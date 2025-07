Contrôles Laurentide et Emerson annoncent leur appui au projet de centre d’innovation de la Vallée de la transition énergétique (VTE) à Bécancour

KIRKLAND, Québec, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contrôles Laurentide, en partenariat avec Emerson, est fière d’annoncer son soutien au projet de centre d’innovation de la Vallée de la transition énergétique (VTE) à Bécancour. Cette initiative marque une étape importante dans l’accélération de la transition énergétique et le développement de l’innovation industrielle au Québec.

Un pôle stratégique pour catalyser l’innovation énergétique

Le déploiement d’un centre d’innovation à Bécancour vise à offrir un continuum de services, d’infrastructures et d’équipements de pointe permettant d’accélérer le développement technologique et la mise à l’échelle des solutions industrielles autour des matériaux critiques et stratégiques, ainsi que la transition énergétique à l’intérieur de la VTE.

Grâce à ce centre, la VTE souhaite offrir des infrastructures favorisant le partage et l’émergence d’innovations entre les partenaires institutionnels, académiques et industriels. Ce lieu signature aura pour vocation de soutenir l’innovation, la recherche, l’expérimentation ainsi que le développement de jeunes entreprises, en leur donnant accès à :

une superficie industrielle prêt-à-l’emploi pour la mise à l’échelle des technologies,

des équipements technologiques de haute performance,

des services spécialisés en ingénierie et en essais,

et des espaces collaboratifs.





Un objectif central est de pérenniser l’accès à ces ressources pour les industriels, chercheurs, enseignants et étudiants, dans un environnement stimulant et propice à l’émergence d’initiatives novatrices.

Un ancrage local fort à Bécancour

À Bécancour, le centre d’innovation se concentrera sur l’optimisation et la mise à l’échelle des technologies liées à la transition énergétique, incluant :

la transformation des minéraux et matériaux stratégiques,

les méthodes de production, stockage, transport et valorisation de l’hydrogène renouvelable et bas carbone,

la valorisation des extrants industriels (sous-produits industriels, CO2, rejets thermiques).





Le centre agira également comme lieu de perfectionnement professionnel, axé sur le développement des compétences dans ces domaines. En réunissant, sous un même toit, des infrastructures partagées et des expertises sectorielles de haut niveau, le projet permettra de réduire les coûts liés à l’innovation et d’augmenter l’efficience opérationnelle pour tous les utilisateurs.

Un engagement industriel pour une innovation durable

« Parmi près d’une dizaine de joueurs industriels, Contrôles Laurentide et Emerson font partie des partenaires ayant manifesté l’intérêt d’être des acteurs clés d’usage du centre d’innovation à Bécancour, et leur participation contribue à en assurer le succès. À la VTE, nous croyons réellement que pour accélérer le déploiement de la transition énergétique, il est nécessaire de mobiliser les expertises et les ressources afin qu’elles mettent en commun leurs efforts dans un esprit de collaboration et d’innovation. La VTE prend son impulsion de l’engagement de tels partenaires, et ceux-ci jouent un rôle crucial dans le développement et la promotion de l’innovation », affirme Alain Lemieux, Président et Directeur général de la VTE.

Citations des dirigeants de Contrôles Laurentide

Steve Dustin, Président et Directeur général :

« L’innovation et la collaboration sont au cœur de notre mission chez Contrôles Laurentide. En soutenant le centre d’innovation de la VTE à Bécancour, nous souhaitons contribuer activement à la transformation du secteur industriel québécois vers des pratiques plus durables et à la valorisation des talents d’ici. »

Michel Portelance, Vice-président, croissance stratégique et marketing :

« Soutenir le centre d’innovation de la VTE, c’est affirmer notre engagement à propulser l’industrie québécoise vers un avenir plus durable et performant. Grâce à notre expertise en automatisation, maintenance prédictive et transformation numérique, nous aidons concrètement les entreprises à optimiser leurs opérations, réduire leur empreinte environnementale et accélérer l’adoption de technologies de pointe. Ce projet incarne notre volonté de mettre l’innovation au service d’une croissance responsable et partagée pour tout l’écosystème industriel. »

À propos de Contrôles Laurentide

Entreprise québécoise 100% détenue par ses employés et seul partenaire d’impact d’Emerson dans l’Est du Canada, Contrôles Laurentide aide les industries d’ici à prospérer depuis plus de 50 ans. L’entreprise, qui ouvrira bientôt un nouveau centre à Bécancour à l’automne 2025, propose des solutions avancées en automatisation, fiabilité, instrumentation, mesure et analyse, et transformation numérique, au service de secteurs tels que les énergies renouvelables, les mines et métaux, pâtes et papiers, l’agroalimentaire, le pétrochimique et bien d’autres.

À propos d’Emerson

Emerson est une entreprise technologique mondiale qui offre des solutions avancées en automatisation, instrumentation, mesure et transformation numérique. Par l’intermédiaire de son réseau de partenaires d’impact, Emerson soutient des projets industriels innovants à travers l’Amérique du Nord.

À propos de la Vallée de la Transition Énergétique

La Vallée de la Transition Énergétique (VTE) s’est donnée comme mission de mobiliser les acteurs clés de la transition énergétique autour de ses trois filières stratégiques : la filière batterie, l’électrification des transports, et l’hydrogène et la décarbonation industrielle, incluant le transport lourd. Ce développement se réalise en rassemblant les entrepreneurs, les industriels, les municipalités et le monde du savoir au sein de milieux de vie attractifs et durables. La VTE vise à mettre en place un écosystème de recherche et d’innovation de calibre mondial qui développera des solutions de décarbonation innovantes favorisant la transition énergétique.

Contact médias :

Félix Meloche, Directeur Marketing

Contrôles Laurentide

18000, autoroute Transcanadienne

Kirkland, Québec H9J 4A1

www.laurentide.com