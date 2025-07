Galapagos verwelkomt ervaren farmaceutische leidinggevenden Dawn Svoronos en Jane Griffiths in haar Raad van Bestuur

Nieuwe Bestuurders brengen uitgebreide commerciële, operationele en transactionele ervaring mee naar de Raad van Bestuur

Mechelen, België; 23 juli 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de benoeming aan, via coöptatie, van Dawn Svoronos en Jane Griffiths, als Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurders van de Raad van Bestuur, met ingang van 28 juli 2025.

Dawn Svoronos en Jane Griffiths zullen Peter Guenter en Simon Sturge vervangen, die op 28 juli 2025 uit de Raad van Bestuur zullen aftreden.

Jérôme Contamine, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “We zijn erg verheugd om Dawn en Jane te mogen verwelkomen in onze Raad van Bestuur. Hun benoemingen versterken onze Raad van Bestuur en onderstrepen ons streven naar waardecreatie op lange termijn. Namens de hele Raad van Bestuur en het managementteam wil ik Peter en Simon hartelijk bedanken voor hun toewijding en belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren. Hun strategische guidance, vooral tijdens deze cruciale overgangsperiode, is van onschatbare waarde geweest.”

“We heten Dawn en Jane van harte welkom in de Raad van Bestuur”, aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Ze brengen tientallen jaren van wereldwijde leiderschapservaring in onze sector mee, met een sterke staat van dienst op het gebied van commerciële strategie, organisatorische transformatie, strategische transacties en corporate governance. Hun perspectieven zullen van groot belang zijn bij het voortzetten van onze transformatie en onze focus op het opbouwen van een nieuwe pijplijn van innovatieve programma's met het potentieel om betekenisvolle geneesmiddelen te worden.”

Dawn Svoronos heeft meer dan 30 jaar internationale ervaring in de biofarmaceutische sector, met een sterke staat van dienst op het gebied van commercieel leiderschap. Ze werkte 23 jaar bij Merck, buiten de Verenigde Staten en Canada bekend als MSD, waar ze functies met steeds meer verantwoordelijkheid bekleedde. Als President van Europa en Canada leidde ze met succes de integratie van Merck en Schering-Plough na de fusie en hield ze toezicht op de activiteiten in 30 Europese markten. Eerder was zij onder meer President van Merck Canada, Vice President van Asia Pacific en Vice President van Global Marketing voor de Artritis, Analgetica en Osteoporose franchises waar zij verantwoordelijk was voor de wereldwijde merkstrategie, marktinformatie, prijsstelling en levenscyclusbeheer. Momenteel is zij Voorzitter van de Raad van Bestuur van Xenon Pharmaceuticals en lid van de Raden van Bestuur van Adverum Biotechnologies en AgNovos Bioscience. Dawn is een Canadese.

Jane Griffiths heeft uitgebreide ervaring in internationaal bedrijfsleiderschap en hightech gezondheidszorgbedrijven, meest recentelijk als Global Head van Actelion Ltd (nu Johnson & Johnson). Daarvoor werkte ze tien jaar bij Johnson & Johnson, waar ze verschillende leidinggevende functies bekleedde, waaronder Company Group Chair van Janssen EMEA, de onderzoeksafdeling van het bedrijf. Ze was ook Voorzitter van de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust in EMEA en Sponsor van zowel het Women's Leadership Initiative als de Global Pharmaceuticals Sustainability Council. Ze is voormalig Voorzitter van zowel het PhRMA Europe Committee als het Directiecomité van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Ze was ook Niet-Uitvoerend Bestuurder van Johnson Matthey plc en lid van de Corporate Advisory Board voor de 'Your Life'-campagne van de Britse regering, die STEM-onderwijs promoot. Momenteel is ze Niet-Uitvoerend Bestuurder in de Raad van Bestuur van BAE Systems. Jane heeft de Britse nationaliteit.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met activiteiten in Europa, de VS en Azië, toegewijd aan het verbeteren van patiëntuitkomsten door baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel meer levensjaren en een betere levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603







media@glpg.com Investeerders:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239







ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals 'zal', 'langetermijn', 'verder' en 'vooruit', en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de benoeming van nieuwe bestuurders door middel van coöptatie. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garanties voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met onbekende en bekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat wij niet in staat zijn om de verwachte voordelen van de benoeming van de nieuwe bestuurders door middel van coöptatie te realiseren. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin we actief zijn, consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of prestaties in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

Bijlage