Synervest Group lève 4 millions de dollars en série A en vue de donner un coup d’accélérateur à son développement international et à son infrastructure fintech institutionnelle

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Market -- Synervest Group, fintech holding développant une infrastructure institutionnelle dans les domaines du trading, des solutions de paiement et de la technologie financière, annonce ce jour avoir levé 4 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A. Ce tour de force se doit à Jura Investment Group, avec le concours confirmé de CMT Digital, et porte la valorisation de l’entreprise à 60 millions de dollars, soit le double de sa valorisation d’il y a à peine 12 mois.

Ce financement se concrétise à l’issue d’une nette embellie commerciale et opérationnelle enregistrée au sein de toutes les branches des services financiers de Synervest. Les fonds serviront à doper son développement à l’échelle mondiale, renforcer l’empreinte réglementaire du groupe et enrichir son offre institutionnelle.

« Accueillir Jura comme partenaire stratégique aux côtés de CMT Digital, qui nous témoigne un appui constant, reflète une validation majeure de notre modèle et de notre vision à long terme », explique Alexander Oelfke, associé fondateur de Synervest Group. « Cette alliance nous permet d’accélérer notre croissance, de renforcer nos offres réglementaires et d’étendre notre portée sur les marchés institutionnels », poursuit-il.

À l’appui de ses entités juridiques et licences réglementaires dans des juridictions internationales clés, Synervest exploite des centres opérationnels en Europe et au Moyen-Orient, et se met au service des institutions financières en quête d’une infrastructure transfrontalière évolutive et conforme aux directives en vigueur.

« Un fort potentiel se détache de Synervest Group et nous nous réjouissons d’accompagner son développement à l’échelle mondiale. Son approche nouvelle de la fintech fait parfaitement écho à notre vision, et nous avons hâte de lui apporter notre expertise et précipiter sa croissance », indique Bas Kooijman, PDG de Jura Investment Group.

Pour Jan-Dirk L., cofondateur de CMT Digital, « L’avenir des marchés financiers sera à la main des entreprises capables d’exercer leurs activités à l’échelle mondiale tout en respectant les exigences réglementaires les plus strictes. C’est là précisément l’ambition de Synervest, à savoir développer une infrastructure de trading robuste conçue pour les institutions d’envergure mondiale. Nous sommes fiers d’accompagner sa prochaine phase de croissance ».

À propos de Synervest Group

Synervest Group est une fintech d’envergure mondiale développant un écosystème interconnecté et standardisé dans le respect des exigences de conformité. Sa plateforme permet de proposer des solutions évolutives adaptées aux modèles B2B et B2C, à déployer en interne comme en externe dans les domaines du trading, des systèmes de paiement et de la technologie financière. Domicilié dans la zone franche Abu Dhabi Global Market (ADGM), le groupe exerce ses activités à travers des centres financiers internationaux clés et dispose de licences réglementaires dans plusieurs juridictions.

Coordonnées

Marc Suárez - responsable marketing

marketing@synervest.group