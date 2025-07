Persbericht

Embargo tot 24 juli 2025 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2025

Solide commerciële prestaties en groei van de EBITDAaL, ondanks een uitdagend marktklimaat

Aantal mobiele postpaidklanten +3,6% j-o-j

Aantal kabelklanten +3,0% j-o-j

Omzet H1 -1,5% j-o-j

EBITDAaL H1 +4,7% j-o-j1

Operationele hoogtepunten Positieve netto toevoegingen ondanks de hogere concurrentiedruk en de tragere groei van de breedbandmarkt

Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 48 duizend, onder andere dankzij ons hey!-aanbod en het succes van de nieuwe mobiele portfolio van Orange. Daardoor steeg het totale aantal abonnees tot 3,5 miljoen (+3,6% j-o-j)

Het aantal kabelklanten steeg met 13 duizend tot 1.034 duizend klanten (+3,0% j-o-j)





Operationele kerncijfers van Orange Belgium HJ1 2024 HJ1 2025 Variatie klanten met een mobiel abonnement (in '000) 3393 3515 3,6% nettotoevoegingen (in '000) 74 48 -34,7% kabelklanten (in '000) 1004 1034 3,0% nettotoevoegingen (in '000) 18 13 -24,8%





Financiële hoogtepunten De totale omzet bedroeg 962,7 miljoen euro, een daling van 1,5% na een daling van de activiteiten met lage marge en een lichte daling van de omzet uit diensten

De EBITDAaL steeg met een solide +4,7% dankzij gerealiseerde synergieën en een effectieve kostenbeheersing

dankzij gerealiseerde synergieën en een effectieve kostenbeheersing De eCapex stegen met +2,2% tot 184,0 miljoen euro, wat grotendeels kan worden toegeschreven aan initiatieven in verband met de uitrol van zowel vaste als mobiele netwerken





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers in miljoen euro HJ1 2024 HJ1 2025 Variatie Omzet 977,6 962,7 -1,5% Omzet uit retaildiensten 794,2 786,0 -1,0% EBITDAaL 252,9 264,8 4,7% Marge als % van de omzet 25,9% 27,5% 163 bp eCapex2 -180,1 -184,0 2,2% Aangepaste operationele cashflow3 72,8 80,8 10,9% Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 279,6 249,6 -10,7% Nettowinst (verlies) van de periode -17,7 2,5 -113,9% Netto financiële schuld 1 907,0 1 878,7 -1,5% Totaal leningen 1 952,0 1 929,2 -1,2%







Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Onze prestaties in het eerste halfjaar laten zien dat Orange Belgium ook in een moeilijk concurrentieklimaat een veerkrachtige en wendbare speler is. Desondanks werden onze resultaten ondersteund door een fors aantal netto nieuwe klanten, vooral in het b2c-segment, dankzij het succes van onze mobiele portfolio en gerichte promotiecampagnes.

In het b2b-segment maken we optimaal gebruik van de collectieve expertise van de verschillende Orange-bedrijfssegmenten die in België actief zijn, om een geïntegreerde marktbenadering te bieden voor kmo's, multinationals en publieke organisaties — een nieuwe mijlpaal in onze 'Lead the Future'-strategie.

In het kader van onze 'Lead the Future'-strategie blijven we investeren in ons vaste netwerk en moderniseren we onze infrastructuur om onze leiderspositie te versterken. Dankzij onze uitrol van technologieën van de volgende generatie en onze samenwerkingsverbanden met marktleiders zijn wij goed gepositioneerd om te voldoen aan de connectiviteitseisen van de toekomst en breedbandoplossingen met hoge capaciteit te bieden.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

De EBITDAaL vertoonde in de eerste helft van het jaar een solide groei, dankzij de betere synergieën dan verwacht na de overname van VOO en de geslaagde uitvoering van onze transformatie-initiatieven in het kader van onze 'Lead the Future'-strategie.

De lichte stijging van de eCAPEX houdt verband met de implementatie van ons programma voor het gedeelde RAN, dat aanzienlijke voordelen oplevert, en de modernisering van ons vaste netwerk.

Gezien het solide eerste halfjaar en de verwachte betere omzettrend in het tweede halfjaar, verwachten we voor 2025 een resultaat in het hogere uiteinde van ons prognosebereik voor de EBITDAaL van 545 miljoen tot 565 miljoen euro. We blijven inzetten op gedisciplineerde kapitaaluitgaven en een optimaal gebruik van operationele efficiëntie.







1 Effect van de beheervergoeding gerelateerd aan de nieuwe Management Services Agreement met Orange SA

2 De eCapex omvatten geen licentievergoedingen

3 Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen





Bijlage