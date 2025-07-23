全球国防承包商 Burke Products 选择携手 Datavault AI 提升其国防与航空航天技术合同履约能力

俄勒冈州比弗顿, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家在数据可视化、估值和变现技术领域处于领先地位的企业， Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT） 今日宣布与 Burke Products（简称 “Burke”） 建立战略合作关系。Burke 是一家由少数族裔拥有的一级供应商企业，客户包括 Lockheed Martin、Raytheon Technologies、美国国防部 (Department of Defense)、多家原始设备制造商 (OEM)、美国国防后勤局 (Defense Logistics Agency)，以及与其对应的国际盟军单位。 此次合作预计将在 2025 年通过 Burke 已转包给 Datavault AI 的现有合同创造营收，并计划于 2026 年拓展为标准化产品。

在本次合作框架下，Datavault AI 承接了 Burke Products 的委托，负责设计和交付面向多元市场机遇的解决方案。 所有业务机会均在合同框架下逐案管理，以响应来自私营和公共部门的招标请求 (RFP)、直接提出的请求，以及通过 Burke 获得的分包合同和 Burke Products 在全球范围内通过其他合同机制产生的请求。

军用级工程设计、制造和产品化工作现已启动。 此次合作旨在将 Datavault AI 的服务、专有数据和 ADIO® 音调技术与 Burke 经验丰富的制造和工程团队相融合，推动国防与航空航天实力的提升，共同加速产品化进程和市场投放速度——这正契合了 Datavault AI 技术自动化与大规模支持的设计初衷。

据《Janes》报道，2025 年全球国防开支预计将超过 2.2 万亿美元，其中仅美国的国防预算便预计将超过 9000 亿美元。 随着现代化进程不断加快，国防技术领域对安全数据解决方案、高级追踪技术和预测智能的需求日益增长，而这些正是 Datavault AI 的独特优势所在——Datavault AI 能为 Burke 提供创新解决方案，助力其在该领域抢占先机，推动技术持续进步。 此次合作将依托 Datavault AI 以 Web 3.0 为核心的技术优势，深入挖掘技术协同效应，重点聚焦于对任务成功至关重要的安全数据管理、资源追踪和通信系统。

在谈及与 Datavault AI 建立的业务联盟及现有许可合同的前景时，Burke Products 首席执行官 Aaron Bakhshi 表示：“在过去超过 59 年的时间里，Burke Products 一直为领先的国防和航空航天合作伙伴提供先进的机电组件和总成，客户包括 Lockheed Martin、Raytheon Technologies、Northrop Grumman、General Dynamics、美国海军（U.S. Navy）、美国国防后勤局及其国际盟友。 作为一家致力于工程创新且由少数族裔拥有的国防承包商，我们将与 Datavault AI 建立的战略联盟视为实现面向未来解决方案的重要转型举措。 将 Datavault 的解决方案纳入并展示于我们的产品组合，标志着我们在关键任务系统创新方式上完成了重要演进。”

Bakhshi 补充道：“这次合作源于 Sonia Choi 识别并契合双方的共同战略利益的能力，特别是在声学创新领域，以及解决‘盗用荣誉’这一紧迫挑战上——这两个方面正是 Datavault AI 平台能够提供巧妙且有效解决方案的关键所在。 此外，我们在数字孪生 (Digital Twin) 技术的规模化推广上有着共同的愿景，这不仅进一步夯实了合作基础，也为未来释放了巨大的发展潜力。 她善于将先进技术与实际国防应用及可行的商业模式相结合，这一能力是促成此次合作协议的关键。 这一点令我深有共鸣，因为它正好体现了 Burke Products 在所有项目中始终秉持的领导力愿景和创新追求。 我们相信，眼下与 Datavault AI 开展的合作将为客户带来切实的价值，并通过全新的 Web 3.0 解决方案助力重塑多个国防领域的运营标准。”

第一阶段将把 Datavault AI 的声学服务和产品（包括其专利 ADIO® 音调技术）整合进 Burke 的现有系统中。 未来阶段或将进一步整合 Datavault AI 的专有数据解决方案，应用于数字孪生建模、预测性分析、库存物流与管理，以及基于区块链的工具，用于保障供应链安全并在整个生命周期内验证关键部件的真伪。

Datavault AI 联合创始人兼首席营销官、由美国能源部 (U.S. Department of Energy) Brookhaven 国家实验室支持的私募战略合作项目首席研究员 Sonia Choi 表示：“能够与 Aaron Bakhshi 和 Burke Products 携手合作，推动 Datavault AI 精心整合的人才和技术优势进入国防领域，我感到非常荣幸。”

她还指出：“Burke Products 拥有将工程精度与创新完美结合的宝贵传承，这些特质与我们对关键任务性能的共同追求高度契合。 我们既是建设者，也是系统思考者，我们能够运用技术在复杂且对错误零容忍的环境中实现高价值解决方案的自动化。 我们运用先进数据和声学技术解决实际问题，并结合双方生态系统，正为可规模化的美国本土解决方案奠定坚实基础。 这标志着 Datavault AI 迈出了关键一步，彰显了其在现代国防基础设施中的战略地位和持续影响力。”

随着国防和航空航天领域的迅猛发展，此次合作成为一个重要里程碑。 Datavault AI 与 Burke Products 聚焦安全、精准及新一代数据整合，目前正携手共创国家防务技术的未来。

Datavault AI 联合创始人兼首席执行官 Nathaniel T. Bradley 表示：“此次合作标志着一个国际性里程碑，其规模远超我们公司创立之初的预期。 多年来，Sonia Choi 始终为这一刻默默耕耘，她不仅敏锐识别到 Datavault AI 技术的高影响力应用场景，还以专注与严谨的态度高效推进团队执行，表现尤为出色。 凭借她的远见卓识和领导才能，我们实现了重大突破，将 VerifyU、ADIO®、高性能计算、WiSA 以及 Datavault 等平台与 Burke Products 广泛的技术能力、可靠的合作网络和卓越的精密工程技术无缝融合。”

Bradley 表示：“我们与 Burke Products 携手，意味着迎来一位行业领先、以解决方案为导向的承包合作伙伴。他们不仅深谙 Datavault AI 的使命，更具备在关键时刻交付符合国防标准、专属定制创新方案的能力。 Sonia 和 Aaron 的影响力将会持续深远，不仅塑造 Datavault AI 的发展轨迹，也将更加深刻地影响其所服务的整个美国国防行业。 我们由衷感谢 Burke Products 对我们知识产权的认可、对我们团队实力的高度肯定，并愿意与我们携手，共同挖掘此次合作的全部潜力。”

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™（Nasdaq：DVLT）在 Web 3.0 环境中，正引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多关于 Datavault AI 的信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

关于 Burke Products, Inc.

Burke Products, Inc. 是一家由少数族裔拥有的高精度机电组件及装配制造商，为航空航天和国防领域服务超过 59 年。 该公司在关键供应链领域拥有可靠、卓越的长期行业声誉，并与众多客户建立并维持着稳定的合作关系，包括美国国防部、美国国防后勤局、Lockheed Martin、Raytheon Technologies、Honeywell、General Dynamics、Goodrich 和 Johnson & Johnson。 在国际市场，Burke 曾为印度以及英国、日本、德国、土耳其等多个盟国防务合作伙伴履行政府合同和采购计划。 Burke 依托符合 ISO 与 AS 标准的质量体系开展运营，专注于承包制造、声学系统与技术集成，并具备面向国防级硬件的快速设计到生产的交付能力。 其核心实力在于通过构建可扩展且高度可信的供应合作体系，助力国内及盟军维持军事战备水平。

如需了解关于 Burke Products 的更多信息，敬请访问 https://burkeproducts.com/ 。

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