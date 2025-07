Leil Storage annonce la prise en charge de la solution SaunaFS HAMR pour une capacité de stockage accrue lors des déploiements sur site

TALLINN, Estonie, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leil Storage annonce ce jour la compatibilité de SaunaFS 5.0 concernant la nouvelle technologie d’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR), renforçant ainsi son système de fichiers distribué open source de pointe pour les charges de travail sur site à l’échelle de l’exaoctet. Grâce à cette mise à jour, SaunaFS 5.0 prend entièrement en charge les disques durs HAMR SMR de Seagate Technology, LLC, leader mondial du stockage de données à grande capacité, pour ainsi permettre l’intégration des disques durs les plus volumineux du secteur et repousser les limites des systèmes de stockage durables à grande échelle.

Une capacité de stockage et une efficacité révolutionnaires

De par sa compatibilité avec les disques durs HAMR conçus via la plateforme Mozaic3+™, SaunaFS 5.0 offre à ses clients les capacités de stockage sur disque les plus élevées du secteur. En associant l’écriture assistée par laser avancée (HAMR) à la gestion des pistes en bardeaux (SMR), les entreprises peuvent bénéficier d’une densité de surface de pointe idéale pour les charges de travail à très grande échelle, le stockage Nearline et l’archivage.

Cette version présente les principales fonctionnalités suivantes :

Une compatibilité native HAMR SMR : déploiement rapide et facile des disques HAMR SMR Mozaic3+ ™ de Seagate Technology, LLC.

: déploiement rapide et facile des disques HAMR SMR Mozaic3+ de Seagate Technology, LLC. Une flexibilité de regroupement et une simplicité de démarrage : fonctionnement mixte entre les disques CMR, HAMR et HAMR SMR, même dotés de capacités différentes.

: fonctionnement mixte entre les disques CMR, HAMR et HAMR SMR, même dotés de capacités différentes. Une amélioration des performances : les optimisations apportées au traitement des données ont permis d’améliorer considérablement les performances en matière de lecture et d’écriture.

: les optimisations apportées au traitement des données ont permis d’améliorer considérablement les performances en matière de lecture et d’écriture. Une conception axée sur la durabilité : une intégration améliorée avec des outils de durabilité, tels que le système de stockage auto-réparable intégrant les technologies Autonomous Drive Regeneration (ADR) et Infinite Cold Engine (ICE) de Leil afin de réaliser de réelles économies d’énergie sur des projets à l’échelle des pétaoctets et exaoctets.

« Nous avons toujours estimé que la technologie à très grande échelle ne devait pas être réservée aux géants de la technologie », a déclaré David Gerstein, directeur technique de Leil Storage. « Il était très important pour nous que SaunaFS 5.0 assure la compatibilité des disques HAMR de manière générale, et plus particulièrement des disques HAMR SMR, dès leur mise sur le marché. Nous souhaitions que les entreprises de toutes tailles puissent bénéficier dès que possible de ces avancées considérables en matière de capacité de stockage. Cette solution permet à tout le monde de bénéficier d’un stockage innovant et efficace. »

Leil invite toutes les entreprises traitant d’importants volumes de données à participer au lancement et à profiter des avantages des technologies à très grande échelle sur site pour une génération et une consommation durables des données, sans nuire à la performance. Les organismes de recherche, les pôles de supercalcul et les établissements d’enseignement peuvent bénéficier de conditions avantageuses.

À propos de Leil Storage

Leil Storage fournit des solutions de stockage de fichiers évolutives et durables, façonnant l’avenir de l’infrastructure de données d’entreprise. SaunaFS est une solution gratuite disponible en open source, et propose des modules commerciaux pour bénéficier de fonctionnalités avancées et d’une assistance technique.

