, le test facilite le diagnostic grâce à un simple échantillon de sang prélevé au bout du doigt.

Principaux avantages :

Résultats rapides : Résultats au cours de la visite en moins de 15 minutes

Résultats au cours de la visite en moins de 15 minutes Grande précision : Excellentes sensibilité et spécificité démontrées en essais cliniques

Excellentes sensibilité et spécificité démontrées en essais cliniques Conception pratique : Portable et stable à température ambiante, idéal pour les programmes de prévention, les cliniques ou les régions éloignées

Portable et stable à température ambiante, idéal pour les programmes de prévention, les cliniques ou les régions éloignées Procédure simple : Ne nécessite qu’un petit échantillon de sang prélevé par piqûre au doigt, sans équipement de laboratoire complexe

Pour renforcer les priorités du Canada en santé publique

Compte tenu de l’augmentation des taux dans les communautés urbaines et rurales, en particulier parmi les populations ayant un accès limité aux soins de santé, il est essentiel d’élargir l’accès à un dépistage fiable de la syphilis pour atteindre les objectifs de la stratégie du Canada en matière d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

« La disponibilité d’un test rapide de détection des anticorps de la syphilis, capable de détecter l’infection à différents stades cliniques, représente une avancée significative », a déclaré Ana Subramanian, vice-présidente aux affaires scientifiques de bioLytical « La plateforme iStatis permet un diagnostic et un traitement plus précoces, en particulier dans les régions fortement touchées où un dépistage immédiat est essentiel. »

Un dépistage précoce reste l’un des outils les plus efficaces pour contrôler la propagation de la syphilis. Puisque de nombreuses infections peuvent ne pas être diagnostiquées en raison de symptômes légers ou cachés, les personnes peuvent transmettre l’infection à d’autres sans le savoir. L’instauration du test de détection des anticorps anti-syphilis iStatis offre aux prestataires de soins de santé canadiens une puissante option de test de première ligne pour identifier les infections plus tôt, lancer un traitement sans délai et contribuer à réduire le fardeau global de la syphilis à l’échelle nationale.

Lutte contre l’augmentation de la syphilis congénitale

Le Canada connaît également une forte hausse de la syphilis congénitale, une infection évitable transmise de parent à enfant pendant la grossesse. Bien que les cas déclarés ont diminué par rapport à 2022, l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) indique que les taux ont augmenté de 220 % par rapport à 2018.

Si non diagnostiquée, la syphilis congénitale peut entraîner des conséquences graves, notamment une fausse couche, une mortinaissance, un faible poids à la naissance et des complications à long terme. Un dépistage précoce pendant la grossesse est essentiel pour prévenir la transmission et protéger la santé de la mère et de l’enfant.

« Chaque cas de syphilis congénitale peut être évité suite à un diagnostic et un traitement précoces », a déclaré Ana Subramanian. « Des tests rapides comme le test de détection des anticorps anti-syphilis iStatis permettent aux prestataires d’agir rapidement et de promouvoir des résultats plus sûrs pour les parents et les enfants. L’accroissement de l’accès aux tests au point de service est une étape importante pour combler les fossés en matière de soins prénataux et réduire les infections congénitales au Canada. »

Fabriqué au Canada, disponible d’un océan à l’autre

Cette étape s’inscrit dans le cadre des objectifs généraux du Canada en matière de santé publique, en mettan en relief l’importance d’un dépistage régulier et généralisé de la syphilis en tant que stratégie clé pour réduire les taux d’infection. Avec le test de dépistage des anticorps de la syphilis iStatis maintenant disponible pour une utilisation professionnelle, bioLytical s’engage à soutenir les prestataires de soins de santé dans tout le pays pour dépister les populations à risque, diriger les patients vers des soins et, ultimement, réduire le fardeau de la syphilis au Canada.

bioLytical fabriquera le test de dépistage des anticorps de la syphilis iStatis à son siège social de Richmond, en Colombie-Britannique, en totale conformité avec les normes PAUMM et ISO 13485:2016. Il est disponible dans tout le pays par l’entremise d’établissements de santé, de programmes de santé publique et d’organisations communautaires.

En tant qu’entreprise canadienne d’envergure mondiale, bioLytical s’engage à fournir aux prestataires de soins de santé les outils dont ils ont besoin pour répondre rapidement et efficacement à l’évolution des défis de santé publique.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de bioLytical .

À propos de bioLytical Laboratories Inc. :

bioLytical Laboratories Inc. est une société privée canadienne qui se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de diagnostics médicaux rapides en utilisant sa plateforme technologique propriétaire INSTI® et sa gamme de tests de flux latéral, iStatis. En fournissant des résultats précis en temps réel, INSTI® et iStatis génèrent des résultats significatifs pour les professionnels de la santé, les patients et les organismes de santé publique du monde entier. Nous sommes des partenaires clés pour relever certains des défis mondiaux les plus importants en santé. Veuillez visiter les sites www.biolytical.com, www.insti.com, et www.istatis.com pour obtenir plus de renseignements.

