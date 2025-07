Communiqué de presse : Efluelda®, le vaccin haute dose de Sanofi contre la grippe, fait son retour en France pour la saison 2025-2026

Efluelda®, le vaccin haute dose de Sanofi contre la grippe, fait son retour en France pour la saison 2025-2026

Paris, le 24 juillet 2025 – Sanofi annonce la mise à disposition en France d'Efluelda, son vaccin haute dose contre la grippe sous forme trivalente pour la saison 2025-2026. Contenant quatre fois plus de substances actives qu'un vaccin standard, il offre une protection renforcée contre la grippe et ses complications chez les plus de 65 ans, tout en conservant un bon profil de tolérance. Ce retour en France fait suite à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché sous sa forme trivalente, ainsi qu’à la publication au Journal Officiel du 23 juillet des conditions de remboursement, des conditions tarifaires et de l’agrément aux collectivités.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié le 9 mai 2025 une nouvelle recommandation* préconisant l'utilisation préférentielle des vaccins grippaux améliorés, dont Efluelda, chez les personnes de 65 ans et plus, par rapport aux vaccins à dose standard. Il sera remboursé à 100% pour les populations définies par les recommandations vaccinales, via un bon de prise en charge de l'Assurance Maladie, comme les autres vaccins grippaux.

Charles Wolf,

Directeur Général Sanofi France

"Je suis ravi qu’Efluelda sous sa forme trivalente puisse à nouveau être disponible en France ; c’est l'aboutissement d'un processus très attendu par les professionnels de santé, particulièrement après la saison grippale sévère que nous avons traversée l’hiver dernier. Efluelda est le seul vaccin ayant démontré une efficacité clinique supérieure au vaccin à dose standard dans la prévention de la grippe confirmée chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Cette protection renforcée est cruciale pour nos aînés, qui sont les plus vulnérables face à la grippe et ses complications."

La saison grippale 2024/2025 s'est révélée particulièrement sévère, avec près de 29 000 hospitalisations, dont 60 % concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus. Par ailleurs, un excès d'environ 14 000 décès toutes causes confondues a été enregistré pendant cette épidémie. Dans ce contexte, le retour d'Efluelda sous forme trivalente constitue une avancée majeure. Le vaccin haute dose de Sanofi a déjà fait ses preuves en France en conditions réelles : l'étude observationnelle DRIVEN, menée sur la base du Système national des données de santé, a révélé une réduction supplémentaire de 23,3% des hospitalisations pour grippe par rapport aux vaccins à dose standard lors de la saison 2021/2022. Ces résultats confirment l'importance d'une protection renforcée pour les personnes de 65 ans et plus, particulièrement vulnérables face à la grippe.

Pour garantir la disponibilité du vaccin Efluelda, Sanofi a anticipé sa production dès le mois de mars. Cette démarche proactive vise à répondre aux enjeux de santé publique et à permettre une mise à disposition à temps pour le début de la campagne de vaccination contre la grippe.

Les pharmaciens qui souhaitent proposer ce vaccin dès la saison grippale 2025/2026 doivent dès à présent contacter leurs grossistes répartiteurs.

* Dans son avis du 9 mai 2025, « La HAS positionne de manière équivalente les vaccins hautement dosés et adjuvantés. La HAS précise que cette recommandation préférentielle n’exclut pas les vaccins à dose standard de la stratégie vaccinale antigrippale des personnes âgées de 65 ans et plus. »

A propos d’Efluelda

Efluelda contient quatre fois plus d’antigènes qu’un vaccin standard afin d’apporter aux personnes âgées de 60 ans et plus une protection plus forte contre la grippe et ses complications. Les personnes âgées de 65 ans et plus présentent une vulnérabilité accrue face aux complications grippales : après une infection, le risque d'AVC chez ces derniers est multiplié par 8 et celui d'infarctus par 10. Par ailleurs, 23% des personnes âgées hospitalisées pour grippe subissent une perte d'autonomie dans le mois suivant.

Avec plus de 70 ans d’innovations, Sanofi est le leader mondial des vaccins grippaux, produisant et distribuant près de 250 millions de doses chaque année. Son site industriel de Val-de-Reuil (Eure) assure environ 60% de cette production mondiale.

