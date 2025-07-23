Bitget 擴展 Starlink PayFi Islands 倡議計劃至東內格羅省

杜馬蓋地，菲律賓, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget，透過將 PayFi Islands 倡議計劃擴展至東內格羅省（Negros Oriental），以深化其對菲律賓數碼包容性的承諾。 在下一階段，該計劃將為 Apo Elementary School 及 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）帶來由 Starlink 提供的高速互聯網服務，以解決教育和創意產業在連接力方面長期面對的挑戰。
在東內格羅省的許多地方，包括阿波島（Apo Island）等偏遠島嶼及杜馬蓋地（Dumaguete）等都市中心，獲得可靠的互聯網服務仍然是一大挑戰。 微波無線電連接等過時的基礎設施持續對頻寬及可靠性構成限制，令社區無法獲得現代化工具和機遇。 這種數碼鴻溝已經為教育及創意產業等關鍵領域帶來了連鎖反應，妨礙了人們獲取資訊、數碼工具，繼而限制了經濟機會。
為 Apo Elementary School 引入 Bitget Starlink
Bitget 最近的部署為東內格羅省的兩個主要社區帶來了高速的 Starlink 互聯網服務，這些社區各自面對著獨特但同樣迫切的數碼挑戰。 阿波島上的唯一公立學校 Apo Elementary School 經歷了資源匱乏和不穩定互聯網服務多年後，最終可透過 Starlink 獲得網絡連接。 最新網絡連接將開啟數碼學習工具、教師發展計劃及更廣泛的教育網絡，為這個長久以來依賴捕漁業的社區，創造學術發展及長期賦能的新機遇。
為 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）引入 Bitget Starlink
與此同時，Bitget 於杜馬蓋地與活力十足的創意樞紐 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）並肩合作，為當地藝術者及企業家打造一個創造空間。 過往該空間因網絡連接欠住而令發展受阻，如今將提供數碼工具、製造技術和全球合作的途徑，令城市的創意產業得以在數碼經濟中蓬勃發展。
Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「接入互聯網就意味著獲得機遇。 透過 PayFi Islands，我們將人民與教育、數碼經濟以至更多機遇聯繫起來。 這些社區理應成為未來的一部分，而我們正致力協助實現這個目標。」
該計劃定於 2025 年 7 月作出全面部署，包括硬件安裝、訂購支援及社區培訓。 擴大對東內格羅省的服務，是 Bitget 縮減菲律賓島嶼社區數碼鴻溝第二階段工作的一部分。 2025 年 5 月，Bitget 的 Starlink 計劃首次為錫亞高島（Siargao Island）的 Espoir School of Life 學校及 Barangay Pitogo 村莊引入了可靠的網絡連線。 隨著 Bitget 持續推動這些措施，使其為更廣泛的教育計劃 Blockchain4Youth 和賦能計劃 Blockchain4Her 奠定了基礎。 這些計劃將向該地區的學生，以及由婦女領導的合作社介紹區塊鏈知識、金融教育和去中心化技術培訓，確保新的數碼基礎設施成為可持續發展的平台。
Blockchain4Youth 倡議計劃強調了一項強而有力的訊息：就是加密貨幣的真正普及，先要由可及性著手。 從阿波島的課室到杜馬蓋地的創意工作室，這次擴展體現了 Bitget 對包容性、賦能及建設一個「人人都可上網」未來的長期承諾。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。
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