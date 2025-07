Les actions ordinaires de Ressources Cerro de Pasco commencent à se transiger à la Bourse de Lima

MONTRÉAL, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR) (BVL : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (FRA : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que ses actions ordinaires ont commencé à se transiger à la Bourse de Lima (« BVL ») le 17 juillet 2025. Kallpa Securities S.A.B., basée à Lima, au Pérou, a agi à titre de courtier parrain pour cette inscription à la BVL.

Cette étape s’inscrit dans la stratégie de CDPR visant à renforcer sa présence en Amérique latine et à accroître sa visibilité auprès des investisseurs régionaux. L’inscription principale de la Société demeure à la Bourse de croissance TSX (TSXV).

Déclaration de la direction

«Cerro de Pasco est emblématique pour les Péruviens. Elle est connue comme la Capital Minera, ou la « Capitale minière », comme l'indique fièrement l'entrée de la ville », a déclaré Guy Goulet, chef de la direction de CDPR. « Une inscription à la Bourse de Lima est une suite logique pour nous. Elle permet à CDPR de se connecter à une base d'investisseurs élargie qui comprennent l'histoire, l'importance et le potentiel à long terme de cette région. Il y a un fort intérêt de la part des institutions à Lima et cette inscription nous permet de nouer des relations avec des fonds locaux et des parties prenantes qui se soucient profondément de l'avenir de Cerro de Pasco.»

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéralisés riches en argent et des stocks extraits pendant plus d'un siècle de l'exploitation à ciel ouvert et souterraine de Cerro de Pasco, située au centre du Pérou. L’approche de la Société implique à retraiter et à assainir les déchets miniers historiques, afin de libérer leur valeur tout en soutenant le développement durable. Cet actif représente l'une des plus grandes ressources métalliques en surface au monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.pascoresources.com

Pour plus d’informations

Ressources Cerro de Pasco inc.

Guy Goulet, Chef de la direction

Tel.: 579 476-7000

Courriel: ggoulet@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs y compris, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les estimations de coûts, les délais dans le processus d’autorisations gouvernementales, les attentes de la direction de la Société concernant le date de début de la négociation de ses actions sur la Bourse de Lima, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Le TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSXV) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.