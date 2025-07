GANZHOU, Chine, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum 2025 des journalistes de l’initiative « Belt and Road » (Une ceinture, une route) s’est tenu le 19 juillet à Ganzhou, dans la province du Jiangxi. Près d’une centaine de responsables d’organisations de journalistes et de représentants des médias de plus de 50 pays et régions se sont réunis pour échanger leurs points de vue sur le thème « Promouvoir le dialogue des civilisations et la modernisation à l’échelle mondiale grâce au pouvoir des journalistes ».

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Face aux incertitudes mondiales croissantes, les participants ont convenu que les médias de tous les pays devaient défendre les valeurs d’égalité, d’apprentissage mutuel, de dialogue et d’inclusion. Ils ont appelé à la création d’un réseau international diversifié et multidimensionnel afin de favoriser le dialogue entre les civilisations. Cette démarche permettrait aux médias d’élargir leurs perspectives, d’adopter des narratifs innovants, de privilégier le consensus, de renforcer les liens d’amitié et d’utiliser le pouvoir de la communication pour réduire les distances géographiques, combler les écarts de perception et favoriser la coopération mondiale.

Dans son discours d’ouverture, He Ping, président de la All-China Journalists Association (Association nationale des journalistes de Chine), a déclaré que le journalisme devait exploiter la force du développement pour poser les bases du progrès civilisationnel, construire des passerelles de compréhension mutuelle afin de promouvoir la prospérité culturelle et lancer un appel à la paix afin de préserver la pérennité de la civilisation. Il a souligné la nécessité pour les médias de défendre ensemble la paix, le développement, la coopération et le bénéfice mutuel.

Andrei Kryvasheyeu, président tournant du Présidium du Belt and Road Journalists Network (Réseau des journalistes de l’initiative « Belt and Road ») et président de la union des journalistes biélorusses, a insisté sur l’importance de renforcer la collaboration entre les journalistes du monde entier. Il a souligné que des reportages objectifs pouvaient contribuer à réduire les malentendus et les préjugés, et favoriser ainsi la création d’une communauté avec un avenir commun pour l’humanité.

Organisé par le Ganzhou Municipal People’s Government (gouvernement populaire municipal de Ganzhou), le forum a lancé le programme de volontariat « International Home of Journalists » (Maison internationale des journalistes), qui a permis à des organisations de journalistes de 11 pays de recevoir des certificats officiels. Huit « Envoyés spéciaux » chinois et étrangers ont partagé des témoignages marquants de leurs expériences journalistiques, tandis que quatre invités internationaux ont débattu du dialogue des civilisations à travers le prisme des médias étrangers. La campagne mondiale de micro-vidéos « My Marathon » (Mon marathon) a présenté 10 œuvres remarquables provenant de six pays. Plus de 50 articles exceptionnels de journalistes étrangers ont été présentés dans la publication officielle du forum First Impressions of China: Cultural Perspectives (Premières impressions sur la Chine : perspectives culturelles). Par ailleurs, la Station des journalistes de l’initiative « Belt and Road » a été officiellement créée dans le Jiangxi, offrant de nouvelles opportunités aux journalistes étrangers effectuant des reportages en Chine.

En amont du forum, les organisateurs ont proposé aux invités internationaux des visites de terrain dans différentes villes, dont Nanchang, Fuzhou, Ganzhou, Jiujiang et Jingdezhen. Ces visites ont notamment donné lieu à une série d’événements intitulés « Dialogue between Secretary/Mayor and Overseas Media » (Dialogue entre le secrétaire/maire et les médias étrangers) et à plusieurs forums parallèles consacrés à des sujets d’actualité tels que le dialogue des civilisations et l’intelligence artificielle.

Source : Ganzhou Municipal People’s Government