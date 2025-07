Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 24 juillet 2025 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au premier semestre 2025

Performance commerciale et croissance de l’EBITDAaL soutenues, en dépit d'un environnement de marché difficile

Base clients mobiles postpayés +3,6 % en glissement annuel

Base clients câble +3,0 % en glissement annuel

Chiffre d’affaires en baisse de -1,5 % au S1 en glissement annuel

EBITDAaL en hausse de +4,7 % au S1 en glissement annuel1

Éléments opérationnels marquants Ajouts nets positifs malgré l’intensification de la pression concurrentielle et le ralentissement de la croissance du marché haut débit

La base clients mobiles postpayés a augmenté de 48k, soutenue notamment par notre offre hey! et par le succès de notre nouveau portefeuille mobile Orange, portant le nombre total d’abonnés à 3,5 millions (+3,6 % en glissement annuel)

La base de clients câble s’est accrue de 13k, portant le nombre total d’abonnés à 1 034k, (+3,0 % en glissement annuel)





Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium S1 2024 S1 2025 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 3393 3515 3,6% Ajouts nets (en milliers) 74 48 -34,7% Base clients câble (en milliers) 1004 1034 3,0% Ajouts nets (en milliers) 18 13 -24,8%





Éléments financiers marquants Le chiffre d’affaires total a atteint 962,7 millions d'euros, en baisse de 1,5 %, ce qui résulte d’une réduction des activités faiblement génératrices de marge et d’une légère diminution du chiffre d'affaires des services

L’EBITDAaL a connu une progression vigoureuse de +4,7 %, soutenu par la réalisation des synergies et par une maîtrise efficace des coûts

Les eCapex ont augmenté de +2,2 % à 184,0 millions d'euros, ce qui est en grande partie attribuable aux initiatives de déploiement des réseaux fixe et mobile





Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium en millions d’euros S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires consolidé 977,6 962,7 -1,5% Services facturés aux clients 794,2 786,0 -1,0% EBITDAaL 252,9 264,8 4,7% marge (% du chiffre d’affaires) 25,9% 27,5% 163 bp eCapex2 -180,1 -184,0 2,2% Cash-flow opérationnel ajusté3 72,8 80,8 10,9% Flux nets de trésorerie générés par l’activité 279,6 249,6 -10,7% Résultat net consolidé -17,7 2,5 -113,9% Endettement financier net 1 907,0 1 878,7 -1,5% Total des emprunts 1 952,0 1 929,2 -1,2%

Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Notre performance au premier semestre reflète la résilience et l’agilité d’Orange Belgium dans un environnement concurrentiel difficile. Malgré cela, cette performance repose sur la vigueur des ajouts nets, notamment sur le segment B2C, portée par le succès de notre portefeuille mobile et par des campagnes promotionnelles ciblées.

Sur le segment B2B, nous avons tiré parti de l’expertise collective des différentes entités Orange présentes en Belgique pour offrir une approche de marché unifiée aux PME, aux entreprises multinationales et aux organismes publics — ce qui nous a permis de franchir un nouveau cap important dans notre stratégie « Lead the Future ».

Dans le cadre de notre stratégie « Lead the Future », nous avons continué à investir dans notre réseau fixe, ce qui nous a permis de consolider notre place de leader grâce à la modernisation de nos infrastructures. Le déploiement de technologies de nouvelle génération et les partenariats que nous avons noués avec les acteurs phares du secteur nous permettent de bien nous positionner pour répondre aux futures exigences de connectivité et proposer des solutions à large bande à haute capacité.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer, ajoute :

Notre EBITDAaL est ressorti en très forte progression au premier semestre de l’année, porté par les synergies plus importantes que prévu enregistrées après l’acquisition de VOO et par la bonne exécution des initiatives de transformation mises en œuvre dans le cadre de notre stratégie « Lead the Future ».

Le léger accroissement des eCapex est la conséquence de la mise en œuvre de notre programme de partage de réseaux, qui nous procure des avantages significatifs, et de la modernisation de notre réseau fixe.

Compte tenu de ce premier semestre très solide et de la meilleure orientation de notre chiffre d'affaires que nous anticipons pour le second semestre, nous prévoyons d’atteindre le haut de la fourchette de nos objectifs d'EBITDAaL (entre 545 millions d'euros et 565 millions d'euros) pour l’exercice 2025. Nous réitérons notre engagement à maintenir notre discipline en matière d’investissement industriel et à mettre à profit nos gains d’efficience opérationnelle.







1 Impacté par les frais de gestion liés à la nouvelle convention de services de gestion avec Orange SA.

2 Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences

3 Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences





Pièce jointe