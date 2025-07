Duck Creek remporte cinq prix XCelent de Celent récompensant son excellence dans le domaine des technologies d’assurance

BOSTON, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), a annoncé aujourd’hui avoir remporté cinq prix XCelent dans la catégorie Technologies avancées 2025 décernés par Celent dans ses rapports sur les systèmes de gestion des polices d’assurance IARD en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique latine. Duck Creek s’est vu décerner trois prix XCelent dans la catégorie Technologie avancée pour l’Amérique du Nord, la région EMEA et l’Amérique latine, ainsi que les prix XCelent dans les catégories Éventail de fonctionnalités et Base clients et support à la clientèle en Amérique du Nord.

Duck Creek a été nommée dans la catégorie Luminary et reconnue comme entreprise technologique de premier plan dans les rapports Celent sur les systèmes de gestion des polices d’assurance IARD en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique latine. La distinction Luminary est la plus haute distinction décernée par Celent et reflète l’excellence au regard de ces deux critères. La catégorie Entreprise technologique de premier plan souligne les solutions modernes axées sur l’innovation technique et l’agilité.

« Duck Creek Policy est un logiciel moderne de gestion des polices d’assurance basé sur le cloud proposant des fonctionnalités puissantes grâce à une interface bien conçue et facile à utiliser. Félicitations à Duck Creek pour sa nomination en tant que Luminary en Amérique du Nord et pour son classement parmi les meilleurs dans la matrice des capacités techniques de Celent dans plusieurs régions du monde dans les rapports sur les fournisseurs de systèmes de gestion des polices d’assurance IARD pour 2025 », a déclaré Karlyn Carnahan, souscriptrice agréée en assurance de biens et dommages, responsable des assurances pour l’Amérique du Nord, Celent.

Duck Creek a obtenu d’excellentes notes dans le rapport grâce à son système de gestion des polices d’assurance (PAS) sophistiqué et basé sur le cloud, utilisé par un large panel d’assureurs à travers le monde. Conçue avec des espaces de travail personnalisés, la plateforme Duck Creek simplifie et optimise la souscription et la gestion des polices d’assurance. Son architecture exploite Microsoft Azure pour le DevOps cloud natif, prend en charge un rythme de publication bihebdomadaire et comprend un moteur de notation intégré permettant la configuration de la logique de tarification.

« La reconnaissance de Celent dans trois rapports régionaux confirme que notre approche en matière d’innovation dans l’administration des polices d’assurance produit un impact concret », a indiqué Mike Jackowski, président-directeur général de Duck Creek Technologies. « Duck Creek Policy ne se limite pas à un simple processus de modernisation ; il s’agit pour nous de doter les assureurs du monde entier de la souplesse nécessaire pour être compétitifs, de la rapidité pour tirer parti des opportunités et de la capacité à proposer des expériences qui garantissent un succès durable. »

