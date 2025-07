Duck Creek, 보험 기술 부문에서 5개의 셀런트 엑스셀런트 (Celent XCelent )어워드 수상

BOSTON, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도하는 글로벌 기업 덕 크릭 테크놀로지스( Duck Creek Technologies )가 Celent가 발간하는 권역별 시장 분석 리포트인 북미, 유럽-중동-아프리카, 라틴아메리카 및 중남미 지역의 손해보험 보고서 부문 (Policy Administration Systems: P&C Insurance reports for North America, EMEA, and LATAM)에서 5개 부문이 XCelent Advanced Technology 2025 awards 를 수상했다고 오늘 발표했다.Duck Creek은 북미, EMEA, 라틴아메리카에서 3개의 엑셀런트 어드밴스드 테크놀로지 어워드 (Advanced Technology XCelent awards)를 수상했으며, 북미 지역에선 Breadth of Functionality and Customer Base and Support XCelent awards 를 수상하였다.

Duck Creek은 또한 북미 지역 보고서에서 루미너리 (Luminary)로 선정되었으며, EMEA, APAC 및 LATAM 지역판의 정책 관리 시스템: 손해보험 보고서 리포트 부문에서 기술 우수 기업 (Technology Standout)으로 인정받았다. Luminary는 두 가지 기준 모두에서 우수성을 인정받은 Celent의 최고 영예에 해당한다. 기술 우수 부문은 기술 혁신과 민첩성을 강조하는 최신 솔루션을 강조한다.

Celent의 북미 보험 부문 CPCU 책임자인 Karlyn Carnahan은 "Duck Creek Policy는 세심하게 설계되고 탐색하기 쉬운 인터페이스를 통해 강력한 기능을 제공하는 최신 클라우드 기반 정책 관리 시스템이다. 북미에서 Luminary로 선정되고 여러 글로벌 지역에서 셀런트 기술 역량 매트릭스 (Celent Technical Capability Matrix)에서 2025 손해보험 부문 정책 관리 시스템 공급업체 보고서 (2025 Policy Administration Systems Vendors reports for P&C insurance)에서 최고 등급을 달성한 Duck Creek에 축하를 보낸다."라고 밝혔다.

덕 크릭은 보고서에서 다음과 같은 항목에서 높은 점수를 받았습니다.

Duck Creek은 전 세계 다양한 보험사가 사용하는 성숙한 클라우드 기반 정책 관리 시스템(PAS)을 바탕으로 보고서에서 높은 점수를 받았다. 페르소나 기반 작업 공간으로 설계된 Duck Creek 플랫폼은 사용 편의성과 효율성을 갖춘 언더라이팅 및 정책 서비스를 지원하고 있다. 이 아키텍처는 클라우드 네이티브 DevOps를 위해 Microsoft Azure를 활용하고 격주 릴리스 주기를 지원하며 구성 가능한 가격 책정 로직을 위한 통합 평가 엔진을 포함한다.

Duck Creek Technologies의 CEO인 Mike Jackowski는 “3개 지역 보고서에서 Celent가 인정받은 것은 정책 관리 혁신에 대한 우리의 접근 방식이 실질적인 영향을 미치고 있음을 입증하는 것”이라고 강조했다. 그는 이어 “Duck Creek Policy는 단순한 현대화가 아니라 전 세계 보험사가 경쟁할 수 있는 민첩성, 기회를 활용할 수 있는 속도, 지속적인 성공을 이끌어내는 경험을 제공할 수 있는 역량을 제공하는 것이다.”라고 덧붙였다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군 으로 제공되며, Duck Creek OnDemand 를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com 에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn 과 X 에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.