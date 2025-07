Galapagos rapporteert halfjaarcijfers 2025 en geeft een update over de activiteiten in het tweede kwartaal

De benoemingen van een nieuwe CEO, CFO en ervaren business development-leiders met bewezen ervaring in strategische transacties, versterken de positie van het bedrijf om aandeelhouderswaarde te creëren en de pijplijn uit te breiden

Strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waaronder een mogelijke desinvestering, worden geëvalueerd; de CAR-T-programma’s blijven positieve vooruitgang boeken met recent gepresenteerde klinische data

Sterke balans met €3,1 miljard in geldmiddelen en financiële investeringen per 30 juni 2025

Mechelen, België; 23 juli 2025, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – voorwetenschap – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakte vandaag haar financiële resultaten voor het eerste halfjaar van 2025 bekend en gaf een update voor het tweede kwartaal en tot op heden. De resultaten worden verder toegelicht in het financiële verslag over het eerste halfjaar van 2025 dat beschikbaar is in de rubriek financiële verslagen op de corporate website.

“We zijn een nieuw, ambitieus hoofdstuk gestart in onze strategische transformatie,” zei Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Onze prioriteiten zijn duidelijk: het nastreven en uitvoeren van baanbrekende transacties om een pijplijn van innovatieve klinische programma’s op te bouwen en de beschikbare cash maximaal in te zetten voor nieuwe business development, met als doel om een wezenlijke impact voor patiënten te realiseren. Ik ben verheugd dat Aaron, Sooin en Dan zich bij ons hebben gevoegd; zij brengen relevante ervaring mee om deze doelen te helpen bereiken. We boeken ook goede vooruitgang in de evaluatie van strategische alternatieven voor onze celtherapie business en kijken er naar uit aandeelhouders hierover tijdig te informeren.”

Aaron Cox, CFO van Galapagos, zei: “Ik ben zeer verheugd om me bij Galapagos aan te sluiten op zo’n cruciaal moment in de ontwikkeling van het bedrijf. We hebben het eerste halfjaar van 2025 afgesloten met een sterke kaspositie van €3,1 miljard, wat een solide basis vormt voor onze volgende groeifase. We blijven ons inzetten voor gedisciplineerde kapitaalallocatie terwijl we actief op zoek gaan naar business development opportuniteiten om een pijplijn met innovatieve programma’s op te bouwen. Na recente wijzigingen in het leiderschap en terwijl we strategische opties voor de celtherapietak evalueren, voorzien we een update van onze kasvooruitzichten voor 2025 bij de resultaten van het derde kwartaal.”

TWEEDE KWARTAAL EN RECENTE BEDRIJFSUPDATE

Strategische en corporate update

Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de markt, kondigde Galapagos op 13 mei 2025 het besluit van haar Raad van Bestuur aan om de eerder voorgestelde splitsing opnieuw te evalueren waarbij strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waaronder een mogelijke desinvestering, worden geëvalueerd met als doel de aandeelhouderswaarde te maximaliseren: Om dit proces te faciliteren heeft Galapagos “Galapagos Cell Therapeutics” opgezet als een zelfstandige entiteit binnen de groep om alle celtherapieactiviteiten te consolideren. Een update over dit strategisch proces wordt verwacht bij de resultaten van het derde kwartaal 2025. Morgan Stanley treedt op als financieel adviseur in dit proces.

De overige activiteiten van Galapagos richten zich op het opbouwen van een robuuste en innovatieve pijplijn via baanbrekende transacties. De afgelopen maanden heeft het bedrijf doelgerichte maatregelen genomen om deze strategie verder vorm te geven, onder meer door het versterken van het leiderschap en het beter afstemmen van interne competenties op de beoogde doelstellingen: Het uitvoerend leiderschap werd versterkt met de benoeming van Henry Gosebruch tot CEO, ter opvolging van Dr. Paul Stoffels 1 , en Aaron Cox tot CFO, als opvolger van Thad Huston. Mevrouw Sooin Kwon werd benoemd als Chief Business Officer (CBO) en de heer Dan Grossman als Chief Strategy Officer (CStO), met ingang van 4 augustus 2025. De rekrutering van extra leiderschapsprofielen met als doel het managementteam verder te versterken, is lopende. Dawn Svoronos en Jane Griffiths werden via coöptatie benoemd tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder per 28 juli 2025, ter vervanging van Peter Guenter en Simon Sturge die zullen aftreden. Galapagos en Gilead sloten een celtherapie royalty- en verzakingsovereenkomst af waarbij Galapagos binnen celtherapie volledige wereldwijde ontwikkelings- en commercialisatierechten verkrijgt. Met onmiddellijke ingang heeft Gilead geen opt-in-rechten meer op deze programma’s volgens de Optie-, Licentie- en Samenwerkingsovereenkomst (OLCA). De procedure voor transacties met verbonden partijen onder Belgisch recht werd in verband met deze wijziging toegepast. Meer informatie is te vinden in de juridische mededeling in bijlage bij dit persbericht. Galapagos heeft bepaalde programma’s met kleine moleculen in oncologie en immunologie overgedragen aan Onco3R Therapeutics en zal in ruil daarvoor aandelen en toekomstige succesbetalingen ontvangen. Galapagos onderzoekt actief samenwerkingsmogelijkheden voor GLPG3667, een kleine molecule TYK2-remmer, momenteel in studies ter voorbereiding op fase 3 voor systemische lupus erythematosus (SLE) en dermatomyositis (DM). De topline resultaten van de lopende studies met GLPG3667 worden verwacht in de eerste helft van 2026.



Voortgang van celtherapiepijplijn en -platform volgens de huidige planning – onder voorbehoud van strategische herziening

Galapagos presenteerde veelbelovende nieuwe gegevens over de veiligheid, werkzaamheid en productie van GLPG5101 (CD19 CAR-T) tijdens het ICML-congres voor het volledig ingeschreven cohort van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie bij patiënten met recidief/refractair (R/R) indolent non-Hodgkinlymfoom (iNHL) (Cohort 3). Per de afsluitingsdatum van 14 oktober 2024 ondergingen 34 patiënten met R/R iNHL leukaferese (folliculair lymfoom, FL, n=29; marginaal zone lymfoom, MZL, n=5), waarvan 32 (94%) een infusie met GLPG5101 ontvingen. De behandeling met GLPG5101 toonde een veelbelovende werkzaamheid, met robuuste en langdurige expansie van CAR-T cellen. Er werd een compleet responspercentage (CR) van 97% (31 van 32 patiënten) waargenomen, waarbij 100% van de geëvalueerde patiënten (10 van 10) MRD-negatief waren op het moment van complete respons. De progressievrije overleving (progression free survival, PFS) na 12 maanden bedroeg 97%. GLPG5101 toonde een bemoedigend veiligheidsprofiel, met lage percentages ernstige cytokine release syndrome (CRS) en immuun-effectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICANS), en er werden geen sterfgevallen gerapporteerd.

Tijdens het EHA-congres presenteerde Galapagos nieuwe veelbelovende pooled veiligheids- en productiedata voor GLPG5101 uit de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie bij 64 patiënten met R/R NHL. Per de afsluitingsdatum van 14 oktober 2024, ontvingen van de 64 geïncludeerde patiënten, 61 een behandeling, wat resulteerde in een uitvalpercentage van slechts 5%, aanzienlijk lager dan de benchmark binnen de sector. Bovendien werd 95% van de patiënten behandeld met verse, stem-like early memory CD19 CAR-T cellen, waarbij 89% de behandeling binnen zeven dagen kreeg toegediend. Hierdoor kon het gebruik van cryopreservatie en cytotoxische overbruggende therapieën worden vermeden. De gegevens tonen aan dat GLPG5101 goed werd verdragen in deze zwaar voorbehandelde populatie: er werd slechts één geval van Graad 3 CRS en één geval van Graad 3 ICANS gerapporteerd.

GLPG5101 wordt verder ontwikkeld richting een pivotale studie voor de behandeling van mantelcellymfoom (MCL), waarbij de inclusie van patiënten naar verwachting in 2026 van start zal gaan. Na recente aanpassingen aan het ontwerp van het klinische studieprotocol wordt de indiening van een Biologics License Application (BLA) momenteel voorzien in 2028, met een verwachte goedkeuring in 2029.

Galapagos heeft recent een samenwerkingsovereenkomst gesloten met CELLforCURE, een dochteronderneming van Seqens, om de decentrale productie van GLPG5101 te ondersteunen in het kader van de klinische ontwikkeling in Parijs en de bredere regio in Frankrijk.

De overige programma’s blijven voortgang boeken waaronder GLPG5301, een BCMA CAR-T kandidaat voor R/R multipel myeloom; uza-cel, een MAGE A4 TCR-T kandidaat voor hoofd- en halskanker in samenwerking met Adaptimmune; en de next-gen CAR-T-programma’s in vroege ontwikkeling.

FINANCIËLE PRESTATIES

Kerncijfers eerste halfjaar 2025 (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst/verlies (-) per aandeel)

6 maanden eindigend 30 juni % Wijziging







2025 2024 Opbrengsten uit leveringen 18,5 19,1 -3% Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 121,8 121,2 +1% Totale netto-omzet 140,3 140,3 - Kost van verkochte producten (18,4) (19,1) -4% R&D-kosten (278,0) (145,2) +91% Algemeen, administratie-, verkoop- en marketingkosten (74,5) (63,9) +23% Overige bedrijfsopbrengsten 14,9 16,6 -10% Bedrijfsverlies (215,7) (71,3) +209% Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten (66,2) 49,5

Netto overig financieel resultaat 21,2 48,9

Inkomstenbelasting 1,7 1,1

Nettowinst/nettoverlies (-) uit voortgezette activiteiten (259,0) 28,2

Nettowinst/nettoverlies (-) uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen (0,1) 71,0

Nettowinst/nettoverlies (-) van de periode (259,1) 99,2

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) (3,93) 1,51

Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 3.091,5 3.430,4



GEDETAILLEERDE FINANCIËLE INFORMATIE VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2025

Op 13 mei 2025 heeft Galapagos een strategische update bekendgemaakt met betrekking tot het voornemen van de onderneming om zich op te splitsen in twee beursgenoteerde entiteiten. Sinds de eerste aankondiging op 8 januari 2025 heeft het bedrijf aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de reorganisatie van haar activiteiten met het oog op de splitsing, die naar verwachting medio 2025 zou plaatsvinden, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders en andere gebruikelijke voorwaarden. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de markt heeft de Raad van Bestuur van Galapagos echter besloten om de eerder voorgestelde splitsing opnieuw te evalueren. Het bedrijf onderzoekt alle strategische alternatieven voor de bestaande activiteiten, waaronder celtherapie, met de nadruk op het maximaliseren van de beschikbare middelen voor baanbrekende business development transacties.

Het totaal bedrijfsverlies uit voortgezette activiteiten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 bedroeg €215,7 miljoen, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €71,3 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024. Dit bedrijfsverlies werd negatief beïnvloed door de geplande strategische reorganisatie en splitsing, voor een totaal bedrag van €131,6 miljoen. Dit toont zich in ontslagvergoedingen van €47,5 miljoen, in kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingen van €45,7 miljoen, in bijzondere waardeverminderingen op vast actief gerelateerd aan activiteiten met kleine moleculen van €12,0 miljoen, in transactiekosten van €16,6 miljoen, in de versnelde erkenning van de niet-kaskosten voor inschrijvingsrechtenplannen voor €8,0 miljoen en in overige kosten voor €1,8 miljoen.

De totale netto-omzet voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 bedroeg €140,3 miljoen, in vergelijking met €140,3 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot Galapagos drug discovery platform bedroeg €115,1 miljoen in de eerste zes maanden van beide 2025 en 2024. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 juni 2025 bevat €1,0 miljard toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf, dat lineair erkend zal worden over de resterende periode van de Optie-, Licentie- en Samenwerkingsovereenkomst (OLCA) met Gilead.

voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 bedroeg €140,3 miljoen, in vergelijking met €140,3 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot Galapagos drug discovery platform bedroeg €115,1 miljoen in de eerste zes maanden van beide 2025 en 2024. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 juni 2025 bevat €1,0 miljard toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf, dat lineair erkend zal worden over de resterende periode van de Optie-, Licentie- en Samenwerkingsovereenkomst (OLCA) met Gilead. De kost van verkochte producten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 bedroeg €18,4 miljoen, vergeleken met €19,1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet.

voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 bedroeg €18,4 miljoen, vergeleken met €19,1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen €278,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €145,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2024. Toegenomen personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen), de bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (gerelateerd aan programma’s met kleine moleculen), kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten en hogere kosten gerelateerd aan celtherapieprogramma’s in oncologie leidden tot deze toename van kosten van onderzoek en ontwikkeling.

bedroegen €278,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €145,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2024. Toegenomen personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen), de bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (gerelateerd aan programma’s met kleine moleculen), kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten en hogere kosten gerelateerd aan celtherapieprogramma’s in oncologie leidden tot deze toename van kosten van onderzoek en ontwikkeling. De algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €74,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €63,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2024. Deze toename was voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen) en hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies (transactiekosten).

bedroegen €74,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €63,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2024. Deze toename was voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen) en hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies (transactiekosten). Overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €14,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €16,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de afname van doorrekeningen aan Alfasigma.

De netto financiële kosten in de eerste zes maanden van 2025 bedroegen €45,0 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €98,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2024.

Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersverliezen bedroegen €66,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, in vergelijking met reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten van €49,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2024, en waren hoofdzakelijk te wijten aan €37,9 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, en aan €27,2 miljoen negatieve reële waarde aanpassingen van financiële investeringen.

bedroegen €66,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, in vergelijking met reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten van €49,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2024, en waren hoofdzakelijk te wijten aan €37,9 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, en aan €27,2 miljoen negatieve reële waarde aanpassingen van financiële investeringen. Netto overige financiële opbrengsten bedroegen €21,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met €48,9 miljoen netto financiële opbrengsten in de eerste zes maanden van 2024. Netto-intrestopbrengsten liepen op tot €21,5 miljoen in de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 in vergelijking met netto-intrestopbrengsten van €49,3 miljoen in de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, als gevolg van de lagere intrestvoeten.

Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €259,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2025, in vergelijking met een nettowinst uit voortgezette activiteiten van €28,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2024.

Het nettoverlies uit beëindigde activiteiten met betrekking tot Jyseleca® bedroeg €0,1 miljoen voor de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met een nettowinst van €71,0 miljoen voor de eerste zes maanden van 2024. De bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 was voor het grootste deel het gevolg van de meerwaarde van €52,3 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma.

Galapagos rapporteerde een nettoverlies in de zes maanden eindigend op 30 juni 2025 van €259,1 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 van €99,2 miljoen.

Geldmiddelen, kasequivalenten en financiële investeringen bedroegen in totaal €3.091,5 miljoen op 30 juni 2025, in vergelijking met €3.317,8 miljoen op 31 december 2024.

Op 30 juni 2025 omvatten de geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen $2.156,2 miljoen in U.S. dollars ($726,9 miljoen op 31 december 2024) die wisselkoerswinsten of -verliezen in de financiële resultaten zouden kunnen genereren in overeenstemming met de schommelingen van de wisselkoers tussen de euro en de U.S. dollar, aangezien de functionele valuta van Galapagos de euro is.

Een totale netto-afname in geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen van €226,3 miljoen werd gerapporteerd in de eerste zes maanden van 2025, vergeleken met een netto-afname van €254,1 miljoen in de eerste zes maanden van 2024. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €91,5 miljoen, (ii) €122,7 miljoen wisselkoersverliezen, negatieve wijzigingen in de reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijziging in te ontvangen intresten, (iii) €20,0 miljoen leningen en kasvoorschotten gegeven aan derden, en (iv) een inkomende kasstroom van €7,9 miljoen gerelateerd aan de aankoop/verkoop van dochterondernemingen.

FINANCIËLE PROGNOSE

Per 30 juni 2025 beschikte Galapagos over circa €3,1 miljard aan geldmiddelen en financiële investeringen. In het licht van de recente wijzigingen in het leiderschap en de lopende evaluatie van strategische alternatieven voor de celtherapietak, is Galapagos van plan om bij de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal van 2025 een geactualiseerde financiële prognose voor 2025 te verstrekken.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met activiteiten in Europa, de VS en Azië, toegewijd aan het verbeteren van patiëntuitkomsten door baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel meer levensjaren en een betere levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

1 Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV

De operationele cash burn (of operationele kasstroom als deze liquiditeitsmaatstaf positief is) is gelijk aan de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten), min:

– de eventuele netto-opbrengsten uit verhoging van aandelenkapitaal en uitgiftepremies die zijn opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

– de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de financiële investeringen, indien van toepassing, de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

– de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.



Deze alternatieve liquiditeitsmaatstaf is naar de mening van het bedrijf een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor zes maanden eindigend 30 juni 2025 bedroeg €91,5 miljoen en kan worden aangesloten met het kasstroomoverzicht door rekening te houden met de toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €10,5 miljoen, aangepast voor (i) de nettoverkoop van financiële investeringen voor een bedrag van €114,0 miljoen, (ii) de inkomende kasstroom gerelateerd aan de verkoop/aankoop van dochterondernemingen voor een bedrag van €8,0 miljoen en (iii) de kasvoorschotten en leningen aan derden voor een bedrag van €20,0 miljoen.

BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT

Aankondiging in toepassing van artikel 7:97, §4/1 van het WVV (gereglementeerde informatie – voorkennis)

De Raad van Bestuur van Galapagos NV (“Galapagos” of de “Vennootschap”) heeft het aangaan van een royalty- en verzakingsovereenkomst met Gilead goedgekeurd (de “Royaltyovereenkomst”) (de “Verrichting”).

Gilead Sciences Inc., als uiteindelijke moedervennootschap van Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, referentieaandeelhouder van de Vennootschap (“Gilead”), de tegenpartij onder de Royaltyovereenkomst, is een verbonden partij van de Vennootschap in de zin van IAS 24. De transactie die wordt overwogen in het kader van deze overeenkomst is bijgevolg onderworpen aan de voltooiing van de procedure voorzien in artikel 7:97 van het WVV.

Details van de Verrichting

De Verrichting verschaft de Vennootschap een ontheffing van de verplichtingen die zij is aangegaan onder de optie-, licentie- en samenwerkingsovereenkomst (option, license and collaboration agreement) tussen de Vennootschap en Gilead Sciences van 14 juli 2019 (de “OLCA”) met betrekking tot de celtherapieactiviteiten van de Vennootschap, hetgeen de Vennootschap met onmiddellijke ingang volledige wereldwijde ontwikkelings- en commercialiseringrechten geeft.

Als tegenprestatie voor deze ontheffing, is de Vennootschap overeenkomen om aan Gilead een single digit royalty te betalen op (i) alle jaarlijkse nettoverkopen van de relevante producten binnen de celtherapieactiviteiten, en (ii) de desinvesteringsinkomsten ontvangen door de Vennootschap in het kader van een desinvestering van (een deel van) de celtherapieactiviteiten.

Conclusie van het Comité en beoordeling door de commissaris van de Vennootschap

Een comité van drie onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur van Galapagos (het “Comité”) heeft de voorwaarden van het transactiedocument beoordeeld en een schriftelijk, gemotiveerd advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Het Comité werd bijgestaan door Lazard als onafhankelijke expert (de “Expert”) en Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP.

In haar advies concludeert het Comité dat: “In het licht van artikel 7:97 van het WVV heeft het Comité, met de hulp van de Expert, een grondige analyse van het Voorgestelde Besluit uitgevoerd.

Deze beoordeling omvatte een gedetailleerde analyse van de Verrichting die in dit Voorgestelde Besluit is opgenomen, een analyse van de financiële impact en andere gevolgen daarvan, een identificatie van de voor- en nadelen en een beoordeling van hoe deze passen in de strategie van de Vennootschap.

Op basis van een dergelijke beoordeling is het Comité van mening dat het Voorgestelde Besluit en de daarin vervatte Verrichting in het belang van de Vennootschap zijn, gezien de afweging tussen de voor- en nadelen die de verrichting vertegenwoordigt en het potentieel om de waardecreatie voor alle aandeelhouders te versnellen.”

De Raad van Bestuur heeft in zijn besluitvorming niet afgeweken van de conclusie van het Comité. De commissaris van de Vennootschap heeft zijn beoordeling uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7:97, §4 van het WVV, waarvan de conclusie als volgt luidt: “Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het Ad hoc comité van de onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur op datum van 22 juli 2025 en in de notulen van de Raad van Bestuur op datum van 22 juli 2025, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 WVV en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context."

Bijlage