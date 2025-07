BAINS DE MER MONACO : Information financière 1er trimestre 2025/2026

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 1er trimestre 2025/2026

(Période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025)

Chiffre d'affaires de 244 millions d’euros au 1er trimestre 2025/2026

Premier trimestre

Groupe consolidé – normes IFRS 2024/2025 2025/2026 Variation

en % Secteur hôtelier 130 280 148 928 14 % Secteur jeux 47 003 50 586 8 % Secteur locatif 36 879 39 158 6 % Autres 8 012 9 176 15 % Cessions internes (3 742) (3 877) 4 % Total 218 432 243 971 12 %

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2025-2026 progresse dans tous les secteurs d’activité et confirme la dynamique de croissance du Groupe S.B.M., ainsi que la pertinence de notre stratégie. L’activité de nos hôtels et de nos restaurants a été particulièrement dynamique sur tout le trimestre et notamment durant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. »

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaires en augmentation de 12 % par rapport à celui de la même période de l’exercice passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit en effet à 244 millions d’euros contre 218,4 millions d’euros précédemment, soit une augmentation de 25,5 millions d’euros.

Tous les secteurs d’activité présentent un chiffre d’affaires en augmentation.

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à un nouveau record de 148,9 millions d’euros contre 130,3 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 18,6 millions d’euros. Cette augmentation concerne l’ensemble des établissements, avec une augmentation du taux d’occupation des hôtels et de la fréquentation des restaurants, mais aussi une augmentation des prix, ce qui confirme l’attractivité des hôtels et des restaurants du Groupe S.B.M. et la qualité du travail de l’ensemble de ses équipes.

Le secteur jeux enregistre un chiffre d’affaires de 50,6 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 47,0 millions d’euros l’an passé. Le volume (Drop) en Jeux de Table est en augmentation, partiellement compensé par un aléa défavorable en ce début d’exercice.

Le secteur locatif du Groupe S.B.M., qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d’affaires de 39,2 millions d’euros contre 36,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 2,3 millions d’euros. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au Café de Paris ainsi que de l’application contractuelle des indexations de loyers.

Prévisions d’activité et de résultats

Nous rappelons que l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025/2026.

Monaco, le 22 juillet 2025

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

