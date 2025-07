CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER SEMESTRE 2025

Dans un contexte économique incertain, SYNERGIE enregistre une croissance de +1,8 % au premier semestre 2025, avec un chiffre d’affaires de 1 582,8 M€.





en M€ T2 2025 T2 2024 Variation S1 2025 S1 2024 Variation International 493,1 472,2 4,4% 956,7 920,2 4,0% France 332,3 331,8 0,2% 626,1 635,2 -1,4% Total 825,4 804,0 2,7% 1 582,8 1 555,4 1,8%





SYNERGIE affiche un chiffre d’affaires semestriel de 1 582,8 M€, en croissance de +1,8 % par rapport à 2024 (-0,1 % à devise et périmètre constants), témoignant de la résilience de son activité dans un environnement économique et géopolitique incertain. Cette performance est portée par l’intégration réussie des activités australiennes, générant un effet périmètre de 26,2 M€. L’international représente 60,4 % du chiffre d’affaires du premier semestre, contre 59,2 % en 2024.

L’International enregistre une croissance de +4,0%, soutenue à la fois par l’effet périmètre des acquisitions et par une croissance organique de +0,9%, reflet de la résilience des activités historiques. L’Europe du Nord et de l’Est subit les effets de la poursuite du recul du marché de l’intérim (-1,9%). L’Europe du Sud maintient quant à elle son dynamisme (+2,9%), portée par les activités italiennes et espagnoles du groupe.

En France, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 626,1M€, en recul de -1,4% par rapport au S1 2024. Cette évolution reflète l’impact d’une conjoncture économique et politique toujours instable. Toutefois, le second trimestre affiche une inflexion positive, avec une croissance de +0,2 %, soutenant la perspective d’une stabilisation progressive de l’activité.

Dans un environnement international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes et par une compétition accrue, SYNERGIE reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance, tout en demeurant vigilant et agile dans l’adaptation de ses organisations et de ses offres.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

• Publication des résultats semestriels le 24 septembre 2025 après Bourse

