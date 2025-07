COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière semestrielle au 30 juin 2025

IFRS – Information réglementée – Non auditée

Cegedim : Croissance organique de 2,8 % au premier semestre

Chiffre d’affaires de 322,5 millions d’euros au premier semestre 2025, en croissance publiée de 1,1 % et 2,8 % en organique

Les activités de RH, de Marketing, d’Assurance santé et de Dématérialisation affichent les plus fortes croissances

Boulogne-Billancourt, France, le 24 juillet 2025 après bourse.

Chiffre d’affaires

Premier semestre Variation S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1)(2) Logiciels & Services 144,4 152,1 - 5,1 % - 1,5 % Flux 53,4 49,5 + 7,8 % + 7,7 % Data & Marketing 63,4 59,3 + 6,9 % + 6,8 % BPO 43,2 39,9 + 8,1 % + 8,1 % Cloud & Support 18,2 18,1 + 0,3 % + 0,3 % Cegedim 322,5 319,0 + 1,1 % + 2,8 %

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2025 de 322,5 millions d’euros, en progression de 1,1 % en données publiées et de 2,8 %, en données organiques(1), par rapport à la même période de 2024.

Les activités de RH, Marketing, Assurance santé et de dématérialisation des commandes & factures affichent les croissances les plus solides sur le semestre. La déconsolidation d’INPS au Royaume-Uni, le 10 décembre 2024, suite à son placement volontaire en administration judiciaire, pèse sur la croissance publiée du Groupe et de la division Logiciels & Services.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & Services

Logiciels & Services Premier semestre Var. S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) Cegedim Santé 38,4 38,9 - 1,3 % - 5,7 % Assurance, RH, Pharmacies et autres services 87,5 86,7 + 0,9 % + 1,0 % Activités internationales 18,5 26,5 - 30,3 % - 3,2 % Logiciels & Services 144,4 152,1 - 5,1 % - 1,5 %

Le chiffre d’affaires de Cegedim Santé est en baisse de 1,3 % en données publiées et de 5,7 % en données organiques sur le premier semestre. Visiodent contribue en semestre plein sur le chiffre d’affaires contre 4 mois en 2024. La suite Maiia et la base Claude Bernard affichent un bon dynamisme alors que les offres historiques subissent une relative latence des commandes. La décroissance s’explique essentiellement par l'arrivée à son terme fin 2024 d'un contrat de fournitures de données, renégocié au cours du deuxième trimestre 2025 sur une base plus réduite.

Les autres filiales françaises de la division connaissent une croissance d’activité de 0,9 % au premier semestre en publiée et 1,0 % en organique. Le segment est porté par l’essor des activités RH sur tous les segments de clientèle et par les activités d’Assurance santé, dont la dynamique projet se poursuit avec de nouvelles signatures et la mise en production des projets de 2024. A contrario, le recul des activités pharmaciens en France pèse fortement sur la croissance.

Les activités internationales affichent une croissance publiée de - 30,3 %, conséquence de la déconsolidation de la filiale INPS au Royaume-Uni depuis le 10 décembre 2024, suite à l’annonce de son placement volontaire en administration judiciaire. En données organiques, la baisse d’activité est de - 3,2 %. Elle provient également du Royaume-Uni, le programme Pharmacy First du 1er semestre 2024 créant un effet de base défavorable pour les activités pharmaciens auquel s’ajoute la cessation d’activité d’un client d’Activus (logiciels d’assurance santé et prévoyance pour les populations expatriées). Ces deux filiales ont néanmoins des prospects clairement identifiés pour renverser la tendance sur les prochains mois. Les autres activités internationales ont connu un semestre positif, notamment en Espagne, et restent bien orientées.

Flux

Flux Premier semestre Var. S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(2) e-business 32,1 30,0 7,1% 7,0% Tiers payant 21,3 19,5 8,8% 8,8% Flux 53,4 49,5 7,8% 7,7%

L’activité e-business, de facturation électronique et d’échanges dématérialisés de données, enregistre une croissance publiée de 7,1 % au premier semestre, 7,0 % en organique. Elle s’exerce dans ses deux segments métiers : Factures & Achats (tant en France qu’au Royaume-Uni) et Flux de Santé (en particulier sur la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques des hôpitaux).

L’activité de flux de Tiers payant connait une croissance de 8,8 % au premier semestre, portée par la la bonne dynamique de son offre de détection de fraude et d’investigation des affections de longue durée, observée depuis le deuxième semestre 2024, qui se confirme avec la signature d’un quatorzième client.

Data & Marketing

Data & Marketing Premier semestre Var. S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) Data 28,7 28,0 2,5% 2,3% Marketing 34,7 31,3 10,8% 10,8% Data & Marketing 63,4 59,3 6,9% 6,8%

Les activités Data réalisent un premier semestre en croissance de 2,5 % grâce à l’activité en France qui compense des réalisations plus contrastées au niveau international.

L’activité Marketing affiche un premier semestre en forte croissance à + 10,8 % résultat d’une belle dynamique commerciale se traduisant par la conquête de nouveaux clients, ainsi que d’une activité soutenue auprès des clients existants.

BPO

BPO Premier semestre Var. S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique(1) BPO Assurances 31,2 28,7 8,8% 8,8% BPO Business Services 12,0 11,2 6,4% 6,4% BPO 43,2 39,9 8,1% 8,1%

Le BPO Assurances enregistre une croissance de 8,8 % au premier semestre, grâce au dynamisme de son offre de débordement répondant à une demande client forte.

Le BPO Business Services (services RH et dématérialisation) affiche une croissance de 6,4 % sur le premier semestre, toujours portée par son offre de conformité qui conquiert de nouveaux clients.

Cloud & Support

Cloud & Support Premier semestre Var. S1 2025 / 2024 en millions d'euros 2025 2024 Publiée Organique (1) Cloud & Support 18,2 18,1 0,3% 0,3%

La division Cloud & Support affiche une progression de 0,3 % au premier semestre marquée par le non-renouvellement d’un contrat important d’outsourcing au deuxième trimestre qui a pesé sur la croissance et occulte la dynamique toujours positive de la gamme élargie des offres adossées à son Cloud souverain.

Faits marquants de la période

Validation par le SBTi de la trajectoire de décarbonation du Groupe

Les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe Cegedim ont été officiellement validées le 12 juin 2025 par le SBTi, (Science-Based Targets initiative). Cet organisme fait référence au niveau mondial en matière de vérification du bilan carbone et des plans d’action soutenant les trajectoires de décarbonation publiées par les entreprises, engagées dans des actions ambitieuses alignées avec l’Accord de Paris. Cegedim rejoint ainsi le cercle restreint des 8 000 sociétés ayant reçu cette validation. Cette étape majeure traduit l’engagement fort de ses Dirigeants, et avec eux, de l’ensemble de l’organisation mise en place au sein des filiales, en faveur d’un développement durable des activités du Groupe.





Décision de transfert des titres sur Euronext Growth

Le Conseil d’Administration, dans sa réunion du 13 juin 2025, a décidé de mettre en œuvre la décision approuvée par l’Assemblée Générale qui s’est tenue le même jour, visant à transférer les titres Cegedim sur le marché Euronext Growth. Les formalités sont en cours et devraient permettre de réaliser ce transfert début septembre 2025. Les motifs et conséquences de ce transfert sont décrits dans le communiqué du 13 juin 2025.

Transformation de la facilité de crédit en Sustainability-linked Loan

Le Groupe a négocié avec l’ensemble des prêteurs de sa facilité de crédit, un avenant signé le 16 juin 2025, introduisant des clauses de performance en rapport avec ses engagements ESG à horizon 2030, faisant de cette facilité un financement à impact durable (sustainability-linked loan). Le respect de la trajectoire annuelle de décarbonation validée par le SBTi sur les scopes 1&2 et sur le scope 3, ainsi que la progression de la mixité des organes de direction, permettra au Groupe de bénéficier d’allègements de marge sur ses taux d’intérêt pouvant atteindre 0,05% sur les tranches bancaires et 0,10% à 0,40% sur les tranches non bancaires. A contrario, le non respect de ces engagements alourdirait d’autant les marges. La première application concernera les comptes 2026 sur la base des performances ESG 2025.

Opérations et événements importants post 30 juin 2025

Plan de sauvegarde de l’emploi pour l’activité officinale

Le Groupe a décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi qui entrainera la suppression d’une centaine de postes dans son activité de logiciels de gestion des officines de pharmacie en France. En repensant son organisation et en la dimensionnant en cohérence avec l’évolution du marché et les besoins de son parc installé, la société ambitionne de retrouver des niveaux de performance garantissant une solidité souhaitable pour son personnel et les meilleures innovations pour ses clients.

Le Groupe a reçu, postérieurement à la clôture, l’homologation par la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de l’accord collectif majoritaire négocié au cours du second trimestre 2025 avec les instances représentatives du personnel, et procède actuellement à l’évaluation d’une provision qui impactera les comptes semestriels 2025.

En dehors des conséquences de ce qui précède et à la connaissance de la Société, il n’y a eu, postérieurement au 30 juin 2025, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(3) de son chiffre d’affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 % à 4 % par rapport à 2024. Le Résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2024.

Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d’aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires.

-------------------

WEBCAST LE 24 JUILLET 2025, À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast La présentation du chiffre d’affaires du premier semestre 2025 est disponible :

https://www.cegedim.fr/documentation/Pages/presentation.aspx

Agenda financier

2025 25 septembre après bourse



26 septembre à 10h00



23 octobre après bourse Résultats du premier semestre 2025



Réunion SFAF



Chiffre d’affaires du T3 2025

Agenda financier disponible sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 24 juillet 2025 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2025 sous le numéro D.25- 0233.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de

6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias



Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming- group.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par semestre et division

Exercice 2025

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & Services 72,4 72,0 144,4 Flux 27,6 25,8 53,4 Data & Marketing 29,9 33,5 63,4 BPO 21,1 22,1 43,2 Cloud & Support 10,3 7,8 18,2 Chiffre d’affaires Groupe 161,3 161,2 322,5

Exercice 2024

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & Services 74,4 77,8 75,6 80,1 307,8 Flux 25,4 24,2 23,7 27,0 100,3 Data & Marketing 27,0 32,3 28,2 38,4 125,9 BPO 20,2 19,7 21,6 21,2 82,7 Cloud & Support 9,0 9,1 7,7 12,0 37,8 Chiffre d’affaires Groupe 155,9 163,1 156,8 178,7 654,5

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, devise et division au 30 juin 2025

en % du chiffre d’affaires consolidé



Zone géographique Devise France EMEA

hors France Amériques Euro GBP Autres Logiciels & Services 87,2 % 12,7 % 0,1 % 91,0 % 7,0 % 2,0 % Flux 91,7 % 8,3 % 0,0 % 94,2 % 5,8 % 0,0 % Data & Marketing 97,7 % 2,3 % 0,0 % 98,2 % 0,0 % 1,8 % BPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Cloud & Support 97,2 % 2,8 % 0,0 % 97,2 % 0,0 % 2,8 % Cegedim 92,3 % 7,6 % 0,1 % 94,5 % 4,1 % 1,4 %





(1) A périmètre et taux de change constants.

(2) L’impact des devises est positif de 0,1 %, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet négatif de périmètre de 1,8 % est lié à la déconsolidation de INPS depuis le 10 décembre 2024 que la consolidation de Visiodent au 1er mars 2024 ne compense qu’en partie.

(2) A périmètre et taux de change constants.

(3) A périmètre et taux de change constants.

Pièce jointe