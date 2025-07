Azimut et Rio Tinto étendent leurs ententes initiales en incluant les droits pour le lithium de la Propriété Wabamisk Est, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce une entente d’option révisée avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (l’« Entente Révisée »), qui étend et consolide les ententes d’option antérieures annoncées en 2023 (communiqué de presse du 10 juillet 2023i). L’Entente Révisée couvre maintenant trois propriétés – Corvet, Kaanaayaa et Wabamisk Est (collectivement les « Propriétés CKW ») – situées dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec (voir figures 1 à 4). La Propriété Wabamisk Est, nouvellement constituée, correspond à la partie est de la Propriété Wabamisk détenue à 100% par Azimut.

Rio Tinto Exploration Canada (« Rio Tinto ») est une filiale canadienne de Rio Tinto Group (LSE : RIO, ASX: RIO), un groupe minier leader opérant à l’échelle mondiale visant les meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin.

FAITS SAILLANTS

L’option sur la Propriété Wabamisk Est couvre seulement le lithium et les autres minéraux associés. Cette nouvelle transaction vise à générer une valeur substantielle en continuant l’évaluation du potentiel en lithium déjà identifié sur ce projet (voir figures 3 et 4). Azimut retient le droit d’explorer la propriété pour d’autres substances incluant l’or et le cuivre.





Cette nouvelle transaction vise à générer une valeur substantielle en continuant l’évaluation du potentiel en lithium déjà identifié sur ce projet (voir figures 3 et 4). Azimut retient le droit d’explorer la propriété pour d’autres substances incluant l’or et le cuivre. Rio Tinto n’aura pas de droits sur le reste de la Propriété Wabamisk, ce qui permet à Azimut de continuer à avancer par elle-même l’exploration de la Zone Fortin (or-antimoine) et d’autres cibles aurifères.





et d’autres cibles aurifères. En vertu de la première phase de l’Entente Révisée, Rio Tinto peut acquérir un intérêt initial de 50% dans les Propriétés CKW de la part d’Azimut en finançant 25 millions $ en dépenses d’exploration (environ 1,85 million $ déjà encourus) et en faisant des paiements en argent totalisant 1,7 million $ avant le 31 décembre 2028 (800 000 $ déjà versés). Azimut sera le gérant durant cette phase. Les termes révisés sont détaillés ci-dessous:



Engagement ferme en dépenses pour un montant résiduel de 1,15 million $ environ à réaliser avant la fin de 2025, avec des dépenses additionnelles potentielles de 3 millions $ pour évaluer de façon agressive le potentiel en lithium de Wabamisk Est avec de la cartographie et un programme significatif de forages.



Au cours des 3 années subséquentes, dépenses minimales de 3 millions $ (additionné de tout montant non dépensé en 2025), 4 millions $ et 12 millions $ sur les Propriétés CKW. Ces montants incluent un minimum annuel de 250 000 $ à dépenser sur chacune des propriétés Corvet et Kaanaayaa pour que ces propriétés puissent demeurer dans l’entente d’option.



Paiements en argent de 300 000 $ par année, prévu à la fin de 2025 et à la fin des 2 années subséquentes, pour un total de 900 000 $.





(environ 1,85 million $ déjà encourus) et en faisant des paiements en argent totalisant avant le 31 décembre 2028 (800 000 $ déjà versés). Azimut sera le gérant durant cette phase. Les termes révisés sont détaillés ci-dessous: En vertu de la seconde phase d’option, Rio Tinto peut acquérir un intérêt additionnel de 20% en réalisant pour 60 millions $ de travaux additionnels au cours des 5 années suivantes. Rio Tinto sera le gérant durant cette phase.





de travaux additionnels au cours des 5 années suivantes. Rio Tinto sera le gérant durant cette phase. Azimut conserve le droit d’être financée jusqu’à la phase de production au moyen d’un prêt garanti de Rio Tinto, en contrepartie de l’octroi à Rio Tinto d’un intérêt additionnel de 5% dans les Propriétés CKW (pour un intérêt total de 75%). Azimut conserverait alors un intérêt de 25% financé jusqu’à la production.



Propriétés sous option

Les Propriétés CKW présentent un potentiel d’exploration en lithium, supporté par les données géoscientifiques régionales, par des résultats de prospection et par leur position stratégique au sein d’une province émergente de classe mondiale pour le lithium.

La Propriété Wabamisk Est (200 claims, 105,8 km²) couvre la cible Lithos, un vaste champ de pegmatites à spodumène identifié par Azimut en 2024. L’échantillonnage de surface a livré de nombreux résultats à haute teneur (jusqu’à 7,43% Li 2 O) à partir de 86 échantillons de roche, incluant 52 échantillons en rainures, prélevés sur une superficie d’environ 4 km². Les pegmatites à spodumène semblent former un essaim avec des orientations et des pendages variables. Ce champ pegmatitique demeure ouvert dans toutes les directions, et de nombreuses autres cibles affleurantes ont déjà été identifiées (communiqué de presse du 9 décembre 2024ii). Wabamisk Est se situe de façon stratégique à 42 km au nord-est du gisement de lithium de Whabouchi (Nemaska Lithium, une entité détenue par Rio Tinto et Investissement Québec).

La Propriété Corvet (877 claims, 423 km²) s’étend sur 33 km et chevauche une limite tectonique majeure. Les principales caractéristiques géologiques comprennent des intrusions granitiques bordées de paragneiss. La propriété couvre une importante anomalie en lithium de 26 km de long dans les sédiments de lac, avec de fortes signatures en césium, rubidium, gallium et étain (Cs-Rb-Ga-Sn). La prospection réalisée en 2024 (122 échantillons choisis sur affleurements, 11 sur blocs) a permis d’identifier des corps pegmatitiques fortement différenciés.

La Propriété Kaanaayaa (421 claims, 216 km²) s’étend sur 25,6 km et comprend plusieurs intrusions granitiques dans un environnement de paragneiss et de roches métavolcaniques, incluant des roches ultramafiques. Plusieurs anomalies coïncidentes en Li-Cs-Rb-Ga ont été identifiées à partir de levés détaillés multi-élémentaires de sédiments de lacs. La prospection réalisée en 2024 (204 échantillons choisis sur affleurements, 13 sur blocs) a permis d’identifier des corps pegmatitiques fortement différenciés (communiqué de presse du 9 septembre 2024iii).



Les parties ont traité à distance sans lien de dépendance. L’Entente Révisée demeure sujette à l’approbation réglementaire de la Bourse de croissance TSX.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par onceiv) et présente un fort potentiel d’exploration. Des activités significatives en exploration sont planifiées en 2025 sur les projets Wabamisk (antimoine-or), Wabamisk Est (lithium) et Kukamas (nickel-cuivre-EGP). Azimut détient également une position importante dans un district émergent avec la découverte de lithium de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM Inc.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

