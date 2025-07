HighCo : Marge brute T2 2025

Aix-en-Provence, le 22 juillet 2025 (18h)

HIGHCO : REPLI D’ACTIVITÉ AU T2 2025 CONFORME AUX ANTICIPATIONS

(MB : -10,0% PCC) ; RÉSULTATS SEMESTRIELS ATTENDUS EN BAISSE ; GUIDANCES 2025 RÉVISÉES À LA HAUSSE AVEC UN RETOUR À LA CROISSANCE DÈS LE T3 2025

Baisse d’activité au T2 2025 conforme aux attentes avec un pôle Activation en croissance à deux chiffres en France

Marge Brute (MB) T2 2025 (1) de 15,19 M€ en repli de -10,0% à PCC ( 2 ) .

de 15,19 M€ en repli de -10,0% à PCC . MB S1 2025 (1) de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC ( 2 ) .

de 30,96 M€ en baisse de -8,2% à PCC . Croissance du pôle Activation toujours portée par la France (T2 PCC à +5,0% ; S1 PCC à +3,1%), repli des activités Mobile (T2 PCC à -17,0% ; S1 PCC à -7,8%) et forte baisse, attendue, des Agences & Régies liée à Casino (T2 PCC à -32,1% ; S1 PCC à -32,1%).

Activités en France (T2 PCC à -9,4% ; S1 PCC à -7,9%) et à l’International (T2 PCC à -14,1% ; S1 PCC à -10,1%) en repli.

Résultats semestriels 2025 : RAO ajusté(3) et marge opérationnelle ajustée(3) attendus en baisse

Acquisition des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox : closing de l’opération attendu fin septembre 2025

Mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions

Guidances 2025 révisées à la hausse

Marge brute en repli compris entre -1% et -2% PCC.

Marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 12%.







Marge brute (en M€)(1) 2025 2024 PCC(2) Variation

2025 / 2024 PCC(2) T1 15,77 16,85 -6,4% T2 15,19 16,87 -10,0% S1 30,96 33,72 -8,2%

(1) Procédures d’examen limité des commissaires aux comptes en cours.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

(3) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Après un premier semestre particulièrement riche pour HighCo, je suis très fier du chemin parcouru par l’ensemble des équipes. Le travail accompli nous a permis de célébrer les 35 ans du Groupe, de réaliser la cession de High Connexion, et d’entrer en négociations exclusives en vue d’acquérir les activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox. Après cinq trimestres consécutifs de baisse d’activité, le Groupe aborde le second semestre avec confiance et anticipe un retour à la croissance dès le troisième trimestre. »

BAISSE D’ACTIVITÉ AU T2 2025 CONFORME AUX ATTENTES AVEC UN PÔLE ACTIVATION EN CROISSANCE À DEUX CHIFFRES EN FRANCE

HighCo affiche au T2 2025 une marge brute de 15,19 M€, en repli de -10,0% à PCC et de -19,4% à données publiées, avec, comme anticipé :

la poursuite de la bonne dynamique du pôle Activation ( +5,0% ; 63,9% de la MB Groupe), porté par les activités de traitement des coupons en France ainsi que par le développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ;

( ; 63,9% de la MB Groupe), porté par les activités de traitement des coupons en France ainsi que par le développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ; le repli du pôle Mobile ( -17,0% PCC ; 10,9% de la MB Groupe) hors High Connexion ;

( PCC ; 10,9% de la MB Groupe) hors High Connexion ; la forte baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-32,1% ; 25,2% de la MB Groupe) liée à Casino.





Ainsi, au S1 2025 (-8,2% PCC), le pôle Activation (67,5% de la MB Groupe) est en croissance de +3,1%, le pôle Mobile (11,5% de la MB Groupe) est en repli de -7,8% à PCC et le pôle Agences & Régies (21,0% de la MB Groupe) est en baisse de -32,1%.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du Groupe au S1 2025 s’élève à 45,0 M€.

Activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 13,58 14,51 -6,4% 86,1% T2 13,31 14,69 -9,4% 87,7% S1 26,89 29,20 -7,9% 86,9%

En France, les activités sont en baisse de -9,4% sur le T2 2025 à 13,31 M€. Comme anticipé, et dans la continuité des trimestres précédents, les activités Agences & Régies sont en fort repli (-32,1%), compte tenu des cessions des hypermarchés et supermarchés Casino, principalement au cours des T2 et T3 2024. Ce repli d’activité est partiellement compensé par la solide croissance du pôle Activation (+10,9%). Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence – ressort en baisse sur le trimestre (-17,0%).

Sur le S1 2025, les activités en France sont, comme attendu, en repli (-7,9%) et représentent 86,9% de la marge brute du Groupe.

Activités à l’International

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 2,19 2,33 -6,3% 13,9% T2 1,88 2,18 -14,1% 12,3% S1 4,06 4,52 -10,1% 13,1%

A l’International, les activités sont en baisse de -14,1% sur le T2 2025 à 1,88 M€.

En Belgique, la marge brute est en repli de -15,0% à 1,65 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne s’affichent également en retrait (-7,2%) et représentent 1,5% de la marge brute du Groupe.

Sur le S1 2025, les activités à l’International sont en baisse de -10,1% à 4,06 M€ et représentent 13,1% de la marge brute du Groupe.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025 ATTENDUS EN BAISSE

Sur la base des travaux de clôture des comptes semestriels en cours, le Groupe anticipe :

un RAO ajusté (3) en repli (S1 2024 retraité de High Connexion : 7,59 M€) ;

(S1 2024 retraité de High Connexion : 7,59 M€) ; une marge opérationnelle ajustée(3) de l’ordre de 16% (S1 2024 retraité de High Connexion : 22,5%).

La publication des résultats semestriels 2025 aura lieu le mercredi 10 septembre prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 11 septembre à 10 heures.

ACQUISITION DES ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES DE SOGEC ET BUDGETBOX : CLOSING DE L’OPÉRATION ATTENDU FIN SEPTEMBRE 2025

HighCo a annoncé, le 17 juin dernier, être entrée en négociations exclusives avec SMP SAS, filiale du Groupe La Poste, en vue de l’acquisition de certaines activités proposant des solutions de marketing promotionnel.

Pour rappel, dans le cadre de cette opération, SMP SAS céderait les activités d’émission et de gestion d’offres promotionnelles commercialisées sous la marque Sogec ainsi que sa filiale de retail media BudgetBox.

Soumis aux conditions préalables usuelles, l’opération devrait être finalisée fin septembre 2025.

Ce projet d'acquisition renforcerait le positionnement de HighCo dans ce secteur et dynamiserait la croissance future du pôle Activation.

MISE EN PLACE DE PLANS D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

Après un semestre riche, marqué par la cession de High Connexion ainsi que l’entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et Budgetbox, et dans un contexte de relance de la croissance, le Directoire a décidé la mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions au bénéfice, notamment, de ses collaborateurs.

Ce dispositif vise à associer plus étroitement les salariés aux performances et à la création de valeur du Groupe. Il s’inscrit dans une politique active de fidélisation, de reconnaissance de l’engagement des équipes, et de mobilisation autour des nouvelles perspectives de développement du Groupe.

Les principales caractéristiques de ces plans sont les suivantes :

attribution d’un nombre maximal de 1 940 000 actions gratuites (9,5% du capital) ;

(9,5% du capital) ; attributions au profit des dirigeants mandataires sociaux, managers et salariés français ;

acquisitions basées sur des conditions de performance annuelle et de présence 2025-2030 ;

; acquisitions réalisées exclusivement par remise d’actions auto-détenues, n’engendrant aucune dilution de l’actionnariat ;

; impact sur le RAO 2025 estimé à 1,8 M€.





GUIDANCES 2025 RÉVISÉES A LA HAUSSE

Les performances publiées au S1 et la croissance d’activité anticipée au S2, grâce notamment à la bonne dynamique du pôle Activation France avec le développement des solutions HighCo Nifty et HighCo Merely, et à un pôle Agences & Régies attendu en croissance au S2, permettent au Groupe de réviser à la hausse ses guidances 2025 :

une marge brute revue de « en repli compris entre -3% et -4% » à « en repli compris entre -1% et -2% » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ;

revue de « en repli compris entre -3% et -4% » à « » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) revue de « supérieure à 11% » à « de l’ordre de 12% » (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%).

Ces guidances ne tiennent pas compte de l’opération d’acquisition en cours des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox qui pourraient être consolidées dès le T4 2025.

Par ailleurs, et pour rappel, la cession de la société High Connexion va permettre à HighCo de réaliser une distribution exceptionnelle de 1,00 € par action, sous forme d’acompte sur dividende, dont la mise en paiement sera effectuée le 5 septembre 2025 (date de détachement du coupon le 3 septembre 2025).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

