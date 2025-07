Cannara obtient 5 inscriptions clés dans la nouvelle catégorie de cartouches de vapotage de la SQDC, y compris des cartouches de vapotage à base de rosine vivante à venir

MONTRÉAL, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), un producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, est fière d’annoncer l’acceptation préliminaire par la Société québécoise du cannabis (« SQDC ») de cinq cartouches de vapotage, qui seront distribuées dans l’ensemble des succursales québécoises dès novembre 2025 (T1 de l’exercice 2026), ainsi que sur la plateforme SQDC.ca

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer l’approbation préliminaire de cinq cartouches de vapotage en résine vivante et rosine vivante, qui seront offertes dans les 107 magasins du réseau SQDC. Ces cinq références représentent 20 % des 25 cartouches de vapotage que la SQDC prévoit distribuer en magasin d’ici la fin de l’année civile », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech. « Je tiens à féliciter nos équipes R&D et commerciales pour leur travail exceptionnel dans la création de formulations haut de gamme conformes aux exigences réglementaires spécifiques du Québec, validées par des tests sensoriels rigoureux. »

« Nous sommes ravis de faire notre entrée dans la catégorie des cartouches de vapotage du Québec avec nos variétés les plus populaires en format résine vivante. Nos processus intégrés verticalement et notre solide expertise en R&D nous ont permis de concevoir des formulations sans additifs, une spécialité qui a fait de nous le fournisseur numéro un au Canada de cartouches de vapotage résine vivante au cours des 12 derniers mois1 », a ajouté Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara Biotech. « Nous sommes impatients de poursuivre notre succès en offrant aux consommateurs québécois la même expérience de vapotage de qualité supérieure, alors que le Québec devient la dernière grande province à autoriser la vente de cartouches. »

Potentiel du marché du vapotage au Québec

La SQDC a généré des revenus de 741,5 millions $ pour le marché québécois en 20242. Un sondage récent de l’Institut de la statistique du Québec a révélé que 25 % des consommateurs québécois ont vapoté au cours de la dernière année, dont 28 % à une fréquence hebdomadaire ou plus3. Alors que le vapotage représente environ 15 % des ventes totales en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique, le lancement des cartouches au Québec pourrait devenir l’un des plus grands leviers de croissance du marché légal canadien.



Lancement des cartouches de vapotage en rosine vivante

Cannara est également fière d’annoncer son entrée dans la catégorie des produits de vapotage à la rosine vivante. Ces cartouches sont fabriquées à partir de fleurs de la plus haute qualité, cultivées, congelées et extraites sur place dans nos installations de Valleyfield et Farnham, au Québec.



« Ce lancement est le fruit de plusieurs mois de recherche et développement, incluant la sélection génétique, l’optimisation des procédés et le choix du matériel », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara Biotech. « Nous sommes ravis d’introduire des cartouches sans solvants sur notre marché d’origine et envisageons déjà des déploiements dans d’autres provinces. »

1 Turff Analytics

2 Rapport Annuel 2025; SQDC

3 Les habitudes de consommation de cannabis au Québec en 2024; Institut de la statistique du Québec.