Believe : Résultats de l’offre publique de retrait Mise en œuvre du retrait obligatoire à venir

PARIS, FRANCE, 22 juillet 2025– L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé ce jour le résultat de l'offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Upbeat BidCo sur les actions Believe, à la suite de la clôture de l’offre intervenue le 21 juillet 2025. A l’issue de l’offre, Upbeat Bidco détient 99.361.755 actions, représentant 98,67 % du capital et 97,40 % des droits de vote de Believe1.

Par conséquent, Upbeat BidCo formulera dans les prochains jours une demande de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF, afin de se voir transférer l’ensemble des actions Believe non-apportées à l’Offre, conformément aux articles L. 433-4, II, du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF et conformément aux intentions de Upbeat BidCo figurant dans sa note d’information déposée auprès de l’AMF le 4 juillet 2025. L’AMF publiera le calendrier du retrait obligatoire.

Il est rappelé que le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions que l’offre, soit 17,20 euros par action Believe. La cotation des actions Believe est suspendue jusqu’au retrait obligatoire.

La Société met fin à sa communication financière et ne publiera donc pas ses résultats semestriels.

À propos Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 037 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

1 Dont 18.983 actions et droits de vote sont assimilés à la participation d’Upbeat BidCo (en application de l’article L. 233-9 du Code de commerce) en raison d’un engagement irrévocable d’un actionnaire d’apporter ces actions à Upbeat BidCo.







