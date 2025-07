Orange : Orange Cyberdefense acquiert le spécialiste suisse de la cybersécurité ensec

Communiqué de presse

Paris, le 24 juillet 2025

Orange Cyberdefense acquiert le spécialiste suisse de la cybersécurité ensec

Avec l’acquisition d’ensec, Orange Cyberdefense donne naissance à un leader de la cybersécurité en Suisse.

Orange Cyberdefense renforce ses capacités en Suisse avec l’arrivée de 40 spécialistes ensec, portant le nombre d’experts en cybersécurité à 140. L’équipe interviendra sur l’ensemble du cycle de la menace pour accompagner l’ensemble des organisations, des PME jusqu’aux multinationales.

Orange Cyberdefense, la filiale de cybersécurité d’Orange, a acquis 100 % d’ensec, une entreprise suisse, basée à Zurich, spécialisée dans la cybersécurité et reconnue pour son expertise en conseil, en intégration de la sécurité informatique, en services de sécurité managés. Cette acquisition ciblée, finalisée le 23 juillet, renforcera la présence existante d’Orange Cyberdefense en Suisse.

Sur un marché suisse en forte croissance, caractérisé par des exigences réglementaires accrues et une forte demande pour une expertise locale, l’acquisition d’ensec permettra d’étendre la présence d’Orange Cyberdefense dans la Suisse Alémanique, complétant ainsi son empreinte déjà établie dans la partie francophone du pays.

Orange Cyberdefense est présent en Suisse Romande depuis 2022 et jouit d’une solide réputation, notamment dans les solutions de sécurité offensive. Avec plus de 100 experts en cybersécurité hautement qualifiés dans le pays, Orange travaille déjà en étroite collaboration avec des clients issus des secteurs public et privé, allant des PME aux grandes multinationales, en partenariat avec Orange Business.

L’acquisition d’ensec s’appuiera sur cette présence, apportant une valeur considérable en termes d’expertise et de proximité client dans la Suisse Alémanique. La société compte environ 40 experts hautement formés et un portefeuille client distinct de plus de 130 clients opérant dans des domaines sensibles tels que la finance, la distribution, l’énergie, ainsi que dans le secteur public.

Cette opération constitue une opportunité pour capitaliser sur des forces complémentaires : d’une part, en exploitant les synergies avec les forces de vente internationales d’Orange Business et d’Orange Cyberdefense ; et d’autre part, en bénéficiant de l’expertise technique et de la présence locale d’ensec dans la Suisse Alémanique et dans les zones voisines. Cette démarche renforce la position d’Orange Cyberdefense en Europe en tant qu’acteur majeur de la cybersécurité et confirme son ambition d’être le partenaire de confiance en cybersécurité de choix en Suisse et au-delà.

Cette étape s’inscrit pleinement dans le positionnement unique d’Orange Cyberdefense en tant qu’acteur international de la cybersécurité, combinant présence locale, expertise et services à grand échelle, ainsi qu’une intelligence approfondie sur les menaces. Elle reflète également la volonté du groupe Orange de favoriser une croissance durable et la confiance numérique à travers des services de cybersécurité ancrés territorialement et menés par des experts.

Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense, a commenté : « L’acquisition d’ensec marque une étape importante dans notre développement européen, nous permettant de mieux servir nos clients avec des solutions de cybersécurité complètes et à fort impact. Cette démarche renforce notre position sur le marché auprès des clients alémaniques en Suisse pour construire une société numérique plus sûre pour nos clients et partenaires. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’ensec dans la famille Orange Cyberdefense. »

Nicolas Lutz, CEO d’Orange Cyberdefense Suisse, ajoute : « Nous croyons fermement que la combinaison de nos activités respectives en Suisse est bénéfique pour nos clients, en leur offrant une proximité accrue et la capacité de répondre rapidement, indépendamment des contraintes linguistiques. De plus, l’expertise reconnue d’ensec en conseil et intégration de la cybersécurité constitue une alliance parfaite qui renforcera nos capacités existantes pour créer un champion suisse de la cybersécurité. »

Mike Schuler, CEO d’ensec, conclut : « Rejoindre Orange Cyberdefense marque un nouveau chapitre passionnant pour ensec. Cette étape nous permet d’accroître notre impact, d’étendre notre empreinte et d’apporter encore plus de valeur à nos clients — tout en restant fidèles à notre cœur de métier : une expertise technique approfondie, une forte présence locale et des partenariats de confiance. Avec l’accès à l’important portefeuille de services et de produits d’Orange Cyberdefense, nous sommes idéalement positionnés pour offrir des solutions de cybersécurité de bout en bout, adaptées au marché suisse. Cette évolution ouvre également de nouvelles opportunités pour nos employés de progresser au sein d’un leader mondial et pour nos partenaires de bénéficier d’un écosystème encore plus large. Ensemble, nous façonnerons l’avenir de la cybersécurité en Suisse et au-delà. »

Les détails financiers de cette acquisition restent confidentiels.

A propos d’Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Elle protège chaque étape du cycle de vie des menaces pour plus de 50 000 clients professionnels dans plus de 160 pays à travers le monde. En tant que principal fournisseur européen de services de cybersécurité, notre objectif est d’être le partenaire de confiance en cybersécurité, engagé à créer de la valeur pour tous en offrant l’espace numérique le plus sûr. Nos capacités de service puisent leur force dans la recherche et le renseignement, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une connaissance inégalée des menaces actuelles et émergentes. Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité de l’information, de plus de 3 200 experts pluridisciplinaires et de 36 centres de détection répartis à travers le monde, nous savons comment répondre aux enjeux globaux et locaux de nos clients. La cybersécurité est un parcours humain, c’est pourquoi nous construisons une société numérique plus sûre en plaçant l’humain au cœur de nos actions. https://www.orangecyberdefense.com/

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 125 800 salariés au 31 mars 2025, dont 69 700 en France. Le Groupe servait 294 millions de clients au 31 mars 2025, dont 256 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

