Brussel, 24 juli 2025

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Orange Belgium kondigt een nieuwe Management Dienstenovereenkomst met Orange SA aan

De vorige Strategische Partnerschapsovereenkomst ("SPA") van Orange Belgium met Orange SA liep af op 31 december 2024. Krachtens deze vorige SPA rekende Orange SA aan Orange Belgium een vaste beheersvergoeding van 5 miljoen EUR aan in ruil voor (1) toegang tot het sourcingprogramma van de Orange-groep, (2) specifieke knowhow beschikbaar binnen Orange SA en (3) toegang tot roaming- en interconnectieprogramma's van de Orange-groep.

Het werd overwogen om de SPA vanaf 2025 te vervangen door een nieuwe Management Services Agreement ("MSA"), die meer managementdiensten gerichte activiteiten omvat, en daarbij over te stappen op een structuur met een kruisheffing van managementvergoedingen, bepaald als een ratio (gebaseerd op de kosten van Orange SA), vermenigvuldigd met de jaarlijkse externe omzet van Orange Belgium, exclusief belastingen. Deze aanpak wordt door Orange SA toegepast ten aanzien van andere leden van de Orange SA-groep.

De raad van bestuur heeft een comité van onafhankelijke bestuurders de opdracht gegeven om in het kader van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met de hulp van een onafhankelijke expert, het arm's length karakter van de nieuwe structuur van managementvergoeding te beoordelen. De onafhankelijke expert heeft een transferprijsanalyse per analogie uitgevoerd op basis van toepasselijke richtlijnen. Deze methodologie werd beschouwd als de best beschikbare benadering gezien de uitgebreide en gedetailleerde regelgeving, richtlijnen en praktijken die beschikbaar zijn om intragroepsrelaties te beoordelen. Bovendien zou de totale dienstverleningsvergoeding die Orange SA aan Orange Belgium aanrekent, voor een duur van drie jaar niet meer bedragen dan EUR 15,4 miljoen per jaar.

De conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders is als volgt: Het Comité van Onafhankelijke Bestuurders is, na de Opinie van de Onafhankelijke Expert te hebben overwogen en na beraadslaging, van mening dat de Voorgenomen Transactie kan worden beschouwd als ‘at arm’s length’, en dat zij bijgevolg de Vennootschap geen nadelen berokkent in de zin van artikel 7:97 §3 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat bijgevolg geen verdere analyse vereist is om na te gaan of dergelijke nadelen worden gecompenseerd door andere elementen van het beleid van de Vennootschap dan wel of dergelijke nadelen kennelijk onrechtmatig zijn.

Bovendien geeft de beoordeling door de commissaris van de vennootschap over de voorgenomen transactie, in overeenstemming met artikel 7:97 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan dat:

“Op basis van onze beoordeling hebben wij geen feiten vastgesteld die ons doen geloven dat de financiële en boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in de mening van de Commissie van Onafhankelijke Bestuurders en het verslag van de Raad van Bestuur van 23 juli 2025, die de voorgestelde transactie rechtvaardigen, niet correct en volledig zijn in al hun materiële aspecten in het licht van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze taak als commissaris van Orange Belgium SA.”

Op basis van het bovenstaande, in zijn vergadering van 23 juli 2025, heeft de Raad van Bestuur van Orange Belgium deze nieuwe Management Dienstenovereenkomst met Orange SA goedgekeurd.

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een van de grootste telecomspelers op de Belgische markt, met een omzet van 1.993,7 miljoen euro, 3,5 miljoen mobiele klanten en meer dan 1 miljoen breedbandklanten op 31 december 2024, en in Luxemburg, via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg. Dankzij zijn eigen vaste en mobiele netwerken biedt Orange Belgium zowel residentiële als businessklanten vaste en mobiele connectiviteitsdiensten en convergente aanbiedingen (internet, telefonie, televisie, inclusief originele tv-content: Be tv, VOOsport, enz.). Als een verantwoorde operator investeert Orange Belgium om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame en inclusieve digitale praktijken te bevorderen. Orange Belgium is ook een wholesale-operator die zijn partners toegang biedt tot zijn infrastructuur en tot een uitgebreid portfolio van connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, waaronder aanbiedingen op basis van big data en het Internet of Things (IoT).

Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, aanwezig in 26 landen met een totaal klantenbestand van 291 miljoen klanten wereldwijd op 31 december 2024. Orange is ook een toonaangevende leverancier van wereldwijde IT- en telecommunicatiediensten aan multinationals onder de merknaam Orange Business.

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Voor meer informatie, op internet en op je mobiel: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op X: @pressOrangeBe

Orange en alle andere Orange-producten of -diensten in dit bericht zijn handelsmerken van Orange of Orange Brand Services Limited.

