Equinors resultater for andre kvartal 2025

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 6,53 milliarder USD, og 1,74 milliarder USD etter skatt* i andre kvartal 2025. Det rapporterte driftsresultatet var 5,72 milliarder USD, og resultatet for perioden var 1,32 milliarder USD. Justert resultat* var 1,67 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,64 USD.

Solide finansielle resultater

Sterk drift og vekst i produksjonen

Høyere gassproduksjon på land i USA med høyere gasspriser

Stabile kostnader og investeringer i tråd med guiding

Fortsatt robust balanse gjennom en periode med lavere priser

Strategisk framgang

Viktige milepæler på Johan Castberg, Johan Sverdrup fase 3 og Fram Sør/Troll

Kunngjorde salg av Peregrino-feltet i Brasil for 3,5 milliarder USD

Prosjektfinansiering sikret for havvindprosjektene Baltyk 2 & 3 i Polen

Utbyggingen av Empire Wind 1-prosjektet fortsetter. Nedskrivninger som følge av at regulatoriske endringer for fremtidige havvindprosjekter gir tap av synergieffekter på South Brooklyn Marine Terminal samt økt eksponering for toll

Kapitaldistribusjon

Ordinært kontantutbytte på 0,37 USD per aksje og tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,265 milliarder USD

Forventet total kapitaldistribusjon på 9 milliarder USD i 2025

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Vi er i rute til å levere produksjonsvekst i tråd med vår guiding for 2025. God drift og Johan Castberg på platåproduksjon, er viktige bidragsytere dette kvartalet. I dagens volatile markeder opprettholder vi vår rolle som langsiktig energileverandør til Europa.

- I fjor styrket vi gassporteføljen på land i USA, og dette har skapt betydelig verdi dette kvartalet, med femti prosent økning av gassproduksjonen til priser som er nesten åtti prosent høyere enn på samme tid i fjor.

- Vi fortsetter å utvikle vår fornybarportefølje, og utbyggingen av Empire Wind 1-prosjektet er i gang igjen. Vi har sikret prosjektfinansiering for havvindprosjektene Baltyk 2 & 3 i Polen til konkurransedyktige vilkår, som gir god avkastning.

Solid produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,096 millioner foe per dag i andre kvartal, en økning på 2 % fra 2,048 millioner foe i samme kvartal i fjor.

Driften på norsk sokkel var sterk. Ny produksjon fra Johan Castberg-feltet, som nådde platånivå, og fra Halten Øst, var viktige bidragsytere. Sammen motvirket dette naturlig nedgang, revisjonsstansen på Hammerfest LNG, og vedlikehold ved Kollsnes prosessanlegg.

Kjøp av ytterligere landbaserte eiendeler i USA i 2024 samt høyere produksjon fra disse anleggene, bidro til en økning av olje- og gassproduksjonen i USA på 28 % i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Produksjonen fra det internasjonale oppstrømssegmentet, eksklusive USA, er redusert sammenlignet med samme kvartal i fjor som følge av at selskapet solgte seg ut av felt i Nigeria og Aserbajdsjan i 2024. Høyere produksjon i Brasil, og nye brønner i Argentina og Angola, bidro positivt.

Den samlede kraftproduksjonen fra fornybarporteføljen var 0,83 TWh. Økningen sammenlignet med andre kvartal i fjor skyldes opptrapping av kraftproduksjonen fra Dogger Bank A og ny produksjon fra det landbaserte vindkraftanlegget Lyngsåsa i Sverige, som ble kjøpt i første kvartal 2025.

I kvartalet boret Equinor fem letebrønner på norsk sokkel med to drivverdige funn.

Sterke finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 6,53 milliarder USD, og 1,74 milliarder USD etter skatt* i andre kvartal 2025. Resultatene er påvirket av lavere væskepriser, noe som ble delvis motvirket av høyere gasspriser og høyere produksjon.

Det rapporterte driftsresultatet er 5,72 milliarder USD, ned fra 7,66 milliarder USD i samme kvartal i fjor. Dette er påvirket av en nedskrivning på 955 millioner USD på grunn av regulatoriske endringer som førte til tap av synergieffekter fra framtidige havvindprosjekter samt økt eksponering for toll. Av dette er 763 millioner USD knyttet til Empire Wind 1/South Brooklyn Marine Terminal-prosjektet og resten er knyttet til Empire Wind 2-lisensen.

Equinor realiserte en europeisk gasspris på 12,0 USD per mmbtu og realiserte væskepriser var 63,0 USD per fat i andre kvartal.

Justerte drifts- og administrasjonskostnader* er stabile fra samme kvartal i fjor.

Sterk drift ga en kontantstrøm fra drift, før skatt og endringer i arbeidskapital, på 9,17 milliarder USD for andre kvartal.

I kvartalet foretok Equinor to skatteinnbetalinger knyttet til norsk sokkel, på til sammen 6,85 milliarder USD. Fra august endres skatteinnbetalingene knyttet til norsk sokkel til ti innbetalinger årlig, og for tredje kvartal forventer Equinor å foreta to innbetalinger på 19,7 milliarder NOK hver.

Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 1,94 milliarder USD.

Organiske investeringer* var på 3,40 milliarder USD for kvartalet, og samlede investeringer var på 3,58 milliarder USD.

Justert netto gjeldsgrad* var på 15,2 % ved utgangen av andre kvartal, sammenlignet med 6,9 % ved utgangen av første kvartal 2025. Beregningen av netto gjeldsgrad inkluderer effekten av den norske stats andel av aksjetilbakekjøpet på 4,26 milliarder USD betalt i juli.

Strategisk framdrift

Siden utgangen av forrige kvartal har Equinor videreutviklet prosjekter for å tilrettelegge for langsiktig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel. Planen for utbygging og drift for Fram Sør ble levert, og investeringsbeslutning ble tatt for Johan Sverdrup fase 3 i Nordsjøen, som forventes å øke de utvinnbare volumene fra feltet med 40-50 millioner foe.

Mindre enn tre måneder etter oppstart nådde Johan Castberg-feltet i Barentshavet platåproduksjon 17. juni. Samme måned ble det ble gjort et oljefunn i området anslått til om lag 9-15 millioner fat, som kan bidra med ytterligere reserver for feltet.

Equinor og Centrica inngikk en langsiktig gassalgsavtale på 55 TWh gass per år for en periode på 10 år. Dette viser betydningen av langsiktige gassleveranser fra norsk sokkel for å styrke britisk energisikkerhet.

Equinor fortsetter å optimalisere den internasjonale porteføljen. I kvartalet ble salg av Peregrino-feltet i Brasil for 3,5 milliarder USD kunngjort. Equinor vil fokusere på oppstart av Bacalhau-feltet, som forventes å komme i produksjon senere i 2025, samt videreutvikling av gassprosjektet Raia. Selskapet ble tildelt nytt leteareal i Santos-bassenget.

Prosjektfinansieringen ble sikret for havvindprosjektene Baltyk 2 og Baltyk 3, med finansieringspakker på til sammen 6 milliarder EUR. Vindprosjektene, som har en forventet samlet kapasitet på 1,4 GW, ligger utenfor kysten av Polen.

Konkurranedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,37 USD per aksje, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2025 er om lag 9 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på inntil 5 milliarder USD. Styret har besluttet å starte tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,265 milliarder USD. Den tredje transjen vil starte 24 juli og avsluttes senest 27. oktober 2025.

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2025 ble fullført 17. juli 2025 med en total verdi på 1,265 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

- - -

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

