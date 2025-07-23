全球國防承辦商 Burke Products 選擇 Datavault AI 提升國防與航天技術合約

比弗頓，俄勒岡州, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據可視化、估值與貨幣化技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. （NASDAQ: DVLT） 今日宣佈與 Burke Products（「Burke」）達成策略合作。Burke 為少數族裔擁有的一級供應商，客戶包括 Lockheed Martin、Raytheon Technologies、美國國防部、原始設備製造商（OEM）、美國國防後勤局及其國際盟軍相關單位。 此合作將透過 Burke 現有合約分包給 Datavault AI 實現 2025 年收益，並計劃於 2026 年擴展為產品化方案。

在此合作框架下，Burke Products 已委託 Datavault AI 開發並生產解決方案，以應對多元機會。 所有機會均按個案於合約下管理，旨在回應直接或透過 Burke 取得的分包合約，以及其他全球現行採購機制所提出的公私部門建議要約（RFP）及請求。

軍用級工程設計、製造及產品化工作現已展開。 此合作之下，Datavault AI 的服務、專有數據與 ADIO® 音調技術與 Burke 經驗豐富的製造及工程團隊相輔相成，強化國防與航天能力，加速產品化及上市速度，完全滿足 Datavault AI 技術專為實現大規模自動化及支援而設的目標。

Janes 的數據指出，2025 年全球國防支出預計突破 2.2 兆美元，僅美國國防預算便預計超過 9,000 億美元。 隨著現代化進程加速，業界日益關注安全數據解決方案、先進追蹤及預測智能；此乃 Datavault AI 為 Burke 提供創新解決方案的獨特優勢，有助克服技術難題並推動行業進步。 憑著 Datavault AI 以 Web 3.0 為核心的技術貢獻，此合作將探索技術協作潛力，尤其專注於任務成敗攸關的安全數據管理、資源追蹤與通訊系統。

Burke Products 行政總裁 Aaron Bakhshi 就現時與 Datavault AI 已確立的商業聯盟與技術授權合約表示：「逾 59 年來，Burke Products 持續為 Lockheed Martin、Raytheon Technologies、Northrop Grumman、General Dynamics、美國海軍、美國國防後勤局及其國際盟軍夥伴提供先進機電組件及裝配。 作為致力工程創新的少數族裔國防承辦商，我們將與 Datavault AI 的策略聯盟視為邁向未來導向解決方案的關鍵轉型步伐。 Datavault 解決方案納入產品陣容並實證演示，代表我們在關鍵任務系統創新模式的重要躍升。」

Bakhshi 續說：「我們之所以能夠促成合作，有賴 Sonia Choi 善於識別並協調雙方策略利益，特別是聲學科學革新以及打擊冒功詐騙的迫切挑戰；在這兩大獨特領域中，Datavault AI 平台正正可以完美地提供有效解決方案。 此外，我們對數碼分身技術可擴展部署的共同願景，進一步強化合作根基，並發揮重大的未來發展潛力。 她善於串聯先進技術、實際國防應用與可行商業模式，為合作奠定關鍵基礎。 這與我的想法不謀而合，呼應 Burke Products 於所有計劃中秉持的領導視野及創新追求。 我們現正推進的 Datavault AI 合作計劃，必將為客戶創造具體成效，並以全新 Web 3.0 解決方案為多元國防垂直領域樹立新營運標準。」

第一階段將把 Datavault AI 的聲學科學服務及產品（包括專利 ADIO® 音調技術）整合至 Burke 現有系統。 未來階段或會擴展至整合 Datavault AI 專有數據解決方案，涵蓋數碼分身建模、預測分析、庫存物流與管理，以及區塊鏈工具，以保障供應鏈安全並驗證關鍵組件的整個生命周期。

Datavault AI 聯合創辦人兼市場總監、美國能源部布魯克海文國家實驗室私人資助策略合作項目首席研究員 Sonia Choi 說：「很榮幸能與 Aaron Bakhshi 和 Burke Products 攜手合作，以助推動 Datavault AI 將人才與技術實力延伸至國防領域。」

她續說：「Burke Products 擁有精準工程與極致創新結合的難得深厚傳承，這完美地吻合我們對關鍵任務性能的承諾。 我們既是建造者也是系統思想家，善於在不容出錯的複雜環境中運用技術來實現高價值解決方案自動化。 透過利用我們先進的數據與聲學科學解決現實問題，並協調我們的生態系統，我們正在為可擴展的美國製造解決方案打下根基。 此舉具有里程碑意義，突顯 Datavault AI 策略進軍現代國防基建並持續緊密關聯。」

隨著國防與航天領域快速發展，此合作夥伴關係象徵重大里程碑。 Datavault AI 與 Burke Products 專注於安全、精準及新世代數據整合，攜手塑造國防技術的未來。

Datavault AI 聯合創辦人兼行政總裁 Nathaniel T. Bradley 強調：「此合作實現的國際里程碑規模，遠超我們創立之初的預期。 Sonia Choi 多年來持續努力鋪路至今，她積極發掘 Datavault AI 技術高效益應用，同時以專心一致及嚴謹的態度指導團隊，實屬非凡卓越。 在她的遠見卓識領導下，我們達成重大突破，將 VerifyU、ADIO®、高效能運算、WiSA 和 Datavault 平台無縫對接，並與 Burke Products 的全面實力、可靠網絡和精準工程優勢相得益彰。」

Bradley 指出：「如今，我們與 Burke Products 共同擁有以解決方案為導向的行內領先合約夥伴，不僅理解 Datavault AI 的使命，更能在最需要時提供專項打造的國防級創新。 Sonia 及 Aaron 帶來持續深遠的影響，不只限於 Datavault AI 的發展方向，更遍及其服務的美國國防產業整體。 在此衷心感謝 Burke Products 肯定我們的知識產權，賞識我們團隊的實力，並與我們共同邁步充分實現此合作關係的潛力。」

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™（Nasdaq: DVLT）正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及貨幣化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清（HD）音訊傳輸技術，其知識產權（IP）涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全貨幣化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算（HPC）軟件授權。 Information Data Exchange® （IDE）實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像（NIL）使用，促進秉持道德且負責任的人工智能（AI）發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習（ML）自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

關於 Burke Products, Inc.

Burke Products, Inc. 是一間由少數族裔擁有的高度精密機電組件及裝配製造商，在航天與國防界服務逾 59 年。 該公司在關鍵供應鏈中的營運表現可靠且出色，建立了卓越聲譽，與美國國防部、美國國防後勤局（DLA）、Lockheed Martin, Raytheon Technologies、Honeywell、General Dynamics、Goodrich 及 Johnson & Johnson 等客戶維持長久合作。 在國際方面，Burke 已完成印度以及英國、日本、德國、土耳其等盟國國防合作夥伴的政府合約及採購計劃。 該公司遵循 ISO 及 AS 質素系統運作，專注合約生產、聲學系統與技術整合，以及軍用級硬件的快速設計生產能力。 公司的核心能力透過可擴展、高誠信的供應合作夥伴關係，支援本土及盟軍的軍事戰備。

有關 Burke Products 的更多資訊，請瀏覽 https://burkeproducts.com/ 。

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