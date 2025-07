News

Atos renouvelle son statut de partenaire Google Cloud pour les services managés de transformation et d’innovation dans le cloud

Paris, France – 23 juillet 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale et des services managés, annonce aujourd'hui le renouvellement de son statut de fournisseur de technologies Google Cloud pour les services managés (Google Cloud Managed Service Provider - MSP), renforçant ainsi le partenariat stratégique entre les deux organisations. Ce renouvellement réaffirme la capacité d'Atos à fournir dans la durée, aux entreprises du monde entier, des services qualitatifs conçus pour le cloud et des solutions d'infrastructures évolutives ou de modernisation informatique de bout en bout.

En tant que partenaire ‘Premier’ Google Cloud certifié pour la fourniture de services managés, Atos continuera de proposer à ses clients, tous secteurs d’activité confondus, des services avancés de support, d’optimisation et de gestion de leurs environnements Google Cloud optimisés par l’IA. L’objectif est d’accélérer leur transformation digitale par l’adoption de solutions d’IA et de maximiser la valeur de leurs investissements dans le cloud. Ce renouvellement souligne l'expertise éprouvée d'Atos en matière de migration vers le cloud, d'analyse de données, d'IA, de sécurité et de modernisation des applications.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu le renouvellement de notre statut de partenaire Google Cloud pour la fourniture de services managés. Cette annonce témoigne de notre engagement continu en faveur de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de l'obtention de résultats mesurables pour nos clients », a déclaré Alexa Vandenbempt, Directrice des partenariats du Groupe Atos au niveau mondial. « Notre partenariat stratégique ainsi renforcé nous permet de continuer de proposer des prestations de services toujours plus en phase avec les objectifs de nos clients, qu’il s’agisse d'agilité, d'évolutivité ou de croissance durable. Atos poursuit ainsi sur sa lancée après la récente remise du prix Partenaire Google Cloud de l’année pour l’impact social de ses solutions de gestion des situations d’urgence et de résilience. »

Le statut de partenaire MSP de Google Cloud est accordé aux partenaires qui répondent à des critères rigoureux en matière de compétences techniques, de fourniture de services et de réussite client. Ce renouvellement fait suite à un audit complet des capacités d’Atos, de son impact sur ses clients, de ses investissements continus dans les technologies Google Cloud et de ses programmes de développement des talents.

Dans le cadre de leur partenariat, Atos et Google Cloud mettent depuis dix ans à la disposition du marché le fruit d’initiatives conjointes, notamment des laboratoires de co-innovation et des solutions Bare Metal, Google Cloud VMware Engine et de modernisation des bases de données pour l'IA.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://atos.net/en/partners-and-channels/atos-and-google-cloud

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

