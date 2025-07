Das 2025 Belt and Road Journalists Forum stellt „Förderung des Dialogs zwischen den Zivilisationen und der globalen Modernisierung durch die Kraft der Presse“ in den Mittelpunkt

GANZHOU, China, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 2025 Belt and Road Journalists Forum (Forum der „Neuen Seidenstraße“) fand am 19. Juli in Ganzhou in der Provinz Jiangxi statt. Fast einhundert Leiterinnen und Leiter journalistischer Organisationen sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter aus mehr als 50 Ländern und Regionen kamen zusammen, um sich unter dem Motto „Förderung des Dialogs zwischen den Zivilisationen und der globalen Modernisierung mit der Kraft der Presse“ auszutauschen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Medienorganisationen aller Länder angesichts der wachsenden globalen Unsicherheiten die Werte Gleichheit, gegenseitiges Lernen, Dialog und Inklusivität hochhalten sollten. Sie forderten den Aufbau eines diversifizierten und multidimensionalen globalen Netzwerks für den Dialog der Zivilisationen. Auf diese Weise können die Medien neue Perspektiven erschließen, innovative Erzählformen entwickeln, Konsens bilden, Freundschaften vertiefen und die Kraft der Kommunikation nutzen, um geografische Entfernungen zu verkürzen, Wahrnehmungslücken zu überbrücken und die globale Zusammenarbeit zu fördern.

He Ping, Präsident der All-China Journalists Association (Gesamtchinesischen Journalistenvereinigung), erklärte in seiner Grundsatzrede, dass der Journalismus die Kraft der Entwicklung nutzen sollte, um die Grundlage für den Fortschritt der Zivilisationen zu legen, Brücken des gegenseitigen Verständnisses zu bauen, um den kulturellen Wohlstand zu fördern, und sich für den Frieden einzusetzen, um den Fortbestand der Zivilisation zu sichern. Er betonte die Notwendigkeit, dass die Medien sich gemeinsam für Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und gegenseitigen Nutzen einsetzen.

Andrei Kryvasheyeu, rotierender Vorsitzender des Präsidiums des Belt and Road Journalists Network und Vorsitzender der Belarussischen Union der Journalistinnen und Journalisten, betonte die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Journalistinnen und Journalisten weltweit. Er hob hervor, dass objektive Berichterstattung dazu beitragen kann, Missverständnisse und Vorurteile abzubauen und so den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu fördern.

Das vom Ganzhou Municipal People's Government (von der Stadtverwaltung Ganzhou) organisierte Forum startete das Freiwilligenprogramm „International Home of Journalists“ (Internationales Zuhause für Journalistinnen und Journalisten), bei dem journalistische Organisationen aus elf Ländern offizielle Zertifikate erhielten. Acht „Medienbotschafterinnen und -botschafter“ aus China und dem Ausland berichteten anschaulich von ihren Erfahrungen als Reporterinnen und Reporter, während vier internationale Gäste aus der Perspektive ausländischer Medien über Perspektiven für den Dialog der Zivilisationen diskutierten. Im Rahmen der globalen Mikro-Video-Aktion „My Marathon“ (Mein Marathon) wurden zehn herausragende Beiträge aus sechs Ländern ausgezeichnet. Über 50 herausragende Artikel ausländischer Journalistinnen und Journalisten wurden in der offiziellen Publikation des Forums First Impressions of China: Cultural Perspectives veröffentlicht. Darüber hinaus wurde in Jiangxi offiziell die „Belt and Road Journalists’ Station“ eingerichtet, die neue Möglichkeiten für die Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten in China bietet.

Im Vorfeld des Forums organisierten die Veranstaltenden Exkursionen für internationale Gäste in verschiedene Städte, darunter Nanchang, Fuzhou, Ganzhou, Jiujiang und Jingdezhen. Im Rahmen dieser Exkursionen fanden eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema „Dialogue between Secretary/Mayor and Overseas Media“ (Dialog zwischen Sekretärinnen und Sekretären bzw. Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und ausländischen Medien) sowie mehrere parallele Foren zu aktuellen Themen wie Zivilisationsdialog und künstliche Intelligenz statt.

Quelle: Ganzhou Municipal People's Government