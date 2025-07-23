Bitget 擴展 Starlink PayFi Islands 倡議計劃至東內格羅省

杜馬蓋地，菲律賓, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget ，透過將 PayFi Islands 倡議計劃擴展至東內格羅省（Negros Oriental），以深化其對菲律賓數碼包容性的承諾。 在下一階段，該計劃將為 Apo Elementary School 及 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）帶來由 Starlink 提供的高速互聯網服務，以解決教育和創意產業在連接力方面長期面對的挑戰。

在東內格羅省的許多地方，包括阿波島（Apo Island）等偏遠島嶼及杜馬蓋地（Dumaguete）等都市中心，獲得可靠的互聯網服務仍然是一大挑戰。 微波無線電連接等過時的基礎設施持續對頻寬及可靠性構成限制，令社區無法獲得現代化工具和機遇。 這種數碼鴻溝已經為教育及創意產業等關鍵領域帶來了連鎖反應，妨礙了人們獲取資訊、數碼工具，繼而限制了經濟機會。

為 Apo Elementary School 引入 Bitget Starlink

Bitget 最近的部署為東內格羅省的兩個主要社區帶來了高速的 Starlink 互聯網服務，這些社區各自面對著獨特但同樣迫切的數碼挑戰。 阿波島上的唯一公立學校 Apo Elementary School 經歷了資源匱乏和不穩定互聯網服務多年後，最終可透過 Starlink 獲得網絡連接。 最新網絡連接將開啟數碼學習工具、教師發展計劃及更廣泛的教育網絡，為這個長久以來依賴捕漁業的社區，創造學術發展及長期賦能的新機遇。

為 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）引入 Bitget Starlink

與此同時，Bitget 於杜馬蓋地與活力十足的創意樞紐 Arts and Design Collective Dumaguete（ADCD）並肩合作，為當地藝術者及企業家打造一個創造空間。 過往該空間因網絡連接欠住而令發展受阻，如今將提供數碼工具、製造技術和全球合作的途徑，令城市的創意產業得以在數碼經濟中蓬勃發展。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「接入互聯網就意味著獲得機遇。 透過 PayFi Islands，我們將人民與教育、數碼經濟以至更多機遇聯繫起來。 這些社區理應成為未來的一部分，而我們正致力協助實現這個目標。」

該計劃定於 2025 年 7 月作出全面部署，包括硬件安裝、訂購支援及社區培訓。 擴大對東內格羅省的服務，是 Bitget 縮減菲律賓島嶼社區數碼鴻溝第二階段工作的一部分。 2025 年 5 月，Bitget 的 Starlink 計劃首次為 錫亞高島（Siargao Island）的 Espoir School of Life 學校及 Barangay Pitogo 村莊 引入了可靠的網絡連線。 隨著 Bitget 持續推動這些措施，使其為更廣泛的教育計劃 Blockchain4Youth 和賦能計劃 Blockchain4Her 奠定了基礎。 這些計劃將向該地區的學生，以及由婦女領導的合作社介紹區塊鏈知識、金融教育和去中心化技術培訓，確保新的數碼基礎設施成為可持續發展的平台。

Blockchain4Youth 倡議計劃強調了一項強而有力的訊息：就是加密貨幣的真正普及，先要由可及性著手。 從阿波島的課室到杜馬蓋地的創意工作室，這次擴展體現了 Bitget 對包容性、賦能及建設一個「人人都可上網」未來的長期承諾。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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