Fnac Darty : Chiffre d’affaires LFL en croissance de 2,1% au T2 2025 et de +0,7% au S1 2025

Ivry-sur Seine, le 23 juillet 2025, 17h45 CET

CHIFFRE D’AFFAIRES LFL1 EN CROISSANCE DE 2,1% AU T2 2025 ET DE +0,7% AU S1 2025

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE (+60 bps)

BEYOND EVERYDAY, UNE NOUVELLE AMBITION STRATÉGIQUE

MARGE OPÉRATIONNELLE 2025 ATTENDUE EN CROISSANCE DE +15 BPS2

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2025 à 4 480 M€ , en hausse de +0,7% LFL 1 par rapport au S1 2024

, en hausse de +0,7% LFL par rapport au S1 2024 Activité online en croissance de près de 8%

Taux de marge brute à 28,9% , en hausse de 60 points de base par rapport au S1 2024 comparable 2

, en hausse de 60 points de base par rapport au S1 2024 comparable Résultat opérationnel courant à -56M€ : légère croissance de l’EBITDA, augmentation des depréciations et amortissements

: augmentation des depréciations et amortissements Renforcement de la structure financière du Groupe avec un profil de maturité allongé

Beyond everyday, une ambition stratégique à horizon 2030 pour accélerer le déploiement sur le marché européen

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Ce premier semestre a été marqué par le lancement de notre nouveau plan stratégique, Beyond everyday, avec lequel nous affichons nos ambitions en matière de circularité, de croissance dans les services, d’expérience client réinventée, d’expansion et de consolidation européenne. En parallèle, l’intégration d’Unieuro s’est poursuivie avec succès.

Nous avons réalisé un deuxième trimestre très dynamique, porté par la croissance soutenue du e-commerce et des services, le lancement d’une nouvelle console de gaming et une excellente réactivité face à la demande significative liée aux vagues de chaleur du mois de juin. Nous sommes confiants dans notre réussite au second semestre et le succès de nos temps forts commerciaux. »

CHIFFRES CLÉS A FIN JUIN 2025

(en millions d’euros) S1 2024

publié S1 2024

comparable2 S1 2025 Chiffre d’affaires 3 390 4 489 4 480 Variation vs S1 2024 publié +32,2% Variation LFL1 +0,7% Marge brute 1 050 1 271 1 295 En % du chiffre d’affaires 31,0% 28,3% 28,9% EBITDA courant3 146 187 189 Résultat opérationnel courant (36) (49) (56) Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (75) (95) (86) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (673) (736) (878)

L’acquisition transformante d’Unieuro donne une nouvelle dimension à Fnac Darty. Le Groupe présente depuis début 2025 son information financière selon les 2 zones géographiques suivantes : France et Reste de l’Europe (incluant l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Suisse). Pour permettre une meilleure comparabilité :

les données historiques ont été retraitées et figurent en annexe du présent communiqué de presse ;

les données du 1er semestre 2024 dans ce communiqué sont présentées en données publiées et en données comparables incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

La performance du Groupe est traditionnellement affectée par le caractère saisonnier de l’activité, dont la majeure partie du résultat et du cash-flow libre opérationnel est enregistrée au cours du second semestre.

Au 2ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 2 166 millions d’euros, en progression de +35,7% en données publiées et de +2,1% à données LFL4 par rapport au 2ème trimestre 2024. Cette solide performance s’explique par une très bonne dynamique sur l’ensemble des géographies (progression LFL1 en France de +2,5% et dans le Reste de l’Europe de +1,5%). L’activité a notamment été tirée par le gaming avec le succès du lancement d’une nouvelle console ainsi que par un impact très favorable des conditions météorologiques sur les ventes d’électroménager, démontrant la capacité du Groupe à gagner des parts de marché et répondre efficacement aux attentes des clients.

Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 4 480 millions d’euros, en progression par rapport au 1er semestre 2024 de +32,2% en données publiées et de +0,7% en données LFL1.

Au 1er semestre le taux de marge brute s’élève à 28,9% (+60 pdb par rapport au 1er semestre 2024 comparable2, et +70 bps hors effet dilutif de la franchise) et résulte principalement de la contribution croissante des activités de services.

Les coûts opérationnels s’élèvent à 1 351 millions d’euros au 1er semestre 2025 contre 1 320 millions d’euros au 1er semestre 2024 comparable2. L’évolution résulte notamment de coûts supplémentaires liés à la montée en puissance des activités de services, de l’indexation des loyers et d’une augmentation des dotations et amortissements qui n’ont que partiellement été couvert par les plans de performance déclinés dans l’ensemble des directions du Groupe.

L’EBITDA courant s’élève à 189 millions d’euros et est en croissance de près de 1% par rapport au 1er semestre 2024 comparable2.

Après prise en compte des dépréciations et amortissements, et notamment 163 millions d’euros au titre de l’application de la norme IFRS 16, le résultat opérationnel courant atteint -56 millions d’euros au 1er semestre 2025 contre -49 millions d’euros au 1er semestre 2024 comparable2.

Évolution par canal de distribution

Au 1er semestre 2025, les ventes en ligne progressent fortement (+8% par rapport au 1er semestre 2024 comparable2). Ces dernières représentent 21% des ventes totales du Groupe, notamment portées par la dynamique de l’activité marketplace (directe et reverse). Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est stable par rapport au 1er semestre 2024 comparable2 et représente près de 50% des ventes en ligne du Groupe. Les ventes en magasins affichent quant à elles un léger ralentissement. Ces résultats viennent confirmer, une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

Évolution par catégorie de produits

Les services continuent leur progression et affichent une croissance à deux chiffres dans la majorité des géographies.

La diversification est également marquée par une croissance à deux chiffres des catégories du jeu-jouet et de la papeterie. L’activité literie, lancée en début d’année, affiche des débuts très prometteurs et connait un déploiement rapide.

L’électroménager progresse de près de 2% par rapport au S1 2024 comparable2. Le petit électroménager poursuit sa trajectoire de croissance porté par les innovations (beauty tech et entretien du sol). Les ventes de gros électroménager sont portées par les conditions météorologiques favorables au 2ème trimestre ainsi que par des premiers signes de rebond du marché immobilier avec une belle dynamique de la cuisine équipée.

Les produits éditoriaux bénéficient de l’excellente performance du lancement de la console Switch 2 début juin 2025. La performance du livre est principalement portée par le polar succédant ainsi à la romance qui se normalise.

Enfin, les produits techniques reculent, impactés par un marché du PC toujours en retrait. L’arrêt du support de Windows 10 au quatrième trimestre devrait entrainer des renouvellements. Les tablettes, les lunettes connectées et la photo affichent de très belles dynamiques de croissance. Les ventes de téléphones neufs sont en recul, alors que les produits reconditionnés progressent fortement. La télévision est impactée par une base de comparaison 2024 élevée liée au championnat européen de football.



Évolution par zone géographique

La zone France affiche, au 1er semestre 2025, une légère progression de son chiffre d’affaires LFL5 par rapport au 1er semestre 2024 comparable6. En France, le Groupe surperforme le marché au 1er semestre 2025 de plus de 2 points au regard des chiffres publiés par la Banque de France7. L’effet périmètre traduit principalement la fermeture définitive du magasin Champs-Elysées.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à -45,3 millions d’euros au 1er semestre 2025, contre -33,9 millions d’euros au 1er semestre 2024 comparable2.

La zone Reste de l’Europe affiche, au 1er semestre 2025, une progression de son chiffre d’affaires LFL1 de +0,9% par rapport au 1er semestre 2024 :

En Italie, le chiffre d’affaires LFL 1 est stable, porté par les ventes en ligne et les services qui compensent des ventes produits techniques en baisse (téléphonie, télévision et PC).

est stable, porté par les ventes en ligne et les services qui compensent des ventes produits techniques en baisse (téléphonie, télévision et PC). Le Portugal affiche une croissance LFL 1 de +4,6% portée par le dynamisme des ventes en ligne.

de +4,6% portée par le dynamisme des ventes en ligne. L’Espagne progresse LFL 1 de +7,4% tirée par un rebond de la consommation des ménages. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux.

de +7,4% tirée par un rebond de la consommation des ménages. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux. La Belgique-Luxembourg enregistre au 1 er semestre 2025 un recul LFL 1 de ses ventes de -2,0% lié principalement à une forte intensité concurrentielle.

semestre 2025 un recul LFL de ses ventes de -2,0% lié principalement à une forte intensité concurrentielle. En Suisse, le chiffre d’affaires LFL1 est en progression de +1,8% porté par un excellent niveau de ventes en ligne.





Le résultat opérationnel courant de la zone Reste de l’Europe s’est élevé à -10,6 millions d’euros au 1er semestre 2025, contre -15,6 millions d’euros au 1er semestre 2024 comparable2.

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies s’élève à -86 millions d’euros au 1er semestre 2025 contre -95 millions d’euros au 1er semestre 2024 comparable2. Il intègre principalement :

un résultat non courant de -11 millions d’euros. Pour rappel, le résultat non courant du 1 er semestre 2024 comparable 2 s’élevait à -28 millions d’euros et intégrait notamment des frais de restructuration de l’activité Nature & Découvertes et des mises à la juste valeur de divers projets informatiques ;

de -11 millions d’euros. Pour rappel, le résultat non courant du 1 semestre 2024 comparable s’élevait à -28 millions d’euros et intégrait notamment des frais de restructuration de l’activité Nature & Découvertes et des mises à la juste valeur de divers projets informatiques ; un résultat financier de -57 millions d’euros, versus -44 millions d’euros au 1 er semestre 2024 comparable 2 . La variation est principalement liée : à la progression du coût de l’endettement financier net (-26 millions d’euros contre -18 millions d’euros au 1 er semestre 2024) du fait des nouvelles conditions de financement du Groupe ; et à l’augmentation des charges IFRS 16 qui s’élèvent à -31 millions d’euros contre -29 millions d’euros au 1 er semestre 2024 ;

de -57 millions d’euros, versus -44 millions d’euros au 1 semestre 2024 comparable . La variation est principalement liée : un produit d’impôt de 34 millions d’euros, en progression de 8 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2024 comparable2. En France, la loi de finance 2025 a instauré une contribution exceptionnelle temporaire sur l’IS à la charge des très grandes entreprises (art. 48). Fnac Darty est soumis à cette contribution. Au premier semestre 2025, un montant de 7,6 millions d’euros a été comptabilisé en charge à cet effet.





La part des intérêts non contrôlés dans le résultat net de l’ensemble consolidé est de -3,2 millions d’euros au 1er semestre 2025, contre +3,2 millions d’euros au 1er semestre 2024. Cette variation est portée par les intérêts de Ruby Equity Investments dans l’investissement commun dans Unieuro depuis le 26 novembre 2024, ainsi que la perte de contrôle de l’activité Billetterie depuis le 29 novembre 2024.

Structure financière

Le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’établit à -878 millions d’euros contre -736 millions d’euros à fin juin 2024, conforme aux attentes. L’évolution provient principalement de la variation de BFR pour un montant de 29 millions d’euros et d’une augmentation des investissements de 22 millions d’euros, notamment en Italie avec l’ouverture d’un nouvel entrepôt. Pour mémoire, des cessions d’actifs avaient été réalisées au 1er semestre 2024 pour un montant total de 93 millions d’euros (notamment la cession-bail d’un entrepôt en France).

L’endettement financier net hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 779 millions d’euros au 30 juin 2025. La variation de l’endettement financier net entre le 31 décembre et le 30 juin s’explique par la saisonnalité de l’activité, l’endettement net au 31 décembre étant structurellement plus faible compte tenu du volume d’affaires important enregistré en fin d’année.

Le Groupe affiche une position nette de trésorerie de 359 millions d’euros au 30 juin 2025, à laquelle s’ajoutent une ligne de crédit RCF ainsi qu’un DDTL pour 600 millions d’euros, non tirés à date, de maturité mars 2030 (avec deux options d’extension à mars 2031 et mars 2032).

Grâce à cette solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (retour à l’actionnaire, M&A, désendettement) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Par ailleurs, le Groupe est noté par les agences de notation S&P Global, Scope Ratings et Fitch Ratings qui ont attribué respectivement les notations BB+, BBB et BB+, assorties de perspectives « stable ».

Enfin, Fnac Darty a versé un dividende d’un montant de 1,00€ par action. Il représente un taux de distribution de 40%, conforme à la politique de retour à l’actionnaire mise en œuvre par le Groupe et a été payé le 4 juillet 2025 pour un montant de 29,4 millions d’euros.

INTÉGRATION UNIEURO

L’intégration d’Unieuro suit son cours, et les équipes françaises et italiennes travaillent ensemble pour déployer les initiatives stratégiques du plan Beyond everyday. L’objectif d’au moins 20 millions d’euros de synergies d’ici fin 2026 est confirmé.

Au 1er semestre, la puissance logistique d’Unieuro a été renforcée avec l’ouverture d’un nouveau hub logistique de 50 000 m², situé à Colleferro près de Rome. Cette ouverture vient compléter les implantations existantes : Piacenza pour le Nord de l’Italie, Carini (Palerme) pour la Sicile ainsi que les 33 centres de livraison à domicile pour le gros électroménager. Unieuro pourra ainsi garantir une amélioration substantielle du niveau de service dans les régions desservies tout en réduisant les coûts logistiques.

NOUVELLE AMBITION STRATÉGIQUE A HORIZON 2030

Avec le plan Everyday, Fnac Darty s’est transformé en développant massivement le modèle de services par abonnement, en ancrant la durabilité au cœur de sa vision, en innovant et en lançant de nouveaux relais de croissance, et enfin en élargissant son empreinte européenne avec l'intégration d’Unieuro.

Fnac Darty s’appuie sur cette croissance rentable pour une nouvelle étape de son développement avec une ambition : consolider son modèle omnicanal et de services à l’échelle européenne.

Avec Beyond everyday, publié le 11 juin 2025, Fnac Darty continue d’innover pour servir ce qui constitue sa raison d’être et le socle de toutes ses initiatives : permettre à ses clients de faire des choix éclairés et les orienter vers un mode de vie plus durable. Pour cela, le Groupe mettra en œuvre les 3 piliers stratégiques complémentaires :

Devenir l’acteur de référence sur les produits à forte valeur ajoutée, et accélérer le déploiement des services par abonnement pour le foyer, avec la circularité comme axe central : Fnac Darty ambitionne de piloter la croissance vers des produits premium, innovants et durables, en agissant sur l'allongement de leur durée de vie au travers des services tout en maintenant ses engagements de réduction de son empreinte carbone.

: Fnac Darty ambitionne de piloter la croissance vers des produits premium, innovants et durables, en agissant sur l'allongement de leur durée de vie au travers des services tout en maintenant ses engagements de réduction de son empreinte carbone. Définir les standards du marché en matière d’expérience client sur tous les points de contact : Fnac Darty ambitionne d’établir un nouveau standard en matière d’expérience de vente, en unifiant les mondes physique et digital. L’objectif est de proposer une expérience fluide, personnalisée, cohérente sur tous les points de contact avec les clients, avec un objectif de rétention et de fidélisation. Le Groupe ambitionne également un élargissement de sa base de clients et une consolidation de ses positions à l’échelle européenne.

Fnac Darty ambitionne d’établir un nouveau standard en matière d’expérience de vente, en unifiant les mondes physique et digital. L’objectif est de proposer une expérience fluide, personnalisée, cohérente sur tous les points de contact avec les clients, avec un objectif de rétention et de fidélisation. Le Groupe ambitionne également un élargissement de sa base de clients et une consolidation de ses positions à l’échelle européenne. Déployer les expertises du Groupe auprès des partenaires et dans toutes les géographies : Fnac Darty souhaite accélérer dans la vente de services aux entreprises en capitalisant sur son expertise unique en matière de Marketplace et de logistique via des offres de gestion de la relation client, mais aussi sur son expérience et sur la puissance de son réseau physique et digital en matière de retail media. Fnac Darty souhaite monétiser ses expertises et ses actifs reconnus parmi les meilleurs sur le marché en les mettant au service d’acteurs tiers.





Sur la base de cette vision, en supposant qu'il n'y ait pas de changements majeurs dans l'environnement macro-économique, géopolitique et fiscal, Fnac Darty a annoncé des objectifs financiers pour la période 2025-2030 :

La marge opérationnelle devrait progresser pour atteindre au moins 3% en 2030 ;

devrait progresser pour atteindre au moins 3% en 2030 ; Le Groupe prévoit de générer un cash-flow libre opérationnel8 cumulé sur l’ensemble de la période d'au moins 1,2 milliard d’euros.

Avec un niveau d’endettement qui restera maîtrisé à long terme et un levier cible de 1,5x9 à moyen terme, Fnac Darty poursuivra une stratégie d’allocation du capital permettant de maximiser la valeur actionnariale. Le Groupe donnera la priorité au financement d’une croissance rentable organique, et au versement d’un dividende avec un taux de distribution d’au moins 40% et un dividende minimum de 1€ par action par an. Le Groupe pourra également réaliser des opérations de M&A ou verser un dividende spécial si ses résultats le permettent.

Les objectifs sur les dimensions environnementales et sociales d’Everyday sont maintenus :

Réduction de 50 % des émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) d’ici à 2030 par rapport à 2019 ;

Taux de féminisation du leadership group (Top 200) de plus de 40% d’ici à 2030.

Avec Beyond everyday, le Groupe affirme également son attachement au partage de la valeur et souhaite que ses employés actionnaires représentent 5% de son capital.

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Le conseil d’administration du 28 mai 2025 a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions adopté par l’assemblée générale du même jour aux fins de servir les plans d’attribution d’actions de performance (LTI). Fnac Darty confiera à un prestataire de services d’investissement (PSI) un ou plusieurs mandat(s) portant sur l’acquisition d’environ 600 000 titres.

Un premier mandat pour un montant total de 5 millions d’euros a été confié le 11 juin 2025 à Natixis.

151 304 actions ont été rachetées entre le 11 juin et le 23 juillet 2025.

Un descriptif du programme de rachat d’actions figure dans le Document d’enregistrement universel 2024 (Chapitre 6.2.3.2) disponible sur le site internet du Groupe.

PERSPECTIVES 2025

Le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l’intégration d’Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser de 15 bps, pour atteindre 2,0% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

Ces perspectives actualisent celles communiquées lors des résultats annuels 2024 qui ne concernaient que le périmètre Fnac Darty.

*********

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront

une présentation virtuelle des résultats en français, avec traduction simultanée en anglais

Mercredi 23 juillet 2025 à 18h00 (heure continentale)

5:00 p.m. (UK) - 12:00 p.m. (East Coast USA)

Pour accéder à la conférence téléphonique, composer le +33 1 70 91 87 04

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur ce lien.

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

Par ailleurs, Fnac Darty publie également ce jour son rapport semestriel sur son site internet, rubrique Investisseurs. Il sera disponible sur le site du Groupe et sur le site de l’AMF.

CALENDRIER FINANCIER

22 octobre 2025 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

ANNEXES

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels arrêtés par le Conseil d’administration du 23 juillet 2025 ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ T2 2024 publié





T2 2024 comparable10





T2 2025 publié





Variation vs T2 2024 Réelle LFL11 France 1 265,3 1 255,9 1 278,8 +1,1% +2,5% Reste de l’Europe 331,1 882,7 887,2 +168,0% +1,5% dont Italie - 551,6 547,2 na -0,7% dont Belgique 126,5 126,5 126,7 +0,2% +0,1% dont Portugal 103,0 103,0 109,7 +6,5% +8,3% dont Espagne 61,7 61,7 61,2 -0,8% +14,3% dont Suisse 39,9 39,9 42,4 +6,3% +4,5% Groupe 1 596,4 2 138,6 2 166,0 +35,7% +2,1%





en M€ S1 2024 publié





S1 2024 comparable1





S1 2025 publié





Variation vs S1 2024 Réelle LFL2 France 2 673,6 2 652,4 2 650,5 -0,9% +0,5% Reste de l’Europe 716,1 1 836,1 1 829,3 +155,5% +0,9% dont Italie - 1 120,1 1 120,4 na +0,3% dont Belgique 285,4 285,4 279,7 -2,0% -2,0% dont Portugal 208,5 208,5 214,1 +2,7% +4,6% dont Espagne 135,1 135,1 128,3 -5,1% +7,4% dont Suisse 87,0 87,0 86,8 -0,2% +1,8% Groupe 3 389,7 4 488,5 4 479,8 +32,2% +0,7%





2024 COMPARABLE1 T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 396,5 1 255,9 2 652,4 1 451,5 4 103,8 2 139,0 3 590,4 6 242,8 Reste de l’Europe 953,5 882,7 1 836,1 1 014,3 2 850,5 1 402,8 2 417,2 4 253,1 dont Italie 568,5 551,6 1 120,1 627,4 1 747,5 860,2 1 487,6 2 607,6 dont Belgique 158,9 126,5 285,4 150,1 435,5 184,2 334,3 619,7 dont Portugal 105,5 103 208,5 119,4 327,9 179,5 298,9 507,3 dont Espagne 73,4 61,7 135,1 72,9 208,0 104,0 176,9 312,0 dont Suisse 47,2 39,9 87,0 44,6 131,6 74,9 119,5 206,5 Chiffre d'affaires COMPARABLE1 2 350,0 2 138,6 4 488,5 2 465,8 6 954,3 3 541,8 6 007,6 10 495,9

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

en M€ S1 2024

publié % du CA S1 2024

Comparable12 % du CA S1 2025 % du CA France (25,8) (1,0)% (33,8) (1,3)% (45,3) (1,7)% Reste de l’Europe (10,3) (1,4)% (15,6) (0,8)% (10,6) (0,6)% Groupe (36,1) (1,1)% (49,4) (1,1)% (55,9) (1,2)%





2024 COMPARABLE1 S1 en % du CA S2 en % du CA FY en % du CA en M€ France (33,8) (1,3)% 172,5 4,8% 138,7 2,2% Reste de l’Europe (15,6) (0,8)% 69,7 2,9% 54,0 1,3% Résultat opérationnel courant COMPARABLE1 (49,4) (1,1)% 242,1 4,0% 192,7 1,8%

CHIFFRES CLÉS 2024 COMPARABLES1

en M€ S1 S2 FY Chiffre d’affaires 4 489 6 008 10 496 Marge brute 1 271 1 633 2 934 En % du chiffre d’affaires 28,3% 21,2% 28,0% EBITDA courant13 187 485 672 OPEX 1 320 1 423 2 743 Résultat opérationnel courant (49) 242 193 Taux de rentabilité opérationnelle (1,1)% 4,0% 1,8% Résultat net part du Groupe des activités poursuivies (95) 113 15 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 (736) 941 205



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

Exercice clos le 30 juin (en M€) 2024

publié 2025

publié Var. Chiffres d'affaires 3 390 4 480 +32,2% Marge brute 1 050 1 295 % Chiffre d'affaires 31,0% 28,9% Total coûts (1 086) (1 351) % Chiffre d'affaires 32,0% 30,2% Résultat opérationnel courant (36) (56) (20) Produits et charges opérationnels non courants (27) (11) Résultat opérationnel (63) (67) Charges financières nettes (37) (57) Impôt sur le résultat 27 34 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies (72) (89) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe (75) (86) (11) Résultat net des activités non poursuivies 2 0 Résultat net consolidé, part du Groupe (73) (86) EBITDA courant14 146 189 +43 % Chiffre d'affaires 4,3% 4,2% EBITDA courant hors IFRS 16 21 5 (16)

CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

Exercice clos le 30 juin (en M€) 2024

publié 2025

publié Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 140 185 Impact IFRS 16 (140) (185) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 0 0 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 (696) (776) Impôts sur le résultat payés (15) (14) Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 (711) (791) Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels 38 (87) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (673) (878)



BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2024 Au 30 juin 2025 Goodwill 2 009 1 952 Immobilisations incorporelles 615 778 Immobilisations corporelles 531 517 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 532 1 491 Participations dans les sociétés mises en équivalence 50 47 Actifs financiers non courants 31 31 Actifs d’impôts différés 91 80 Autres actifs non courants 23 20 Actifs non courants 4 882 4 914 Stocks 1 659 1 660 Créances clients 246 183 Créances d’impôts exigibles 13 61 Autres actifs financiers courants 30 20 Autres actifs courants 597 534 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 062 359 Actifs courants 3 606 2 816 Actifs détenus en vue de la vente - - Total actif 8 488 7 731 Passif (en M€) Au 31 décembre 2024 Au 30 juin 2025 Capital social 30 30 Réserves liées au capital 1 040 1 042 Réserves de conversion (6) (4) Autres réserves 546 437 Capitaux propres part du Groupe 1 610 1 505 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 127 124 Capitaux propres 1 737 1 628 Emprunts et dettes financières à long terme 791 944 Dettes locatives à plus d’un an 1 295 1 272 Provisions non courantes 12 58 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 177 178 Autres passifs non-courants 255 234 Passifs d’impôts différés 135 178 Passifs non courants 2 665 2 864 Emprunts et dettes financières à court terme 46 194 Dettes locatives à moins d’un an 320 315 Autres passifs financiers courants 18 25 Dettes fournisseurs 2 658 1 969 Provisions 38 34 Dettes d’impôts exigibles 10 - Autres passifs courants 996 702 Passifs courants 4 086 3 239 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente - - Total passif 8 488 7 731



PARC DE MAGASINS

31-déc.-24 Ouverture Fermeture 30-juin.-25 France1 828 2 17 813 Fnac intégrés 91 0 1 90 Fnac franchisés 142 0 7 135 Darty intégrés 218 1 0 219 Darty franchisés 273 1 9 265 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes2 103 0 0 103 Italie 522 6 11 517 Unieuro intégrés 268 4 2 270 Unieuro affiliés 254 2 9 247 Belgique 84 1 1 84 Fnac3 14 0 0 14 Darty (Vanden Borre) 70 1 1 70 Portugal 50 0 0 50 Fnac intégrés 36 0 0 36 Fnac franchisés 4 0 0 4 MediaMarkt Portugal 10 0 0 10 Espagne 35 0 1 34 Fnac intégrés 32 0 1 31 Fnac franchisés 3 0 0 3 Suisse4 8 0 0 8 Fnac intégrés 8 0 0 8 Groupe Fnac Darty 1 527 8 29 1 506 Fnac 330 0 9 321 Darty/Vanden Borre 561 2 9 554 Fnac/Darty 1 0 0 1 Unieuro 522 6 11 517 MediaMarkt 10 0 0 10 Nature & Découvertes 103 0 0 103 Dont magasins franchisés/affiliés 691 3 24 670

1 y compris 14 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 2 en Arabie Saoudite, 1 au Congo et 1 au Cameroun et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer. Hors 13 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

2 y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 2 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal, 2 franchises en Espagne et 5 franchises dans les Outre-mer.

3 Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

4 Hors 14 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.



BEYOND EVERYDAY – CHIFFRES CLÉS 2030

Près de 4 millions d’abonnés tous services confondus en 2030 (vs 1,9 million en février 2025) ;

Contribution des services portée de 25 % à 30 % de la marge brute du Groupe et contribution des services par abonnement dans la marge brute des services B2C portée de >60% à >80% ;

Cash-flow libre opérationnel 15 cumulé 2025-2030 > 1,2Md€ ;

cumulé 2025-2030 > 1,2Md€ ; Marge opérationnelle > 3 % en 2030 (+100 points de base vs 2024 comparable) ;

Capex moyen 2025-2030 d’environ 200M€ par an (vs ~160M€ en 2024 comparable) ;

Politique de retour aux actionnaires renforcée : Taux de distribution porté de 30 % à 40 % ; Dividende par action minimum de 1€ par an ;

Ratio d’endettement financier cible maintenu à 1,5x 16 ;

; Réduction de 50 % des émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) d’ici à 2030 par rapport à 2019 ;

Taux de féminisation du leadership group (Top 200) de plus de 40% d’ici à 2030 ;

Actionnariat salarié : 5% du capital en 2030.



DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Autres produits et charges opérationnels non courants Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe et exclus du résultat opérationnel courant : les coûts de restructurations et les coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs ;

les pertes de valeur sur actifs immobilisés constatées principalement dans le cadre des tests de dépréciations des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et des goodwill ;

les plus ou moins-values liées à l’évolution du périmètre de consolidation (acquisition ou cession) ;

les litiges majeurs qui ne naissent pas de l’activité opérationnelle du Groupe. Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. EBITDA courant Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. EBITDA courant hors IFRS 16 EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16. Endettement financier net L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents de trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe. Endettement financier net hors IFRS 16 Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier hors IFRS 16 Résultat financier moins les intérêts financiers des dettes locatives Résultat opérationnel Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Trésorerie nette La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe. Trésorerie nette hors IFRS 16 Trésorerie nette hors dette locative Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.



APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16





EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges

de loyers entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 Cash-flow libre opérationnel Décaissement des loyers

entrant dans le champ d’application d’IFRS 16





Cash-flow libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant

les impacts relatifs aux loyers entrant

dans le champ d’application

de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative





Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net

minoré de la dette locative Résultat financier Intérêts financiers

des dettes locatives Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative





1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

2 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

3 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant

4 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

2 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

5 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

6 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

3 Données marché publiées par Banque de France le 22 juillet 2025.

8 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16.

9 Dette nette sur EBITDA (IFRS 16) à fin décembre.

10 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

11 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

12 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

13 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant

14 EBITDA courant : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

15 Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16.

16 Dette nette sur EBITDA (IFRS 16) à fin décembre.

