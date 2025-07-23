Duck Creek 凭借其在保险科技领域的卓越表现荣膺五项 Celent XCelent 大奖

波士顿, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来发展的全球供应商 Duck Creek Technologies 今日宣布，其在 Celent 发布的《保单管理系统：财产与意外险》报告中荣获五项 2025 年度 XCelent 高级技术奖 (XCelent Advanced Technology Awards)，奖项涵盖北美、欧洲、中东和非洲以及拉美地区。 Duck Creek 获得了面向北美、欧洲、中东和非洲以及拉美地区的三项高级技术 XCelent 大奖，同时还荣获面向北美地区的“功能广度奖” (Breadth of Functionality) 和“客户基础与支持 XCelent 奖” (Customer Base and Support XCelent)。

Duck Creek 还在北美地区报告中被评为“行业领军者” (Luminary) ，并在欧洲、中东和非洲、亚太及拉美地区的《保单管理系统：财产与意外险》报告中被评为“杰出技术代表” (Technology Standout)。 “行业领军者”的称号是 Celent 所颁发的最高荣誉，反映奖项获得者在两项评估标准中均表现卓越。 “杰出技术代表”类别则突出表彰那些注重技术创新和灵活性的现代解决方案。

Celent 北美区保险负责人、美国财产和意外险承保师 Karlyn Carnahan 表示：“Duck Creek Policy 是一款现代云端保单管理系统，界面设计周到且操作便捷，从而实现强大的功能。 祝贺 Duck Creek 荣获北美地区‘行业领军者’称号，并在 2025 年《财产与意外险保单管理系统供应商》报告中全球多个地区的 Celent 技术能力矩阵中名列前茅。”

Duck Creek 因其成熟稳健的云端保单管理系统 (PAS) 在报告中获得高分，该系统已被全球众多保险公司广泛使用。 Duck Creek 平台采用以用户角色为导向的工作空间设计，支持承保和保单服务，操作简便高效。 其架构充分利用 Microsoft Azure，支持云原生 DevOps，保持每两周一次的稳定发布，内置集成化计费引擎，能够实现灵活可配置的定价策略。

“我们在 Celent 发布的三份地区报告中均获表彰，这证明了我们在保单管理创新方面的举措确实产生了积极影响。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示， “Duck Creek Policy 不仅体现了现代技术，更致力于赋能全球保险公司，帮助其具备灵活应变的竞争力，迅速把握市场机遇，打造卓越的客户体验，进而实现长期的成功。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外伤害险 (P&C) 及一般保险行业未来发展的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可 整套 提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com ，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。