StablR obtient un investissement stratégique de Kraken alors que l’adoption du stablecoin s’accélère

AMSTERDAM, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- StablR, émetteur européen de stablecoins de premier plan, annonce fièrement avoir obtenu un investissement stratégique de la part de Kraken, une plateforme technologique fondée sur la crypto, qui facilite l’accès aux services financiers tout en réduisant les inefficacités. Ce partenariat témoigne du soutien de Kraken à la mission de StablR et renforce leur engagement commun à proposer des stablecoins conformes, sécurisés et accessibles à l’échelle mondiale, activement listés et négociables sur les principales plateformes (comme Kraken).

En seulement six mois depuis leur lancement, les stablecoins de StablR adossés à l’euro (EURR) et au dollar (USDR) ont franchi des étapes impressionnantes :

Listés sur plus de 50 bourses , dont Kraken, Bitfinex, Bybit et HTX.

, dont Kraken, Bitfinex, Bybit et HTX. Disponibles dans plus de 150 paires de trading , renforçant la liquidité et l’accessibilité pour les utilisateurs à travers le monde.

, renforçant la liquidité et l’accessibilité pour les utilisateurs à travers le monde. Un volume de transactions dépassant les 3 milliards de dollars au cours du premier semestre 2025, illustrant la confiance croissante des utilisateurs institutionnels et particuliers.



« Notre collaboration avec Kraken marque une étape décisive dans l’expansion de l’adoption des stablecoins en Europe, en Asie, en Amérique latine et au-delà », a déclaré Gijs op de Weegh, fondateur et PDG de StablR. « Alors que les stablecoins continuent de transformer la finance mondiale, s’associer à des plateformes reconnues permet aux utilisateurs d’interagir en toute confiance avec des monnaies numériques régulées comme EURR et USDR. »

« Les stablecoins réinventent la manière dont les investisseurs particuliers et les institutions financières accèdent aux services financiers à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis de collaborer avec des acteurs de l’industrie comme StablR et d’investir dans cette nouvelle vague d’adoption crypto, en cohérence avec notre mission », a ajouté Mark Greenberg, vice-président Produit et directeur général de la division Consommateurs chez Kraken.

L’engagement de StablR envers la conformité et la sécurité se manifeste par son respect du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) ainsi que par sa licence d’établissement de monnaie électronique (EMI) délivrée par la Malta Financial Services Authority.

Cet investissement stratégique de Kraken fait suite à une initiative similaire de Tether en décembre 2024, confirmant ainsi davantage la position de StablR en tant que fournisseur de stablecoins de confiance sur le marché européen.

Pour en savoir plus, consultez www.stablr.com.

À propos de StablR

StablR est un fournisseur européen de stablecoins dédié à la proposition de solutions d’actifs numériques conformes, sécurisées et accessibles. Avec ses stablecoins EURR et USDR, StablR ambitionne de faciliter les transactions transfrontalières et de promouvoir l’adoption des stablecoins dans l’écosystème financier mondial.

Contact presse :

Équipe StabIR chargée de la communication

E-mail : press@stablr.com

Site Internet : www.stablr.com