Kontraktor Pertahanan Global Burke Products Memilih Datavault AI untuk Kontrak Teknologi Pertahanan dan Dirgantara yang Lebih Baik

BEAVERTON, Ore., July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) , pemimpin dalam teknologi visualisasi data, valuasi, dan monetisasi, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan Burke Products (“Burke”), pemasok Tingkat 1 milik minoritas untuk Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Departemen Pertahanan AS, Produsen Peralatan Asli (OEM), dan Defense Logistics Agency serta mitra sekutu internasional mereka. Kemitraan ini berpotensi menghasilkan Pendapatan 2025 dari kontrak Burke yang sudah ada yang kini telah disubkontrakkan ke Datavault AI serta siap ditingkatkan skalanya menjadi penawaran produk siap jual pada tahun 2026.

Dalam kemitraan ini, Datavault AI telah dikontrak oleh Burke Products untuk memproduksi dan merekayasa solusi yang merespons berbagai peluang. Semua peluang dikelola berdasarkan kontrak secara kasus per kasus yang didesain untuk merespons RFP dan permintaan swasta dan publik yang dibuat secara langsung dan melalui subkontrak yang diperoleh Burke dan mekanisme kontrak lainnya yang berlaku di Burke Products secara global.

Rekayasa, manufaktur, dan produktisasi kelas militer kini sedang berjalan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan dirgantara dengan mengintegrasikan layanan dan data eksklusif milik Datavault AI dan teknologi tone ADIO® dengan tim manufaktur dan rekayasa Burke yang berpengalaman untuk mengakselerasi produktisasi dan kecepatan penyiapan produk yang telah didesain teknologi Datavault AI untuk melakukan otomatisasi dan dukungan pada skala besar.

Menurut Janes, pembelanjaan pertahanan global diproyeksikan melampaui $2,2 triliun pada tahun 2025, dengan anggaran pertahanan AS diperkirakan melebihi $900 miliar. Seiring dengan meningkatnya upaya modernisasi, sektor ini semakin fokus pada solusi data yang aman, pelacakan canggih, dan kecerdasan prediktif—area tempat Datavault AI secara unik diposisikan untuk menghasilkan solusi baru dan inovatif bagi Burke yang memberikan keunggulan dan mendorong kemajuan teknologi di sektor ini. Dengan kontribusi Datavault AI yang berfokus pada Web 3.0, kemitraan ini akan mengeksplorasi sinergi teknologi dengan penekanan khusus pada manajemen data yang aman, pelacakan sumber daya, dan sistem komunikasi yang penting untuk kesuksesan misi.

Aaron Bakhshi, CEO Burke Products, mengungkapkan pandangannya tentang aliansi bisnis dan kontrak pelisensian yang kini telah terjalin dengan Datavault AI, “Selama lebih dari 59 tahun, Burke Products telah memasok komponen dan rakitan elektromekanik ke mitra pertahanan dan dirgantara terkemuka, termasuk Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, General Dynamics, Angkatan Laut AS, Defense Logistics Agency, dan mitra sekutu internasional mereka. Sebagai kontraktor pertahanan milik minoritas yang berkomitmen terhadap inovasi rekayasa, kami memandang aliansi strategis ini dengan Datavault AI sebagai langkah transformatif menuju solusi yang siap menghadapi masa depan. Pengenalan dan demonstrasi solusi Datavault ke dalam portofolio produk kami menandai evolusi signifikan terkait cara kami dalam menangani inovasi di seluruh sistem yang penting.”

Bakhshi melanjutkan: “Kolaborasi ini berawal dari kemampuan Sonia Choi dalam mengidentifikasi dan menyelaraskan kepentingan strategis bersama, khususnya dalam hal inovasi di bidang ilmu akustik dan secara terpisah, tantangan mendesak dalam menangani kasus klaim palsu identitas atau penghargaan militer—dua bidang berbeda di mana platform Datavault AI menawarkan solusi yang elegan dan efektif. Selain itu, visi bersama kami terhadap penerapan teknologi Kembaran Digital yang dapat diskalakan lebih lanjut memperkuat landasan kemitraan ini serta membuka potensi signifikan di masa depan. Kemampuan Sonia dalam menghubungkan teknologi canggih dengan aplikasi pertahanan di dunia nyata dan model bisnis yang layak berperan penting dalam terbentuknya perjanjian ini. Hal ini selaras dengan saya, karena mencerminkan visi eksekutif dan inovasi yang berusaha diperjuangkan Burke Products di seluruh inisiatif kami. Kami yakin bahwa pekerjaan yang sedang berjalan dengan Datavault AI akan memberikan nilai terukur bagi klien kami serta membantu mendefinisikan ulang standar operasional di berbagai kategori pertahanan dengan solusi Web 3.0 yang baru.”

Fase pertama akan mengintegrasikan layanan dan produk ilmu akustik Datavault AI, termasuk teknologi tone ADIO® yang telah dipatenkan, ke sistem Burke yang sudah ada sebelumnya. Fase berikutnya dapat berkembang menjadi mengintegrasikan solusi data eksklusif milik Datavault AI untuk pemodelan kembaran digital, analitik prediktif, logistik dan manajemen inventarisasi serta alat berbasis blockchain untuk melindungi rantai pasokan dan mengautentikasi komponen penting di sepanjang siklus prosesnya.

“Suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja sama dan bermitra bersama Aaron Bakhshi dan Burke Products untuk membantu memperluas perpaduan jejak talenta dan teknologi yang dirancang dengan rapi oleh Datavault AI ke sektor pertahanan,” ujar Sonia Choi, Rekan Pendiri dan CMO Datavault AI serta Ketua Peneliti Utama untuk Proyek Kemitraan Strategis yang didanai swasta dan difasilitasi melalui Laboratorium Nasional Brookhaven milik Departemen Energi AS.

“Burke Products memiliki kemampuan langka dan mendalam sejak lama dalam menggabungkan presisi rekayasa dengan inovasi—kualitas yang sangat sejalan dengan komitmen bersama kami terhadap performa yang penting. Kami sama-sama merupakan pembangun dan pemikir sistem, yang mampu memanfaatkan teknologi kami untuk mengotomatiskan solusi bernilai tinggi di lingkungan yang dibentuk oleh kompleksitas dan nol toleransi terhadap kesalahan. Dengan memanfaatkan data dan ilmu akustik canggih kami untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata serta dengan menyelaraskan ekosistem kami bersama-sama, kami menyiapkan dasar untuk solusi buatan Amerika yang dapat diskalakan. Ini menandai langkah penting serta menegaskan masuknya Datavault AI secara strategis ke dalam infrastruktur pertahanan modern, dan relevansinya yang berkelanjutan,” ujar Sonia Choi.

Seiring makin pesatnya perkembangan sektor pertahanan dan dirgantara, kemitraan ini menandai tonggak pencapaian yang signifikan. Dengan fokus pada keamanan, presisi, dan integrasi data generasi berikutnya, Datavault AI dan Burke Products bekerja sama untuk membentuk masa depan teknologi pertahanan nasional.

Nathaniel T. Bradley, Rekan Pendiri dan CEO Datavault AI, menegaskan: “Kolaborasi ini menandai tonggak pencapaian internasional dengan skala yang kami tidak antisipasi sewaktu kami pertama kali mendirikan perusahaan ini. Sonia Choi telah dengan tekun membangun menuju momen ini selama bertahun-tahun, dan kemampuannya untuk mengidentifikasi aplikasi berdampak tinggi untuk teknologi Datavault AI—selama memandu tim kami selama pelaksanaan dengan fokus dan disiplin—begitu luar biasa. Melalui visi dan kepemimpinannya, kami telah mencapai terobosan yang selaras dengan lancar di platform VerifyU, ADIO®, Komputasi Berperforma Tinggi, WiSA, dan Datavault, bersama dengan kapabilitas luas, jaringan tepercaya, serta keunggulan rekayasa Burke Products yang berorientasi pada presisi.”

Bradley menyebutkan, “Bersama-sama, dengan Burke Products, kami kini memiliki mitra kontrak yang terkemuka di industri dan berorientasi pada solusi yang tidak hanya memahami misi Datavault AI, tetapi juga siap menghadirkan inovasi kelas pertahanan yang dibuat khusus tepat saat paling dibutuhkan. Pengaruh Sonia dan Aaron akan memilkiki dampak yang bertahan lama—tidak hanya pada perkembangan Datavault AI, tetapi juga di industri pertahanan AS lebih luas yang dilayaninya. Kami sangat berterima kasih kepada Burke Products yang telah memvalidasi kekayaan intelektual kami, mengakui kekuatan tim kami, serta melangkah maju bersama kami untuk mewujudkan potensi penuh dalam kemitraan ini.”

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data eksperiental, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Machine Learning (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Tentang Burke Products, Inc.

Burke Products, Inc. adalah produsen komponen dan rakitan elektromekanik dengan presisi tinggi milik kelompok minoritas, yang melayani sektor dirgantara dan pertahanan selama 59 tahun. Perusahaan ini telah membangun reputasi kuat yang dikenal sejak lama karena keandalan dan keunggulannya di seluruh rantai pasok yang penting, serta menjalin hubungan yang awet dengan klien-klien termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Defense Logistics Agency (DLA), Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Honeywell, General Dynamics, Goodrich, serta Johnson & Johnson. Di tingkat internasional, Burke telah melaksanakan kontrak pemerintah dan program pengadaan untuk India serta mitra pertahanan sekutu kami di Inggris, Jepang, Jerman, Turki, dan berbagai negara lainnya. Burke yang beroperasi berdasarkan sistem kualitas yang memenuhi standar ISO dan Aerospace Standard (AS) memiliki spesialisasi manufaktur berbasis kontrak, sistem akustik dan integrasi teknologi, dan kemampuan desain hingga produksi yang cepat untuk perangkat keras kelas pertahanan. Kompetensi intinya mendukung kesiapan militer domestik dan sekutu melalui kemitraan pemasokan berintegrasi tinggi yang dapat diskalakan.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang Burke Products, silakan kunjungi https://burkeproducts.com/ .

Catatan Peringatan Tentang Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan,” “akan,” “memperkirakan,” “mengestimasikan,” serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, pendanaan terbaru, dan aktivitas M&A kami serta rencana kami untuk mengintegrasikan bisnis dan teknologi yang diakuisisi, selalu berdasarkan estimasi dan asumsi yang, saat dipertimbangkan secara wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: risiko bahwa kami tidak dapat memenuhi semua syarat penutupan terkait penerbitan obligasi senior yang dijelaskan di atas dan akuisisi aset tertentu dari CSI; kemampuan kami untuk berhasil mengintegrasikan seluruh kekayaan intelektual (IP) yang telah kami akuisisi; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai perjanjian yang telah kami adakan dan aset yang telah kami akuisisi; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai target keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Investor:

Hubungan Investor Alliance Advisors

datavaultinvestors@allianceadvisors.com