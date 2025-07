Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa s’associe à Bounce pour construire un campus plus inclusif et connecté pour 2025-2026

OTTAWA, Ontario, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO) entame un nouveau chapitre audacieux de la vie étudiante sur le campus. À travers son nouveau partenariat avec Bounce pour l’année universitaire 2025-2026, l’équipe exécutive du SÉUO tient sa promesse de créer une expérience de campus plus inclusive et connectée.

Une équipe de direction qui met la barre plus haute

Le renforcement de la vie étudiante sur le campus de l’Université d’Ottawa est le fondement du mandat du nouveau président du SÉUO, Jack Coen. Cela concerne tous les aspects de la vie étudiante, de l’amélioration de l’engagement et de la visibilité à un campus plus sécuritaire pour les étudiant·e·s.

« Notre équipe exécutive a entamé cette année avec une mission claire : rendre la vie étudiante plus accessible et plus visible pour tous » (traduction), a déclaré Jack Coen. « Nous savons à quel point les leaders et les clubs de notre campus travaillent dur pour développer la communauté, et il est de notre devoir de leur donner les outils et la plateforme nécessaires pour réussir » (traduction).

Pour beaucoup d’étudiant·e·s, l’un des principaux obstacles à l’engagement est la visibilité. Sans plateforme centralisée pour présenter leurs efforts, les clubs qui travaillent dur au développement de la communauté passent souvent inaperçus. L’équipe exécutive du SÉUO de cette année apporte une nouvelle solution à ce vieux problème.

« On savait qu’on devait relever ce défi de manière innovante » (traduction), a déclaré Emilia Bah, commissaire intérimaire à la vie étudiante. « Il y a tellement d’événements à l’Université d’Ottawa, mais c’est souvent difficile pour les étudiant·e·s de s’y retrouver. Lorsqu’on a vu ce que Bounce pouvait offrir, un lieu unique où tout est centralisé, le choix était facile » (traduction).

Avec Bounce, le SÉUO rejoindra les principaux syndicats au pays qui regroupent l’expérience universitaire dans son intégralité sur une même plateforme intuitive et centralisée.

Pour les organisations étudiantes, cela signifie :

Des outils simplifiés pour gérer les membres, le recrutement et la communication.

Des moyens plus intelligents de promouvoir les événements et d’attirer les étudiant·e·s qui s’alignent sur leur mission.

Coordination plus facile des confirmations de participation, de la billetterie et du traitement des paiements, le tout sur une seule plateforme.



Pour les étudiant·e·s, cela signifie :

Trouver et rejoindre des clubs qui s’alignent sur leurs intérêts.

Découvrir facilement de nouvelles activités sur le campus.

Rester au courant de ce qui se passe sur leur campus.



« Si Bounce avait existé lors de ma première année, je me serais sentie beaucoup moins accablée. Il y avait tellement d’événements et de clubs, mais c’était difficile de savoir ce qui se passait, quand et où » (traduction), explique Mari Laviola, étudiante de premier cycle à l’Université d’Ottawa. « Maintenant, tout sera regroupé au même endroit, comme une carte vivante de la vie sur le campus. Je suis très enthousiaste car cela va changer la façon dont les étudiant·e·s rencontre des ami·e·s, découvrent leurs centres d’intérêt et s’intègrent à la communauté beaucoup plus tôt et plus facilement » (traduction).

Sécurité, transparence et inclusivité

L’engagement du Syndicat pour le bien-être étudiant a également guidé ce partenariat. Bounce offre un système d’évaluation de la sécurité des événements en temps réel, des fonctions de signalement anonyme et des outils de communication qui privilégient la transparence et la réactivité. Ces caractéristiques s’alignent directement sur l’engagement pris par Jack Coen de renforcer la sécurité sur le campus.

Les résultats de Bounce avec d’autres syndicats étudiants, comme sa contribution à aider St. Francis Xavier à atteindre le 99e percentile en matière de sécurité des événements, offrent une base solide pour ce que l’équipe de Jack Coen peut accomplir à l’Université d’Ottawa.

Construit pour un avenir meilleur

Alors que le SÉUO entame une année passionnante de transition et d’objectifs renouvelés, ce partenariat en fait un leader de l’innovation en matière d’engagement étudiant. L’ensemble de l’équipe exécutive est uni dans son objectif de construire un campus où aucun·e étudiant·e ne se sent exclu·e et où la participation est simplifiée, sécuritaire et célébrée.

« Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle technologie ou d’un nouvel outil » (traduction), a déclaré Jack Coen. « Il s’agit de résoudre enfin un problème auquel les étudiant·e·s font face depuis des années, c’est-à-dire ne pas savoir où aller ou comment s’impliquer. Notre Syndicat est fier de rejoindre les rangs des grands syndicats étudiants au pays qui choisissent une voie meilleure et plus connectée pour l’avenir » (traduction).

En plus des outils dédiés à la vie étudiante, Bounce offre également des flux de travail centralisés et faciles à utiliser pour l’approbation des événements, les demandes de budget des clubs et la gestion des élections étudiantes. Ces outils de gouvernance sont disponibles pour tous les syndicats étudiants qui cherchent à gagner du temps et de l’argent en simplifiant leurs processus internes.

Le SÉUO rejoint une liste de plus en plus longue de syndicats étudiants de premier plan au Canada qui transforment l’engagement étudiant grâce à Bounce.

