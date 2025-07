Synervest Group sichert sich 4 Mio. US-Dollar in Serie-A-Finanzierung zur Beschleunigung der globalen Expansion

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Market—Synervest Group, eine Fintech-Holdinggesellschaft, die institutionelle Infrastruktur in den Bereichen Handel, Zahlungsverkehr und Finanztechnologie bereitstellt, gab heute bekannt, dass sie eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hat. Angeführt wurde die Runde von der Jura Investment Group, mit erneuter Beteiligung von CMT Digital. Die Bewertung der Synervest Group steigt damit auf 60 Millionen US-Dollar – und hat sich damit innerhalb eines Jahres verdoppelt.

Die Kapitalzufuhr folgt auf eine Phase starker kommerzieller und operativer Entwicklung im gesamten Finanzdienstleistungsportfolio von Synervest. Die Mittel werden eingesetzt, um die internationale Expansion zu beschleunigen, die regulatorische Präsenz des Unternehmens auszubauen und das institutionelle Angebot weiter zu stärken.

„Die Gewinnung von Jura als strategischem Partner und die fortgesetzte Unterstützung durch CMT Digital sind eine starke Bestätigung für unser Geschäftsmodell und unsere langfristige Vision“, so Alexander Oelfke, Gründungspartner der Synervest Group. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, schneller zu wachsen, unsere regulatorischen Kompetenzen zu vertiefen und unsere Präsenz auf institutionellen Märkten auszubauen.“

Mit juristischen Einheiten und behördlichen Zulassungen in wichtigen internationalen Rechtsgebieten betreibt Synervest operative Zentren in Europa und im Nahen Osten und unterstützt Finanzinstitute, die eine konforme, skalierbare und grenzüberschreitende Infrastruktur benötigen.

„Wir sehen großes Potenzial in der Synervest Group und freuen uns darauf, ihre globale Expansion zu unterstützen. Ihr innovativer Ansatz im Bereich Fintech passt gut zu unserer Vision, und wir freuen uns darauf, mit unserem Fachwissen zu ihrem Wachstum beizutragen“, so Bas Kooijman, CEO der Jura Investment Group.

„Die Zukunft der Finanzmärkte wird von Unternehmen geprägt sein, die grenzüberschreitend tätig sind und gleichzeitig die höchsten regulatorischen Standards erfüllen“, erklärte Jan-Dirk L., Mitbegründer von CMT Digital. „Synervest schafft genau das: eine robuste Handelsinfrastruktur, die speziell für globale Institutionen entwickelt wurde. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Über die Synervest Group

Die Synervest Group ist eine globale Fintech-Plattform, die ein einheitliches und stark vernetztes, compliance-orientiertes Ökosystem bietet. Sie ermöglicht skalierbare Lösungen für B2B- und B2C-Modelle – sowohl für den Eigengebrauch als auch für externe Anwendungen – in den Bereichen Handel, Zahlungsverkehr und Finanztechnologie. Mit Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM) ist das Unternehmen in wichtigen internationalen Finanzzentren mit behördlichen Lizenzen in mehreren Rechtsordnungen präsent.

