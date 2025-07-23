Duck Creek 榮獲五項 Celent XCelent 大獎以表揚其卓越保險技術表現

波士頓, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產和意外保險 (P&C) 及一般保險業未來的環球供應商 Duck Creek Technologies 今天宣布，在 Celent 的北美、歐洲、中東和非洲及拉丁美洲《保單管理系統：財產和意外保險》(Policy Administration Systems: P&C Insurance) 報告中奪得五項 2025 年 XCelent 先進技術獎。Duck Creek 榮獲三項北美、歐洲、中東和非洲及拉丁美洲的 XCelent 先進技術大獎，更在北美獲得了 XCelent 功能廣度以及客戶基礎和支援大獎。

Duck Creek 在北美的《保單政策管理系統：財產和意外保險》中獲讚賞為「傑出者」(Luminary)，並在歐洲、中東和非洲、亞太及拉丁美洲報告中榮膺「技術領先者」(Technology Standout)。「傑出者」榮譽是 Celent 最高程度的認可，反映了 Duck Creek 在這兩個領域的卓越表現。「技術領先者」類別聚焦於突顯技術創新和靈活多變的現代解決方案。

特許財產和意外保險核保師兼 Celent 北美保險部總監 Karlyn Carnahan 表示：「Duck Creek Policy 是一個現代化的雲端保單管理系統，透過精心設計的易用界面提供強大功能。 在此恭喜 Duck Creek 獲頒北美『傑出者』榮譽，並在 2025 年多個全球區域財產和意外保險保單管理系統供應商報告的 Celent 技術能力矩陣 (Technical Capability Matrix) 部分位列前茅！」

Duck Creek 成熟的雲端保單管理系統 (PAS) 得到全球多家保險公司廣泛使用，因而獲報告給予高度評價。Duck Creek 的平台專門提供角色導向的工作空間，支援核保和保單服務，高效易用。這個平台架構利用 Microsoft Azure 進行雲端原生的開發營運 (DevOps)，每兩週發布新版本，並有整合的評價引擎以供可設置的定價邏輯。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 說：「我們在 Celent 的三份區域報告中獲得認可，證明了我們在保單管理創新方面的策略成效顯著。Duck Creek Policy 不僅關乎現代化，更讓全球保險公司能夠靈活競爭、搶佔先機並提供引領長久成功的體驗。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產及意外保險 (P&C) 和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。我們是現代保險系統立足的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和不斷改進的保險營運。真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要的時候與環節，按他們最需要的方式提供。我們領先市場的解決方案可以單獨提供，亦可作為 全套解決方案 而提供，而所有方案均可透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。