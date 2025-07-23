Bitget 将星链支持的 PayFi 岛屿计划扩大至东内格罗省

杜马盖地，菲律宾, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 正在深化其在菲律宾的数字包容举措，将其 PayFi 岛屿计划的覆盖范围扩大至东内格罗省。 在这一新阶段中，星链支持的高速互联网将覆盖 Apo Elementary School 和 Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD)，解决教育和创意领域长久以来面临的联通问题。

在东内格罗省大部分地区，包括阿波等偏远岛屿以及杜马盖地等市中心，仍然很难保障互联网接入的可靠性。 过时的基础设施，例如微波无线链接，仍然存在宽带和可靠性方面的限制，导致现代化工具和机遇难以触及当地社群。 这一数字鸿沟在教育和创意行业等关键领域引发了连锁反应，阻碍人们获取信息、数字工具以及经济机遇。

为 Apo Elementary School 引入 Bitget 星链

Bitget 通过最新部署，将高速星链互联网覆盖至东内格罗省的两个关键社群，这两个社群面临的数字挑战截然不同，但均迫在眉睫。 Apo Elementary School 是阿波岛上唯一一所公立学校，数年来，其资源有限，互联网接入也不可靠，现如今终于能通过星链实现联通。 新的接入方式将为他们带来数字学习工具、教师发展计划以及更广阔的教育网络，为长期依赖渔业的社群创造学术发展和长期赋能的新机遇。

为 Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD) 引入 Bitget 星链

同时，Bitget 在杜马盖地与充满活力的创意中心 Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD) 合作，着手推出面向当地艺术家和企业家的创客空间。 创客空间曾因互联网接入质量不佳而遭遇阻滞，而今将提供数字工具、制作技术以及全球协作路径，促进杜马盖地创意领域在数字经济中繁荣发展。

“接入互联网便是通向机遇的开始，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示， “借助 PayFi 岛屿计划，我们将大众与教育、数字经济和更多机遇连接起来。 这些社群应是未来的一份子，而我们为此铺路搭桥。”

项目包括硬件安装、订阅支持以及社群培训，计划在 2025 年 7 月实现全面部署。 向东内格罗省扩张是 Bitget 缩小菲律宾岛屿社群数字鸿沟的第二阶段举措。 2025 年 5 月， 锡亚高 Espoir School of Life 和 Barangay Pitogo 率先享受到 Bitget 星链计划带来的可靠连接。 在 Bitget 推进问世过程中，这些举措为 Bitget 更大规模的教育和赋能计划 Blockchain4Youth 及 Blockchain4Her 打下了基础。 这些计划将为该地区学生和妇女领导合作社提供区块链素养、理财教育和去中心化技术培训，确保新的数字基础设施成为可持续发展的平台。

Blockchain4Youth 计划传递了一个强有力的主张：加密货币普及的关键在于接入互联网。 从阿波岛的教室到杜马盖地的创意工坊，该深化举措反映了 Bitget 长期致力于包容、赋能以及构建人人互联时代的决心。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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