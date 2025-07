Bitget se asocia con líder de opinión para impulsar el crecimiento de la cadena de bloques y la inteligencia artificial en el Sudeste Asiático

KUALA LUMPUR, Malasia, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, se asoció con el líder de opinión clave indio en criptomonedas Pushpendra Singh para apoyar una histórica Cumbre de cadena de bloques e IA en el Sudeste Asiático, para fortalecer aún más su papel como facilitador global del ecosistema tecnológico descentralizado.

La cumbre se organizó en colaboración con el Consorcio de Industrias Indias en Malasia (CIIM). El evento reunió a constructores, inversionistas y líderes de India, el sur de Asia, Oriente Medio, Singapur, China y más allá, para establecer a Malasia como un centro regional prometedor para la colaboración en cadenas de bloques e inteligencia artificial. El evento incluyó conferencias magistrales, paneles de debate y sesiones interactivas destinadas a promover la innovación y la adopción responsable de tecnologías Web3.

"Que un destacado líder de opinión clave de la India como Pushpendra lidere una Cumbre de cadenas de bloques e IA en Malasia destaca la naturaleza global y colaborativa de esta industria. En Bitget, nuestra misión es potenciar y escalar estos ecosistemas sin importar donde se desarrollen", afirmó Jyotsna Hirdyani, directora de Bitget para el sur de Asia.

Pushpendra Singh, líder de opinión clave de Bitget, sube al escenario en la Cumbre de cadena de bloques e IA

Pushpendra expresó un punto de vista similar, al enfatizar que el creciente estatus de Malasia como destino de primer nivel tanto para la tecnología como para el turismo lo convierte en un lugar ideal para una reunión globalmente diversa. "Este evento no se centró únicamente en la Web3; también se trató de unir diversas voces bajo una visión compartida. Malasia se está convirtiendo rápidamente en un centro donde la innovación se encuentra con la oportunidad, y nos enorgullece trabajar para ayudar a dar forma a esa narrativa", compartió.

La asociación demuestra los continuos esfuerzos de Bitget para promover la inclusión, la educación y el liderazgo de base en las comunidades de criptomonedas nacientes. Una región, un constructor y una cumbre a la vez, Bitget se dedica a ofrecer plataformas, herramientas y colaboraciones que impulsan la industria hacia adelante a medida que la cadena de bloques y la IA continúan convergiendo.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20,000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1.1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

