Bitget 与关键意见领袖开展合作，共同推动区块链和人工智能在东南亚地区的发展

吉隆坡，马来西亚, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 与印度加密货币领域意见领袖 Pushpendra Singh 展开合作，共同支持在东南亚举办一场具有里程碑式意义的区块链与人工智能峰会——这将进一步巩固该公司去中心化技术生态系统的全球推动者的地位。

本次峰会将与马来西亚印度工业联合会（Consortium of Indian Industries in Malaysia，CIIM）合作组织。 本次峰会将汇集来自印度、东南亚、中东、新加坡、中国以及其他地区的建设者、投资者和领导者，将马来西亚打造成一个新兴的区块链和人工智能合作的区域中心。 本次峰会的具体日程将包含主题演讲、小组讨论和互动活动，旨在促进创新和 Web3 技术的负责任采用。

“让 Pushpendra 这样杰出的印度关键意见领袖在马来西亚主导一场区块链和人工智能的峰会，凸显了这个行业的全球性和协作性。 Bitget 的使命则是，无论这些生态系统在何处发展，我们都要为它们赋能并扩大它们。”Bitget 南亚区域负责人 Jyotsna Hirdyani 表示。

Bitget 关键意见领袖 Pushpendra Singh 在区块链与人工智能峰会上登台

Pushpendra 表达了相似的观点，他还强调，马来西亚作为科技和旅游业的首选目的地，其日益提升的地位使得这里成为举办全球多元化聚会的理想场所。 他分享道：“本次活动关注的不仅仅是 Web3；它还旨在将各种声音汇聚到一个共同的愿景之下。 马来西亚正迅速成为一个汇聚创新与机遇的中心，而我们很荣幸能为塑造这一局面贡献出自己的力量。”

本次合作展现出 Bitget 在新兴加密货币社区中推动包容性、促进教育、培养基层领导力的持续努力。 Bitget 通过逐个地区、逐个建设者、逐场峰会的方式，始终致力于提供推动行业向前发展的平台、工具和合作机会，因为区块链与人工智能的融合趋势从未停歇。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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