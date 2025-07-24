Synervest Group 完成 400 万美元 A 轮融资，旨在加速全球机构级金融科技基础设施扩张

阿布扎比，阿联酋, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际金融中心——金融科技控股公司 Synervest Group 今日宣布完成 400 万美元 A 轮融资。该公司专注于为交易、支付及金融科技领域提供机构级基础设施。 本轮融资由 Jura Investment Group 领投，CMT Digital 持续跟投。公司估值达到 6000 万美元——较 12 个月前翻了一番。

此次投资正值 Synervest 旗下金融服务业务组合在商业和运营方面保持强劲发展势头之际。 融资资金将用于加速国际扩张、加强集团的监管布局，并强化其机构级服务能力。

“Jura 作为战略合作伙伴加入，加上 CMT Digital 的持续支持，是对我们商业模式和长期愿景的重要认可，”Synervest Group 创始合伙人 Alexander Oelfke 表示。 “这一合作伙伴关系使我们能够更快地扩大规模、深化监管能力，并拓展我们在机构市场的覆盖范围。”

Synervest 在关键国际司法管辖区拥有法律实体和监管牌照，在欧洲和中东设有运营中心，为寻求合规、可扩展跨境基础设施的金融机构提供服务。

“我们看到了 Synervest Group 的巨大潜力，很高兴能支持其全球扩张。 他们在金融科技领域的创新方法与我们的愿景高度契合，我们期待贡献我们的专业知识来加速他们的增长，”Jura Investment Group 首席执行官 Bas Kooijman 表示。

“未来金融市场的格局将由那些能够在满足最高监管标准的同时实现跨境运营的公司塑造，”CMT Digital 联合创始人 Jan-Dirk L. 表示。 “Synervest 正致力于构建这样一种强大、面向全球机构的交易基础设施。 我们很荣幸能够支持其下一阶段发展。”

关于 Synervest Group

Synervest Group 是一个全球金融科技平台，其所构建的统一且高度互联的合规导向型生态系统，可为交易、支付和金融科技领域的 B2B 和 B2C 模式提供可扩展的解决方案，同时支持自用和外部应用。 集团总部位于阿布扎比国际金融中心 (ADGM)，在多个关键国际金融中心开展业务，并已在多个司法管辖区获得监管牌照。

联系人

Marc Suárez - 营销负责人

marketing@synervest.group