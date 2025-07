La santé mentale et la productivité des propriétaires de PME mises à l'épreuve par l’incertitude : sondage de BDC

MONTRÉAL, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Montréal (Québec), le 23 juillet 2025 – Les défis de santé mentale ont un impact important sur la productivité des entrepreneur.es au Canada, selon un nouveau sondage de BDC, la Banque de développement du Canada. Alors que les facteurs de stress liés à l’incertitude économique et politique ainsi qu’aux crises ou événements mondiaux augmentent fortement en 2025, respectivement de 5 et 10 points de pourcentage, plus du tiers (36 %) des propriétaires d’entreprise déclarent que des problèmes de santé mentale nuisent à leur capacité de travailler au moins une fois par semaine. Ce chiffre grimpe à 60 % chez les personnes de moins de 40 ans, comparativement à 19 % chez celles de 50 ans et plus.

« La productivité, ce n’est pas juste une question d’outils ou de méthodes, c’est aussi profondément humain », affirme Pierre Cléroux, économiste en chef à BDC. « Quand on se sent dépassé, c’est normal que ça devienne plus difficile de diriger, d’innover ou de faire grandir son entreprise. En prenant soin des entrepreneur.es et en leur donnant les moyens de le faire, on soutient celles et ceux qui font avancer l’économie canadienne. »



Le soutien fait une différence

Même avec un emploi du temps chargé, plusieurs dirigeant.es d’entreprise prennent le temps de s’occuper de leur santé mentale : 35 % indiquent avoir consulté un professionnel pour un problème de santé mentale au cours de la dernière année. Les jeunes sont particulièrement proactifs : 57 % des moins de 45 ans ont demandé un soutien professionnel.

Pour la première fois, le sondage annuel de BDC a interrogé les entrepreneur.es sur les bienfaits du soutien professionnel :

47 % disent que cela a aidé à réduire leur anxiété

40 % rapportent une meilleure gestion du stress

Plus de la moitié des entrepreneur.es (51%) ont demandé de l’aide après avoir pris conscience de leurs propres difficultés, tandis que 35% l’ont fait à la suite des encouragements de leur entourage, soulignant ainsi le rôle déterminant que jouent les proches dans la démarche.

Un nouveau lot de défis pour les propriétaires d’entreprise en 2025

Le sondage révèle également un changement dans les sources de stress des entrepreneurs. Alors que l’inflation et les taux d’intérêt étaient des préoccupations majeures en 2024, l’incertitude économique et géopolitique prend une place beaucoup plus importante en 2025, une tendance qui devrait se poursuivre.

Facteurs de stress en forte hausse en 2025 :

Maintien des flux de trésorerie ou de la rentabilité : 50 % (+4 points par rapport à 2024)

Incertitude économique et politique : 47 % (+5 points)

Crises ou événements mondiaux : 37 % (+10 points)



En revanche, les préoccupations liées à l’inflation (43 %, -5 points) et aux taux d’intérêt élevés (25 %, -13 points) ont diminué, ce qui suggère un recentrage sur des enjeux plus opérationnels et immédiats.

« En 2025, les propriétaires de PME doivent composer avec un environnement encore plus complexe et incertain », explique Pierre Cléroux. « Même si l’inflation s’est un peu calmée, d’autres sources de pressions, comme l’instabilité mondiale, viennent compliquer les décisions qu’ils et elles doivent prendre au quotidien. »

Comment BDC soutient la santé mentale des entrepreneur.es

Pour aider les entrepreneur.es à faire face aux défis liés à la santé mentale, BDC a lancé une initiative de soutien en 2024. Grâce à un partenariat avec GreenShield Santé, les client.es de BDC peuvent accéder gratuitement à des séances de thérapie virtuelle adaptées à leurs besoins (la disponibilité est limitée et exclusive à la clientèle de BDC).

« On ne peut pas dissocier productivité et bien-être », souligne Cléroux. « Soutenir les entrepreneur.es, c’est aussi soutenir leur santé mentale pour qu’ils et elles puissent s’épanouir, pas seulement survivre. »

À propos du sondage

Le sondage annuel de BDC sur la santé mentale des propriétaires d’entreprise a été mené du 3 au 18 mars 2025 auprès de 1 510 propriétaires de PME à travers le Canada. Depuis 2018, BDC réalise ces sondages pour mieux comprendre l’évolution de la santé mentale chez les entrepreneurs canadiens et sensibiliser à cet enjeu important. Pour consulter les résultats complets ou accéder à des ressources en santé mentale et bien-être, visitez bdc.ca/bienetre.

