Duck Creek erhält fünf Celent XCelent Awards für herausragende Leistungen im Bereich Versicherungstechnologie

BOSTON, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , ein weltweit führender Anbieter, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung maßgeblich mitgestaltet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den aktuellen Celent-Berichten zu „Policy Administration Systems: P&C Insurance“ für Nordamerika, EMEA und LATAM mit insgesamt fünf XCelent Awards in der Kategorie „Advanced Technology 2025“ ausgezeichnet wurde. Duck Creek erhielt drei Advanced Technology XCelent Awards für Nordamerika, EMEA und Lateinamerika und wurde außerdem mit den XCelent Awards für Funktionsumfang und Kundenbasis sowie Kundendienst für Nordamerika ausgezeichnet.

Duck Creek wurde darüber hinaus im Nordamerika-Bericht als „Luminary“ ausgezeichnet und in den regionalen Ausgaben der „Policy Administration Systems: P&C Insurance“-Berichte für EMEA, APAC und LATAM als „Technology Standout“ anerkannt. Die Auszeichnung „Luminary“ ist die höchste Anerkennung von Celent und steht für herausragende Leistungen in beiden Bewertungskriterien. Die Kategorie „Technology Standout“ zeichnet moderne Lösungen aus, die technische Innovation und Agilität in den Mittelpunkt stellen.

„Duck Creek Policy ist ein modernes, cloudbasiertes System zur Verwaltung von Policen, das über eine durchdachte, benutzerfreundliche Oberfläche leistungsstarke Funktionen zugänglich macht. Wir gratulieren Duck Creek zur Auszeichnung als ,Luminary‘ in Nordamerika sowie zu den Spitzenplatzierungen in der Celent Technical Capability Matrix in mehreren globalen Regionen des Berichts ,2025 Policy Administration Systems Vendors‘ für Schaden- und Unfallversicherungen,“ so Karlyn Carnahan, CPCU, Head of Insurance | North America bei Celent.

Duck Creek erhielt in dem Bericht hohe Bewertungen für sein ausgereiftes, cloudbasiertes Policy Administration System (PAS), das von einer Vielzahl von Versicherern weltweit eingesetzt wird. Die Duck Creek-Plattform wurde mit personenbezogenen Arbeitsbereichen konzipiert und unterstützt Underwriting und Policenverwaltung mit hoher Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Ihre Architektur basiert auf Microsoft Azure, ermöglicht cloudnative DevOps-Prozesse, unterstützt zweiwöchentliche Releases und beinhaltet eine integrierte Bewertungs-Engine für flexibel konfigurierbare Preislogiken.

„Die Anerkennung durch Celent in drei regionalen Berichten zeigt, dass unser Innovationsansatz im Bereich Policenverwaltung messbare Wirkung entfaltet“, so Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. „Duck Creek Policy steht nicht nur für Modernisierung – wir geben Versicherern weltweit die nötige Flexibilität geben, wettbewerbsfähig zu bleiben, Chancen schnell zu nutzen und nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen.“

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com , um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X .