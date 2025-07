RIBER: ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025 - PERSPECTIVES DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL SUPÉRIEUR À 40 M€

ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025

PERSPECTIVES DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL SUPÉRIEUR À 40 M€

Bezons, le 23 juillet 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2025.

Évolution de l'activité

En M€ - au 30 juin 2025 2024 Évolution Systèmes 7,8 9,4 - 17 % Services et accessoires 3,0 4,3 - 31 % Total chiffre d’affaires semestriel 10,7 13,7 - 22 %

Dans un environnement international complexe, RIBER confirme la robustesse de son modèle et l’attractivité de son offre technologique.

La société rappelle que son chiffre d’affaires est structurellement plus faible au premier semestre, en raison d’un profil d’activité saisonnier.

Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 10,7 millions d’euros, en recul de 22 % par rapport au premier semestre 2024.

Le chiffre d’affaires des systèmes s’établit à 7,8 millions d’euros, en retrait de 17 % compte tenu du calendrier de livraison retenu par les clients pour les systèmes en commande en 2025. Il correspond à la facturation de 3 machines, dont 2 de production, contre 3 machines de production sur la même période en 2024.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 3,0 millions d’euros, en diminution de 31 %, principalement en raison d’un recul conjoncturel des commandes de recherche, essentiellement aux États-Unis dans un contexte de tensions budgétaires dans les universités et laboratoires.

La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante : Europe (15 %), Asie (70 %) et Amérique du Nord (13 %).

Évolution du carnet de commandes

En M€ - au 30 juin 2025 2024 Évolution Systèmes 22,5 30,2 - 25 % Services et accessoires 5,2 5,8 - 11 % Total carnet de commandes 27,7 36,0 - 23 %

Malgré les tensions géopolitiques et les restrictions réglementaires, RIBER a maintenu une bonne dynamique commerciale au premier semestre 2025.

La Société a enregistré 5 commandes de systèmes, incluant la commande du premier exemplaire de la machine ROSIE, sa nouvelle plateforme dédiée à la photonique sur silicium 300 mm, récemment entrée en phase d’industrialisation.

Au 30 juin 2025, le carnet de commandes systèmes s’établit à 22,5 millions d’euros, en retrait de 25 % par rapport au niveau élevé du premier semestre 2024. Il comprend 9 systèmes, dont 6 de production. Cette variation s’explique principalement par le refus de 2 licences d’exportation, représentant 4 millions d’euros de commandes non enregistrées sur le semestre, et par un allongement des délais d’obtention de licences, retardant l’enregistrement de commandes identifiées.

Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 5,2 millions d’euros, en diminution de 11 %.

Perspectives

RIBER anticipe une amélioration de ses prises de commandes au second semestre, soutenue par les programmes d’investissement structurants engagés dans l’industrie des semi-conducteurs à travers le monde.

La société devrait également bénéficier de la montée en puissance de sa plateforme ROSIE, qui constitue une technologie de rupture dans le domaine de la photonique intégrée sur silicium. Après la signature du partenariat avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP) et la vente du premier exemplaire, RIBER entend capitaliser sur l’intérêt croissant des laboratoires et industriels pour ce type de solutions compatibles avec les lignes de production silicium.

Si la dynamique des services et accessoires dans la recherche reste incertaine à court terme, l’activité systèmes s’annonce globalement stable en 2025. Ces éléments ne remettent pas en cause la solidité des fondamentaux de la Société.

Compte tenu du carnet de commandes livrable sur l’exercice et des opportunités à venir, RIBER prévoit un chiffre d’affaires 2025 supérieur à 40 M€.

Agenda

Les résultats du premier semestre 2025 seront publiés le 25 septembre 2025, avant l’ouverture des marchés.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

