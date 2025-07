Les subventions Net Good par CIRA soutiennent des initiatives autochtones, rurales et dirigées par des jeunes pour un Canada plus sûr et plus connecté

OTTAWA, Ontario, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA est fière d’annoncer 13 initiatives transformatrices menées par des communautés et financées dans le cadre de son programme de subventions Net Good 2025. De l’infrastructure à large bande dans les régions éloignées à la formation en cybersécurité destinée aux jeunes, ces projets font progresser la sécurité, l’accès à Internet et la souveraineté numérique partout au Canada.

Chaque initiative fournit aux communautés les outils, les connaissances et les infrastructures dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde numérique de plus en plus difficile. L’impact collectif s’étend à la plupart des provinces et territoires, reflétant ainsi un engagement vaste et diversifié en faveur de la résilience numérique à tous les niveaux.

Informations clés

Plus de 270 000 membres de la communauté bénéficieront des subventions Net Good de CIRA cette année.

Trois projets d’infrastructure visant à mettre en place des réseaux de connectivité gérés par la communauté

Deux projets d’engagement politique visant à sensibiliser et à amplifier les voix de la communauté locale dans les discussions sur la souveraineté de l’Internet

Huit projets de sécurité en ligne visant à autonomiser les jeunes, les éducateur·rices et les dirigeant·es communautaires

En Colombie-Britannique, des communautés telles que la région rurale de Shuswap et l’île de Cortes développent des coopératives locales à large bande afin de pouvoir construire, posséder et exploiter des réseaux destinés à desservir directement leurs résident·es et à générer des revenus.

« Le soutien de CIRA pour faire progresser l’inclusion numérique dans la région de Shuswap sera crucial cette année. Ce financement permettra à notre communauté de mettre en place des solutions Internet ouvertes et communautaires, d’attirer de nouveaux investissements et de participer à des discussions nationales inclusives sur la politique numérique. Cela ouvre de nouvelles voies aux groupes locaux pour relever les défis et saisir les occasions uniques auxquels font face leurs communautés mal desservies, comme en ce qui a trait à l’accès à la santé, à l’éducation et au développement économique en ligne grâce à l’emploi », explique Sue McCrae, présidente de la Shuswap Economic Development Society.

Des initiatives telles que le Digital Defenders Project en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, le SmartScroll Digital Safety Program dans les petites villes de l’Ontario et le Cyber Ready Islanders à l’Île-du-Prince-Édouard aident les jeunes à reconnaître et à réagir aux dangers, à la mésinformation et aux risques liés à la confidentialité en ligne.

« Nous sommes fier·ères d’avoir reçu cette subvention Net Good 2025 de CIRA! Grâce à la collaboration intergénérationnelle, les jeunes de tout le pays acquerront des compétences essentielles en matière de sécurité numérique, soutiendront leurs pairs par le biais d’un dialogue constructif en personne et feront partie d’un réseau national de jeunes leaders qui s’efforcent de prévenir que les griefs ne se transforment en violence et en radicalisation. Il s’agit d’une étape cruciale vers un avenir plus sûr et plus connecté », a déclaré Sharif Mahdy, directeur général de la Commission des étudiants du Canada.

En matière de perfectionnement professionnel, le projet CyberSafe Youth de l’Université d’Ottawa offre une formation sur la simulation de cyberattaques aux jeunes du Québec et de l’Ontario, tandis que la nation Malahat, en Colombie-Britannique, met en place un centre d’opérations de cybersécurité et un centre de formation dans le cadre de son initiative Malahat Internet Safety.

Chaque initiative est ancrée dans la collaboration locale, soulignant une approche de l’autonomisation numérique qui donne la priorité à la communauté. Ces projets ne se concentrent pas uniquement sur le développement des jeunes, mais formeront également les éducateur·rices, les parents et les dirigeant·es communautaires, élargissant ainsi leur impact grâce à l’apprentissage intergénérationnel et à des partenariats institutionnels.

Que ce soit par le biais de l’engagement civique dans les politiques relatives à Internet, des coopératives d’infrastructure à large bande ou des programmes multilingues de sécurité en ligne, ces projets illustrent la façon dont l’innovation communautaire peut favoriser un changement systémique et garantir que personne ne soit laissé pour compte dans l’avenir numérique du Canada.

Citation de la direction

« Ces projets illustrent parfaitement comment les communautés à travers le Canada prennent en main leur avenir numérique. En investissant dans les infrastructures locales, la sécurité en ligne et l’engagement politique, nous aidons les Canadien·nes à développer la résilience dont ils et elles ont besoin pour faire face aux menaces numériques, surmonter les défis liés à la connectivité et façonner un Internet plus équitable selon leurs propres conditions. » — Charles Noir, vice-président, Investissement communautaire, politiques et défense des intérêts, CIRA

Actua

L’organisation renforcera son programme Cyber Smart afin de doter 5 000 jeunes Canadien·nes de compétences essentielles en matière de cybersécurité et de littératie numérique. En accordant la priorité aux communautés méritant l’équité, ce projet offrira des programmes interactifs et pratiques animés par des étudiant·es de niveau postsecondaire. Les participant·es apprendront à analyser de manière critique les informations en ligne, à lutter contre la cyberintimidation et à devenir des citoyen·nes numériques responsables, favorisant ainsi une expérience en ligne plus sûre et mieux informée.

Assemblée des Premières Nations (Fraternité nationale indienne)

Cette initiative évaluera les décisions du Canada en matière de propriété, d’octroi de licences et de politiques relatives au spectre afin d’élaborer des recommandations visant à faciliter l’accès des Premières Nations au spectre. Les conclusions serviront à éclairer les politiques nationales et à renforcer la capacité des Premières Nations à défendre leurs intérêts en matière de spectre. En favorisant la souveraineté numérique et en facilitant la participation aux télécommunications, cette initiative contribuera à réduire le fossé numérique et à donner aux Premières Nations les moyens de façonner leur avenir numérique.

A.S.T.C. Science World Society

Cette organisation a pour objectif de doter les élèves et les enseignant·es de toute la Colombie-Britannique des compétences nécessaires pour utiliser les outils d’IA de manière sûre et responsable. Elle proposera des ateliers et des ressources en ligne visant à promouvoir la culture numérique et l’esprit critique, en mettant l’accent sur l’identification et la prévention de la mésinformation en ligne.

Community Resource Centre (Killaloe) Inc.

Le programme de sécurité numérique du CRC proposera huit séances aux jeunes de la 3e à la 8e année dans les zones rurales du comté de Renfrew afin de leur enseigner des compétences essentielles en matière de littératie numérique et de sécurité en ligne. Grâce à des ateliers interactifs et à du matériel destiné à promouvoir l’engagement des familles, les participant·es apprendront ce que sont la cyberintimidation, la protection de la vie privée et les comportements responsables en ligne.

Kijicho Manito Madaouskarini

Le programme offrira une formation en intelligence artificielle et en cybersécurité ancrée dans la culture à 10 communautés algonquines grâce à des trousses pédagogiques et des ressources numériques. Il permettra à plus de 1 000 jeunes, éducateur·rices et leaders autochtones d’acquérir les compétences nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans les environnements numériques, contribuer à l’élaboration de politiques en matière d’IA et poursuivre une carrière dans le domaine des technologies, tout en favorisant la résilience numérique à long terme grâce à un apprentissage en source libre aligné sur les programmes scolaires et à une gouvernance communautaire.

Nation Malahat

Un nouveau centre d’opérations et de formation en cybersécurité proposera une formation pratique et une certification, renforçant ainsi la souveraineté numérique et la résilience à long terme de la communauté. Ce projet permettra aux membres et au personnel de la communauté de la nation Malahat de gérer leurs environnements numériques en toute sécurité grâce à une formation, une infrastructure et un mentorat en matière de cybersécurité adaptés à leur culture.

Shuswap Economic Development Society

Cette initiative permettra d’élaborer un plan technique et financier complet afin de soutenir le déploiement d’un réseau communautaire à fibre optique à large bande dans la région de Shuswap. Elle comprendra la conception du réseau, des analyses de rentabilité et des calendriers de mise en œuvre afin de connecter 1 702 foyers mal desservis dans 16 communautés rurales, isolées et autochtones. L’initiative jettera les bases d’un accès Internet à large bande abordable et d’une inclusion numérique à long terme grâce à un modèle coopératif géré localement.

STEAM PEI Ltd

Le projet Cyber Ready Islanders permettra aux élèves, aux enseignant·es et aux tuteur·rices de l’Île-du-Prince-Édouard d’acquérir les outils et la confiance nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans les espaces en ligne. Grâce à des ateliers, des camps et des événements familiaux, les participant·es apprendront à reconnaître les cybermenaces et la cyberintimidation et à y réagir, en s’appuyant sur des expériences pratiques et des ressources accessibles. Cette initiative favorisera le renforcement du réseau de sécurité numérique dans les écoles, les foyers et les communautés des régions anglophones et francophones.

Commission des étudiants du Canada

La CÉC mobilisera les jeunes et les adultes qui les soutiennent afin de créer et de mettre en œuvre conjointement des activités visant à prévenir la violence en ligne et à réduire le risque de radicalisation. Dans le cadre d’ateliers organisés dans le nord de la Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, les participant·es exploreront des sujets importants tels que la manipulation psychologique, la violence fondée sur le genre et les contenus extrémistes, tout en acquérant des compétences en matière d’intervention précoce.

Université de Montréal

Cette initiative renforcera la capacité des étudiant·es francophones de niveau d’enseignement supérieur et de la société civile à s’engager dans les dimensions juridiques, technologiques et politiques de la souveraineté numérique. Grâce à des ateliers, des cours d’été, la formation d’ambassadeur·rices et des campagnes dans les médias publics, le projet favorisera une participation et un leadership civiques éclairés dans la gouvernance d’Internet.

Sensibilisation technique de l’Université d’Ottawa

Le programme formera 3 700 jeunes à la cybersécurité et à la sécurité en ligne grâce à des expériences d’apprentissage immersives et pratiques. Les élèves du secondaire suivront un programme de certification comprenant une simulation de cyberattaque et une formation pratique en défense numérique, tandis que les élèves du primaire participeront à des ateliers interactifs adaptés à leur niveau.

Vancouver Internet Exchange

Ce projet vise à mettre en place un point d’échange Internet régional dans la région de Thompson-Okanagan afin d’améliorer la connectivité locale, de réduire les coûts d’accès à Internet et de renforcer la résilience numérique dans toute la région de l’Okanagan. En interconnectant les FSI, les fournisseurs de contenu et les opérateurs de réseau, ce point d’échange desservira plus de 235 000 personnes, notamment les populations rurales, autochtones et étudiantes. Cette initiative permettra également d’étendre la portée du Vancouver Internet Exchange (VANIX) et de soutenir la croissance et l’innovation numériques à long terme dans la région.

Ressources

Apprenez-en plus sur le programme de subventions de CIRA : https://www.cira.ca/fr/subventions/

Explorez une décennie de projets percutants soutenus par les subventions Net Good : https://www.cira.ca/fr/subventions/historique/

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions

Net Good par CIRA est la façon dont CIRA redonne à l’Internet canadien. Financé par les revenus générés par les noms de domaine .CA, le programme soutient les communautés, les projets et les politiques qui contribuent à améliorer l’Internet au Canada. Les subventions de CIRA représentent l’une des contributions les plus précieuses de Net Good, avec plus de 14 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le pays pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.

