Synervest Group 完成 400 萬美元 A 輪融資，加快機構金融科技基礎設施的全球擴張

阿布扎比，阿聯酋, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際金融中心——Synervest Group 是一家為交易、支付及金融技術提供機構級基礎設施的金融科技控股公司，今天宣佈已完成價值 400 萬美元的 A 輪融資。 本輪融資由 Jura Investment Group 領投，CMT Digital 持續參與，公司估值達 6,000 萬美元，較 12 個月前上升了一倍。

這次投資是在 Synervest 的金融服務業務組合表現強勁、營運蓬勃發展之後展開。 這筆資金將用於加快海外擴張、提升集團的監管地位，以及強化其機構服務。

Synervest Group 的創辦合夥人 Alexander Oelfke 透露：「Jura 以策略合作夥伴的身分加入，以及持續得到 CMT Digital 的支持，兩者皆是對我們業務模式和長期願景的一大認可。 這次合作令我們得以更迅速擴張，深化監管能力，並且加深我們在機構市場的影響力。」

Synervest 在主要國際司法管轄區擁有法人實體及監管牌照，且在歐洲及中東設有營運中心，為尋求合規、可擴展、跨境基礎設施的金融機構提供服務。

Jura Investment Group 行政總裁 Bas Kooijman 說道：「我們看到了 Synervest Group 的巨大潛力，並非常樂於支援他們在全球進行擴張。 他們在金融科技領域的創新方法與我們的願景不謀而合，我們期待貢獻這方面的專業知識，令他們得以加速發展。」

CMT Digital 共同創辦人 Jan-Dirk L. 則表示：「金融市場的未來，將由能夠跨境運作及符合最高監管標準的公司決定。 Synervest 因而專為全球機構建設強大的交易基礎設施。 我們為支持他們下一階段的增長而深感榮幸。」

關於 Synervest Group

Synervest Group 是一個全球金融科技平台，提供統一且高度互聯的合規主導生態系統，能夠為交易、支付和金融科技等範疇的自營或外部應用提供可擴展的 B2B 和 B2C 產品。 集團總部位於阿布扎比國際金融中心（ADGM），業務遍及全球主要國際金融樞紐，並於多個司法管轄區均持有監管牌照。

聯絡人：

Marc Suárez - 營銷部門主管

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